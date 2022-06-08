"Католики задумались о создании ЛГБТ-святого"

Что сказать, мир меняется, и уже вряд ли когда-то будет прежним. Одно лишь постоянно — религия. По крайней мере, в это хочется верить. Но даже на святое хотят посягнуть сторонники "толерантного" общества.
Представители церквей нетрадиционной ориентации уже есть, но вот ЛГБТ-святых еще не было.
В одном из самых старейших журналов католического ордена Иезуитов «America», который был основан более, чем сто лет назад, появилась статья о том, что церкви не хватает святых нетрадиционной ориентации.
Папа римский Франциск, к слову, принадлежит к Иезуитам. В журнале говорится, что гей или трансвестит святой нужен, так как представители сексуальных меньшинств не имеют своих святых.
Странно, но за все это время в церкви не было ни одного ЛГБТ-святого, по крайней мере, открытого. Но при этом были десятки скандалов связанных с фактами педофилии внутри католической церкви.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Левит 20:13 "Если мужчина лежит с мужчиной, как мужчина с женщиной, они оба сделали то, что противно. Они должны быть преданы смерти; их кровь будет на их собственных головах"
А что св. Валентина уже мало?