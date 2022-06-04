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Кремль. Цветные фотографии московского Кремля до революции

Кремль. Цветные фотографии московского Кремля до революции

Автор:
04 июня 2022 22:13
Метки: история   люди   российская империя   страна   фотографии   
625
10
До революции московский Кремль был живым, в него можно было спокойно попасть в любое время дня и ночи и спокойно пройти сквозь крепость. Давайте посмотрим на то, как выглядел Кремль в те годы!
Снимки раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: история   люди   российская империя   страна   фотографии   
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Sigrllin Jalini 23 часа назад
Хоть я и из Латвии, а всё равно Столица наша...
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