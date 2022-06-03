FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2326 постов • 500 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
14 вещей, которые поражают туристов в Южной Корее, хотя для местных они норма жизни

14 вещей, которые поражают туристов в Южной Корее, хотя для местных они норма жизни

Автор:
03 июня 2022 09:17
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Южная Корея   в мире   забавно   люди   факты   фото   
3105
15

Туристы, посетившие Северную Корею, поражены ее закрытостью, строгостью и неразвитостью в определенных областях. В Южной же Корее все с точностью до наоборот. Страна полностью открыта миру, а новейшие современные технологии переплетаются с богатой культурой. В это передовое государство путешественники прилетают со всего мира, и вот одни из самых ярких впечатлений, которыми они делились, будучи там.

Кафе с аквариумами

В Сеуле можно посетить удивительное кафе, в котором главный элемент дизайна — огромные аквариумы с рыбками, расположенные прямо возле столиков. Так что, придя в Aqua Garden, можно не только пообедать, но и попутно насладиться красотой большого разнообразия рыб.

×
×

Увидеть с высоты Северную Корею

В приграничной зоне есть недействующий вулкан, к вершине которого ведут специально проложенные туристические тропы. Но самое интересное — это то, что там даже можно провести ночь в палатке и насладиться видом на КНДР с высоты.

Дома с крохотными квартирами

Южнокорейские жители не всегда могут позволить себе полногабаритное жилье из-за его высокой цены. Как следствие, некоторым приходится ютиться в довольно крошечных квартирах.

Городская среда активно развивается

Для полноценного комфорта пассажиров общественного транспорта на остановках имеются скамейки с подогревом.

Необычная реклама

В богатых районах Сеула можно увидеть вот такую рекламу автомобилей.

Милые и успокаивающие ролики в транспорте

Их, к примеру, можно увидеть во время поездки на поезде. В течение нескольких минут на экране показывают щеночков, котят и прочие милые кадры, заставляющие невольно улыбнуться.

Привычный обед для местных жителей выглядит так

Рис или лапша дополнены многочисленными закусками.

Вкусняшка для кошек

В стране производят куриную грудку специально для домашних питомцев.

Субээсу

В Корее принято дарить покупателям и гостям кафе маленькие подарочки. Милые сюрпризы носят название субээсу и могут содержать сладости, безделушки, пробники и другие приятные мелочи. Автору этого фото в «Макдональдсе» к основному заказу подарили помидорку.

Традиционное кимчи

Традиционную квашеную капусту корейцы просто обожают. Причем настолько, что ее и другие овощи смело добавляют даже в сладости.

Булочки с огромными кусками масла

Популярный корейский перекус.

Уникальное по своей зрелищности шоу дронов

Его регулярно проводят в Южной Корее, однако оно набирает популярность и во всем мире.

Так выглядит кафе фастфуда

Оно располагается в колоритном здании, выполненном в архитектурном стиле ханок.

Вертикальные парковки

Парковочных мест на городских улицах не хватает, а потому корейцы придумали вот такое многоуровневое устройство. А что из этого удивило больше всего вас?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Жизнь   Южная Корея   в мире   забавно   люди   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Старичок 39 минут назад
а где поражающие туристов действо то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Example 6.2.6 13 минут назад
Потому что есть сменяемость власти, и за коррупцию всё таки сажают, от того большая часть чиновников побаиваются воровать столь дерзко и открыто, понимая, что если не сегодня, то завтра крыша может смениться и их будет ждать печальная участь. От сего материальные блага полученные страной идут не на дачу с уточками и не на частные самолёты для перевозки собачек и не на замки в Италии, а на развитие социальных благ, науки, медицины и промышленности.
Всё как не у людей... нет скреп и духовности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Типа граф Полчаса назад
Про рекламу автомобилей . Я сначала подумал что это такая парковка , ставят на бок для экономии места .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Aleksandr Полчаса назад
ЮК-по факту колония США
Промышленность полностью принадлежит пиндосам(контрольные пакеты акций). Управляют ей кланы местных "чеболей"-наместников.
Армия ЮК согласно закону в случае войны полностью переходит под командование генералов США.
Все граждане ЮК обязаны в школах учить английский язык(чтобы понимать хозяина).
Любое высказывание одобрения в сторону КНДР-уголовное преступление, караемое реальным сроком в тюрьме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
perekrestok Полчаса назад
Кафе с аквариумам - Миссия невыполнима 1996 год. Том Круз убегает от ЦРУ. При побеге из кафе взрывает аквариум. Съемки в Праге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо 38 минут назад
Кактусы тоже входят в рацион питания?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
evenSeven 41 минуту назад
Чиновник средней руки и выше _обязан_ иметь любовницу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
hunterzed 45 минут назад
Вот вообще ничего не удивило!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Serhio Konyakoff 53 минуты назад
В передовой стране жители почему то вынуждены ютиться в крохотных квартирах.Везде хватает проблем и Южная Корея не исключение.И впечатления от этой страны самые противоречивые. От "ах!" до "фу!"Я бы с ними не дружил лишь только потому,что они едят собак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Евгений 59 минут назад
Был. Культура своеобразная, но ничего удивительного. Единственно - таксист долго искал адрес, ибо строят там очень быстро и доехать куда нужно, бывает проблематично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

284747



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После избиения таксиста в Вене водители Uber отказались перевозить беженцев из Украины
После избиения таксиста в Вене водители Uber отказались перевозить беженцев из Украины
Последняя весенняя подборка каламбуров и лингвошуток
Последняя весенняя подборка каламбуров и лингвошуток
События на Украине 2- 3 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 2- 3 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Молодой немец рассказал о своих 10 субличностях
Молодой немец рассказал о своих 10 субличностях
22 человека, которым крупно не повезло с коллегами
22 человека, которым крупно не повезло с коллегами
7 косяков во внешности женщин, которые дико бесят мужчин (16 фото)
7 косяков во внешности женщин, которые дико бесят мужчин (16 фото)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ладно...

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#дтп#аварии#авто аварии#беженцы#картинки#шоу бизнес#автомобили
#Юмор#интересное#подборка#люди#дети#Ynews#природа#новости#Украина#Великобритания
#прикол#факты#в мире#история#фотографии#Жизнь#забавно#Приколы#Великая Отечественная война#девушки
7 косяков во внешности женщин, которые дико бесят мужчин (16 фото) 7 косяков во внешности женщин, которые дико бесят мужчин (16 фото) Жизнь наоборот: почему в Болгарии «да» означает «нет» Жизнь наоборот: почему в Болгарии «да» означает «нет» Почему мужчины племени Кагаба прячутся от женщин в бункере? Почему мужчины племени Кагаба прячутся от женщин в бункере? 19 фотографий из Бразилии, которые доказывают, что эта страна единственная в своём роде 19 фотографий из Бразилии, которые доказывают, что эта страна единственная в своём роде Четкий препод: школьный учитель читал рэп почти 40 часов подряд Четкий препод: школьный учитель читал рэп почти 40 часов подряд Почему в Бурятии бездетных семей не бывает, а зубы нельзя удалять Почему в Бурятии бездетных семей не бывает, а зубы нельзя удалять

На что жалуетесь?

Вернуться