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Полиция Лондона задержала украинского беженца-любителя фотографировать женщин под юбками

Полиция Лондона задержала украинского беженца-любителя фотографировать женщин под юбками

Автор:
06 июня 2022 23:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   апскертинг   беженец   женщины   извращенец   лондон   полиция   фото   юбки   
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В Европе какой-то марафон плохих новостей с участием украинских беженцев. Счёт видеороликам разочарованных европейцев, ещё недавно от всей души помогавших украинцам, идёт на десятки. Но таких новостей ещё не было.

Полиция Лондона задержала любителя делать фотографии под женскими юбками, прибывшего в Туманный Альбион с Украины в качестве беженца. При обыске в телефоне у Дмитро Ткаченко нашли 700 (!) фотографий, сделанных в Великобритании за довольно короткий период с марта по май.

В марте Дмитро Ткаченко прибыл в Лондон из Киева со своей семьей - женой и дочерью.

Поймать извращенца за руку удалось матери одной из жертв, когда он пытался залезть под юбку к её несовершеннолетней дочери, стоя на эскалаторе.

Начато судебное разбирательство.

С 2019 года «Апскертинг» (фотографии под юбками девушек, сделанные без их ведома) считается в Англии уголовным преступлением. Наказание за это преступление — до двух лет тюрьмы.

Сиди, Дмитро, сиди.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Украина   апскертинг   беженец   женщины   извращенец   лондон   полиция   фото   юбки   
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16  комментариев
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6k
Mowgley 8 часов назад
То ли еще будет.
Готовься, европа.
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286
Жирный бот Полчаса назад
вот интересно, как он в Европе то оказался, мужчинам же запрещено покидать Украину..
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2k
Григорий Водениктов Полчаса назад
вот же хитрожопый укропитек, до 2 лет бесплатное жильё и еда, всего то за фоточки.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Дмитро в Япошку потом походу фотки отсылал...пристали к бизнесмену)
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1k
pinbalist Час назад
Неужели ни один друг не попросил фотки? :)
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6
Damvrot 2 часа назад
я зашёл фотки ,то что он наснимал глянуть .
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70k
Viktor 4 часа назад
Зачем до двух лет, назад его, в окопы!
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188
Карл Шурман 2 часа назад
Наручники надевают!
.
Слова которые пишутся слитно:

Ничего
Полгода
Никому

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