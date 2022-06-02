Британец раздавал сперму лесбиянкам, умышленно скрывая генетическое заболевание

Из-за болезни мужчина не мог сдавать сперму в официальных заведениях, поэтому предлагал биоматериал в интернете. Макдугалл стал отцом 15 детей, пишет Daily mail. Как ни странно, но о его заболевании стало известно во время судебного заседания комиссии по семейным делам. Донор спермы хотел видеться с четырьмя из пятнадцати своих детей. При этом в Великобритании доноры спермы подписывают отказ от контактов с детьми и никакого отношения к ним не имеют.