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Британец раздавал сперму лесбиянкам, умышленно скрывая генетическое заболевание

Британец раздавал сперму лесбиянкам, умышленно скрывая генетическое заболевание

Автор:
02 июня 2022 07:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Британец   Великобритания   дети   заболевание   интересное   лгбт   сперма   фото   
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В Дерби 37-летний Джеймс Макдугалл в соцсетях предлагал лесбиянкам свою сперму в качестве биоматериала. При этом мужчина умалчивал, что имеет генетическое заболевание, которое может передаваться по наследству. Диагностированный у британца синдром Мартина-Белла приводит к задержке развития и снижению интеллекта.

Из-за болезни мужчина не мог сдавать сперму в официальных заведениях, поэтому предлагал биоматериал в интернете. Макдугалл стал отцом 15 детей, пишет Daily mail. Как ни странно, но о его заболевании стало известно во время судебного заседания комиссии по семейным делам. Донор спермы хотел видеться с четырьмя из пятнадцати своих детей. При этом в Великобритании доноры спермы подписывают отказ от контактов с детьми и никакого отношения к ним не имеют.

Во время разбирательства суд обнаружил, что у Макдугалла есть генетическое заболевания, которое могло бы передаться по наследству детям. Суд ещё раз лишил мужчину отцовств и запретил ему быть донором спермы для других женщин. Кроме того, имя мужчины предали огласке, чтобы больше никто не попался.

Источник:

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Метки: Британец   Великобритания   дети   заболевание   интересное   лгбт   сперма   фото   
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16  комментариев
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26k
Андрей Иванов 3 часа назад
Сделал, что мог. А что сделал ты?
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3k
Палыч Час назад
То есть этот до.лбоёб придумал способ как размножиться.
Я угараю. Креативный юноша
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25k
SerGProS 2 часа назад
теперь психически изуродованные генетические калеки - 15человек
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0
Sem496 3 часа назад
Герой нашего времени.
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2k
Денис 3 часа назад
У него отставание в развитии и он не осознавал минусы своего поступка.
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74
eutace Денис 19 минут назад
лесбийки тоже получается дуры - как можно брать сперму неофициально, черт знает у кого
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10k
Мистер Фикс 3 часа назад
Идиот, что...
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4k
Горожанин 3 часа назад
Герой нашего времени!
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Раздавал лесбиянкам?
Ну, для них ещё одно генетическое заболевание не такая уж и проблема.
Одним больше, одним меньше.
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