Кремль. Цветные фотографии московского Кремля до революции

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До революции московский Кремль был живым, в него можно было спокойно попасть в любое время дня и ночи и спокойно пройти сквозь крепость. Давайте посмотрим на то, как выглядел Кремль в те годы!
Снимки раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
Снимки раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
2.
Монахиня Вознесенского монастыря в Кремле у фонтана 1906 год
Сложно представить, что большую территорию Кремля занимали монастыри. Спокойная и размеренная жизнь в самом центре города – удивительно!
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3.
Храм святой Екатерины Вознесенского монастыря и Спасская башня 1910 год
На фото виден один из самых красивых храмов России в неоготическом стиле – храм святой Екатерины Вознесенского монастыря. Храм, к сожалению, снесли в 1920-е годы.
5.
Чудов и Вознесенский монастыри 1909 год
На снимке хорошо видна территория, которую занимали монастыри Кремля.
Источник:
АНТИФИШКИ
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