14 вещей, которые поражают туристов в Южной Корее, хотя для местных они норма жизни

Туристы, посетившие Северную Корею, поражены ее закрытостью, строгостью и неразвитостью в определенных областях. В Южной же Корее все с точностью до наоборот. Страна полностью открыта миру, а новейшие современные технологии переплетаются с богатой культурой. В это передовое государство путешественники прилетают со всего мира, и вот одни из самых ярких впечатлений, которыми они делились, будучи там.
Кафе с аквариумами
В Сеуле можно посетить удивительное кафе, в котором главный элемент дизайна — огромные аквариумы с рыбками, расположенные прямо возле столиков. Так что, придя в Aqua Garden, можно не только пообедать, но и попутно насладиться красотой большого разнообразия рыб.
Увидеть с высоты Северную Корею
В приграничной зоне есть недействующий вулкан, к вершине которого ведут специально проложенные туристические тропы. Но самое интересное — это то, что там даже можно провести ночь в палатке и насладиться видом на КНДР с высоты.
Дома с крохотными квартирами
Южнокорейские жители не всегда могут позволить себе полногабаритное жилье из-за его высокой цены. Как следствие, некоторым приходится ютиться в довольно крошечных квартирах.
Городская среда активно развивается
Для полноценного комфорта пассажиров общественного транспорта на остановках имеются скамейки с подогревом.
Необычная реклама
В богатых районах Сеула можно увидеть вот такую рекламу автомобилей.
Милые и успокаивающие ролики в транспорте
Их, к примеру, можно увидеть во время поездки на поезде. В течение нескольких минут на экране показывают щеночков, котят и прочие милые кадры, заставляющие невольно улыбнуться.
Привычный обед для местных жителей выглядит так
Рис или лапша дополнены многочисленными закусками.
Вкусняшка для кошек
В стране производят куриную грудку специально для домашних питомцев.
Субээсу
В Корее принято дарить покупателям и гостям кафе маленькие подарочки. Милые сюрпризы носят название субээсу и могут содержать сладости, безделушки, пробники и другие приятные мелочи. Автору этого фото в «Макдональдсе» к основному заказу подарили помидорку.
Традиционное кимчи
Традиционную квашеную капусту корейцы просто обожают. Причем настолько, что ее и другие овощи смело добавляют даже в сладости.
Булочки с огромными кусками масла
Популярный корейский перекус.
Уникальное по своей зрелищности шоу дронов
Его регулярно проводят в Южной Корее, однако оно набирает популярность и во всем мире.
Так выглядит кафе фастфуда
Оно располагается в колоритном здании, выполненном в архитектурном стиле ханок.
Вертикальные парковки
Парковочных мест на городских улицах не хватает, а потому корейцы придумали вот такое многоуровневое устройство. А что из этого удивило больше всего вас?
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АНТИФИШКИ
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Всё как не у людей... нет скреп и духовности.
Промышленность полностью принадлежит пиндосам(контрольные пакеты акций). Управляют ей кланы местных "чеболей"-наместников.
Армия ЮК согласно закону в случае войны полностью переходит под командование генералов США.
Все граждане ЮК обязаны в школах учить английский язык(чтобы понимать хозяина).
Любое высказывание одобрения в сторону КНДР-уголовное преступление, караемое реальным сроком в тюрьме.
А не любить кого то из за того что они едят то, что не едите вы, довольно глупо.
Вас по вашей логики не должны любить все мусульмане из за свинины, индийцы из за говядины. Не едят людей и ладно, остальное чисто личные предпочтения.