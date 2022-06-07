Сегодня численность этой малой народности составляет всего около 50000 человек, и по большей части они проживают на территории Намибии в Южной Африке. А некогда это был довольной крупный и грозный этнос, который заселял значительные Южно-Африканские территории.

Почему их стало мало

Численность народа очень сильно сократилась, когда на их исторические земли пришли хорошо вoopyжённые зaвoeвaтeли. Готтентоты просто не смогли сопротивляться колонистам, им пришлось искать себе новые места для проживания.