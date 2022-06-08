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Католики задумались о создании ЛГБТ-святого

Католики задумались о создании ЛГБТ-святого

Автор:
08 июня 2022 13:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Церковь   геи   католики   лгбт   новости   святые   
795
4

Что сказать, мир меняется, и уже вряд ли когда-то будет прежним. Одно лишь постоянно — религия. По крайней мере, в это хочется верить. Но даже на святое хотят посягнуть сторонники "толерантного" общества.

Представители церквей нетрадиционной ориентации уже есть, но вот ЛГБТ-святых еще не было.

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В одном из самых старейших журналов католического ордена Иезуитов «America», который был основан более, чем сто лет назад, появилась статья о том, что церкви не хватает святых нетрадиционной ориентации.

Папа римский Франциск, к слову, принадлежит к Иезуитам. В журнале говорится, что гей или трансвестит святой нужен, так как представители сексуальных меньшинств не имеют своих святых.

Странно, но за все это время в церкви не было ни одного ЛГБТ-святого, по крайней мере, открытого. Но при этом были десятки скандалов связанных с фактами педофилии внутри католической церкви.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Церковь   геи   католики   лгбт   новости   святые   
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11  комментариев
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39k
kalinser Полчаса назад
Я так понимаю,что католики Библию не читали?
Левит 20:13 "Если мужчина лежит с мужчиной, как мужчина с женщиной, они оба сделали то, что противно. Они должны быть преданы смерти; их кровь будет на их собственных головах"
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501
HalloFreeSpace 7 секунд назад
Это будет просто отлично
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3k
Babangdida 3 минуты назад
Видимо забыли!?
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10k
Андрей А 5 минут назад
"Католики задумались о создании ЛГБТ-святого"
А что св. Валентина уже мало?
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310
elenika7812281 5 минут назад
Так погодите,у них же есть вроде? Себастьян святой,не? Утянули к себе. Просто обычные святые выглядят,как уставшие, измученные,голодные, грязные и замёрзшие люди,которым уже всё равно, а этого Себастьяна изображают в шелковой тунике,с шикарными волосами,ухоженной кожей и педикюром. И никто его тиграми не травил,заживо не сжигал и с горячим маслом он точно дела не имел. По моему,его стрелами убили. Гламурненько.
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3k
Frank Borman 6 минут назад
А как же мать Тереза, святая из Калькутты? Говорят, была большая п@дорасина. Индийцы помнят про ее художества до сих пор.
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61k
Опиум для народа 10 минут назад
Так это легко, чё искать. Надо замучить какого-нито п"дараса, а лучше несколько, чтобы выбор был- и великомученник готов.)
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38k
Александр 15 минут назад
Я вообще за то, чтобы для них создали свою религию и построили огромный ЛГБТ+++ собор, в центре красивейшего ЛГБТ мегаполиса, заселенного этими прекрасными людьми со всего мира, прямо в центре какого-нибудь острова в океане, куда даже птицы не летают и забыли....
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7k
Б.Касторский Полчаса назад
Можно было бы Эдуарда 1, например, английский монарх. Он славился весьма теплым отношением к гомосексуалистам.
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Александр Невский
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