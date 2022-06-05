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Жизнь в СССР на фото Семёна Фридлянда

Жизнь в СССР на фото Семёна Фридлянда

Автор:
05 июня 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
447
29
Фотографии известного советского фоторепортёра Семёна Фридлянда (1905-1964). На данный момент известно около 19 тысяч (!) его фотографий, посвящённых жизни в СССР в 1940-1960-е годы.
Фотографии оцифровала и выложила в свободный доступ библиотека Денверского университета. К сожалению фотографии без подписей.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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14
Влад 9 часов назад
Фотография в те времена была такой редкостью,что практически все фото являются постановочными. Это хорошо видно по неестественным позам людей и не всегда соответствующей одежде.Но,некоторое представление о быте тех времен передает.
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Юганск

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