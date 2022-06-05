Жизнь в СССР на фото Семёна Фридлянда

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Фотографии известного советского фоторепортёра Семёна Фридлянда (1905-1964). На данный момент известно около 19 тысяч (!) его фотографий, посвящённых жизни в СССР в 1940-1960-е годы.
Фотографии оцифровала и выложила в свободный доступ библиотека Денверского университета. К сожалению фотографии без подписей.
Приятного просмотра!
Фотографии оцифровала и выложила в свободный доступ библиотека Денверского университета. К сожалению фотографии без подписей.
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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