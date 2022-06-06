Полиция Лондона задержала украинского беженца-любителя фотографировать женщин под юбками

В Европе какой-то марафон плохих новостей с участием украинских беженцев. Счёт видеороликам разочарованных европейцев, ещё недавно от всей души помогавших украинцам, идёт на десятки. Но таких новостей ещё не было.
Полиция Лондона задержала любителя делать фотографии под женскими юбками, прибывшего в Туманный Альбион с Украины в качестве беженца. При обыске в телефоне у Дмитро Ткаченко нашли 700 (!) фотографий, сделанных в Великобритании за довольно короткий период с марта по май.
В марте Дмитро Ткаченко прибыл в Лондон из Киева со своей семьей - женой и дочерью.
Поймать извращенца за руку удалось матери одной из жертв, когда он пытался залезть под юбку к её несовершеннолетней дочери, стоя на эскалаторе.
Начато судебное разбирательство.
С 2019 года «Апскертинг» (фотографии под юбками девушек, сделанные без их ведома) считается в Англии уголовным преступлением. Наказание за это преступление — до двух лет тюрьмы.
Сиди, Дмитро, сиди.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Готовься, европа.
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Слова которые пишутся слитно:
Ничего
Полгода
Никому