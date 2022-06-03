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В советской электричке: рабочие, кинозвезды, солдаты — и все куда-то едут

В советской электричке: рабочие, кинозвезды, солдаты — и все куда-то едут

Автор:
03 июня 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
431
12
Деревянные сидения, случайные попутчики, долгие разговоры и проплывающие пейзажи за окном — снимки, сделанные в электричках с начала 40-х по конец 80-х годов.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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58k
Похабыч 51 минуту назад
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Сергей 9 часов назад
Актёры (известные) в электричке могут быть в одном случае - снимается кино.
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184
Карл Сергей 3 часа назад
Репетиция

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