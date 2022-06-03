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Ну вот мы опять и встретились

Ну вот мы опять и встретились

Автор:
03 июня 2022 13:07
Метки: встреча   история   путешествие   
725
26
Уже не в первый раз встречаются три фишкянина, из Англии, Паланги и лесной части Литвы. А теперь ещё присоединился фишкянин из России, из Кемерово.
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19  комментариев
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 6 часов назад
Судя по частому упоминанию - вас бухалово сблизило
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20k
Dobrovit 7 минут назад
Alcohol connecting people...))
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7k
Вячеслав Час назад
Ну что тут скажешь, дружба большое дело. Живите долго.
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5k
Бу 2 часа назад
Всем добра
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124k
сoбaка cyтyлая 3 часа назад
Какие молодцы!!!А где фоточки из музеев,выставок,экскурсий?)))
Алкотур по странам и весям (завидно)
Хоть бы магнитик прислали......

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4k
kleyman 5 часов назад
Встретились, выпили, в автобус. Пожрали на хате борща. Романтика.
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3k
LekS 5 часов назад
Какая-то исповедь гомоалкашиков
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166
Renats Railis 6 часов назад
Я хоть и латыш, но школу заканчивал в литовском Тельщае. Папа советский офицер и в то время там служил. Часто по службе он бывал в Паланге и Клайпеде. В тех краях полигоны были и всевозможные занятия по боевой подготовке проводились. Ну и я с папой иногда ездил. Даже руку в лесу под Палангой сломал. С дерева слишком быстро пытался слезть... Классное время было... Про политику хоть гутарили? У нас в Латвии население поделилось примерно пополам - одна половина поддерживает укранацистский режим, другая Россию и её спецоперацию. Нейтральных или равнодушных практически нет. Предельно жёстко либо за одних, либо за других.
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1k
Gleb_Skameikin 6 часов назад
а низя распивать в абтобусе!
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28k
Dobry vojak Svejk Z 6 часов назад
Ну и молодцы
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Весёлый Пессимист

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