В советской электричке: рабочие, кинозвезды, солдаты — и все куда-то едут

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Деревянные сидения, случайные попутчики, долгие разговоры и проплывающие пейзажи за окном — снимки, сделанные в электричках с начала 40-х по конец 80-х годов.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
2.
Оборона Москвы. На фронт в вагоне пригородной электрички. Аркадий Шайхет, сентябрь 1941 года, Московская обл., Частное собрание.
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5.
Пассажир. Сергей Сухарев, октябрь 1977 года, Московская обл., из архива Павла Сергеевича Сухарева.
7.
Подруги в электричке. Владимир Соколаев, июль 1981 года, Кемеровская обл., Таштагольский р-н, МАММ/МДФ.
8.
«Еду в поход после экзаменов». Павел Сухарев, 3 - 5 июня 1982 года, Московская обл., из архива Павла Сергеевича Сухарева.
9.
В электричке. Александр Бобкин, 28 июня 1986 года, г. Новокузнецк, из архива Александра Алексеевича Бобкина.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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