Полиция Лондона задержала украинского беженца-любителя фотографировать женщин под юбками

Поймать извращенца за руку удалось матери одной из жертв, когда он пытался залезть под юбку к её несовершеннолетней дочери, стоя на эскалаторе.

Начато судебное разбирательство.

С 2019 года «Апскертинг» (фотографии под юбками девушек, сделанные без их ведома) считается в Англии уголовным преступлением. Наказание за это преступление — до двух лет тюрьмы.

Сиди, Дмитро, сиди.