14 вещей, которые поражают туристов в Южной Корее, хотя для местных они норма жизни

Туристы, посетившие Северную Корею, поражены ее закрытостью, строгостью и неразвитостью в определенных областях. В Южной же Корее все с точностью до наоборот. Страна полностью открыта миру, а новейшие современные технологии переплетаются с богатой культурой. В это передовое государство путешественники прилетают со всего мира, и вот одни из самых ярких впечатлений, которыми они делились, будучи там.