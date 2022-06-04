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Поразительный кадр 1913 года. В последние годы перед революцией фотографы сделали очень качественные снимки города. На них идеально видны все детали.



По Мясницкой улице тогда ходил трамвай, а дорожки для пешеходов были уже заасфальтированы. Обратите внимание на фонари: они совпадают! В наши дни Правительство Москвы решило устанавливать осветительные фонари под стиль дореволюционных.