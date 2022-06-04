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Небольшое количество кадров, повторяющих (по возможности) ракурсы старых московских фотографий. Приятного просмотра!
1.
Мясницкая улица
Поразительный кадр 1913 года. В последние годы перед революцией фотографы сделали очень качественные снимки города. На них идеально видны все детали.
По Мясницкой улице тогда ходил трамвай, а дорожки для пешеходов были уже заасфальтированы. Обратите внимание на фонари: они совпадают! В наши дни Правительство Москвы решило устанавливать осветительные фонари под стиль дореволюционных.
По Мясницкой улице тогда ходил трамвай, а дорожки для пешеходов были уже заасфальтированы. Обратите внимание на фонари: они совпадают! В наши дни Правительство Москвы решило устанавливать осветительные фонари под стиль дореволюционных.
2.
Трамвай. 1-й Новоподмосковный переулок
От советского снимка веет каким-то приятным теплом и уютом. 1-й Новоподмосковный переулок находится в районе метро Войковская, он застраивался сразу после войны. Здания здесь построены в величественном сталинском стиле.
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3.
Красная Пресня
Снимки сделаны с разных ракурсов, поэтому на старом снимке не видна высотка.
Улица Красная Пресня сейчас застроена только современными или советскими домами. А еще в 1960-х на ней можно было увидеть традиционные доходные дома старой Москвы, усадьбы...
Улица Красная Пресня сейчас застроена только современными или советскими домами. А еще в 1960-х на ней можно было увидеть традиционные доходные дома старой Москвы, усадьбы...
5.
Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
В 90-х годах красивый костел постройки начала XX века был в ужаснейшем состоянии. Внутри объемы собора были уничтожены перекрытиями, шпили снаружи сбиты. За последние годы прекрасный памятник готической архитектуры привели в полный порядок. В соборе проходят удивительные органные концерты.
6.
Садовое кольцо в сторону Триумфальной площади
На Садовом кольце действительно были раньше сады, а сама дорога была не такой большой. Но автомобилизация XX века сделала свое дело – вместо садов, которые были заложены еще Екатериной II, появились полосы для машин.
Источник:
АНТИФИШКИ
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