"Католики задумались о создании ЛГБТ-святого"

Рай на земле существует, и он определенно где-то здесь

Для геев создали специальные кроссовки

Папа римский извинился перед жертвами сексуального насилия во время визита в Ирландию

30 человек арестовано во время гей-акции в Санкт-Петербурге

Настоящие герои, а не вот это всё

Отец Сергий, которого отлучили от церкви, признался, что давал многомиллионные взятки