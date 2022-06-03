Ну вот мы опять и встретились

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Уже не в первый раз встречаются три фишкянина, из Англии, Паланги и лесной части Литвы. А теперь ещё присоединился фишкянин из России, из Кемерово.
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И через пару часов в Каунасе, где уже ожидает О.П. и наш четвертый, уже наверное догадались, кто...
В ожидании автобуса в Палангу пьется коньячок. Ехать около трех часов по ночной Литве становится не таким уж и утомительным.
В ожидании автобуса в Палангу пьется коньячок. Ехать около трех часов по ночной Литве становится не таким уж и утомительным.
В Паланге встречает нас друг хозяина, сам хозяин Most, и так как уже светает, допитие коньячка продожается.
Ну и как же без моря. Ветер, волны, дюны...
Купальщиков замечено не было, наверное потому, что жары не чувствовалось совсем.
Купальщиков замечено не было, наверное потому, что жары не чувствовалось совсем.
Выбор здесь конечно есть. Но мы облюбовали себе армянский коньяк. "Арарат" три звездочки.
И к нашему глубокому разочарованию, под конец третьего дня наших походов за пополнением, запасы этого напитка в супермаркете закончились.
Пришлось переходить на пять звездочек...
И к нашему глубокому разочарованию, под конец третьего дня наших походов за пополнением, запасы этого напитка в супермаркете закончились.
Пришлось переходить на пять звездочек...
Работа бобров вредителей.
Не все их любят, не все...
Хотя...
Месяц назад один бобер был пойман и съеден.
Стоят ловушки на них и сейчас, но никто не попался.
Не все их любят, не все...
Хотя...
Месяц назад один бобер был пойман и съеден.
Стоят ловушки на них и сейчас, но никто не попался.
Вокруг пруда поставлен электросторож, так эта скотина просто выкопала проход и подлезла под проводом.
Говорили и о политике, как же без этого...
Сколько людей, столько и мнений. Тосты были на литовском, украинском и русском языках.
Пришел сосед, пытался убедить нас, что мы неправы.
Ушел потом хмельной, растерянный и озадаченный.
Сколько людей, столько и мнений. Тосты были на литовском, украинском и русском языках.
Пришел сосед, пытался убедить нас, что мы неправы.
Ушел потом хмельной, растерянный и озадаченный.
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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Метки: встреча история путешествие
Новости партнёров
Алкотур по странам и весям (завидно)
Хоть бы магнитик прислали......
Если ты захочешь найти говно, то ты сможешь найти его даже у себя под подушкой.
Жаль, что у тебя был подобный опыт, но с фекалиями.