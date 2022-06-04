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Москва, было-стало

Москва, было-стало

Автор:
04 июня 2022 22:11
Метки: Москва   Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
490
7
Небольшое количество кадров, повторяющих (по возможности) ракурсы старых московских фотографий. Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Москва   Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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10  комментариев
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7k
Billi_Bons 16 часов назад
Очень хорошая фраза - «От советского снимка веет каким-то приятным теплом и уютом.» На самом деле, так оно и есть.
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11k
Джон Уик 8 часов назад
Сточные трубы могли бы продумать как то по-другому. Уж очень они напрягают фасад.
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25k
Ваня 17 часов назад
мне старые виды больше нравятся...
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