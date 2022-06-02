Британец раздавал сперму лесбиянкам, умышленно скрывая генетическое заболевание

В Дерби 37-летний Джеймс Макдугалл в соцсетях предлагал лесбиянкам свою сперму в качестве биоматериала. При этом мужчина умалчивал, что имеет генетическое заболевание, которое может передаваться по наследству. Диагностированный у британца синдром Мартина-Белла приводит к задержке развития и снижению интеллекта.
Из-за болезни мужчина не мог сдавать сперму в официальных заведениях, поэтому предлагал биоматериал в интернете. Макдугалл стал отцом 15 детей, пишет Daily mail. Как ни странно, но о его заболевании стало известно во время судебного заседания комиссии по семейным делам. Донор спермы хотел видеться с четырьмя из пятнадцати своих детей. При этом в Великобритании доноры спермы подписывают отказ от контактов с детьми и никакого отношения к ним не имеют.
Во время разбирательства суд обнаружил, что у Макдугалла есть генетическое заболевания, которое могло бы передаться по наследству детям. Суд ещё раз лишил мужчину отцовств и запретил ему быть донором спермы для других женщин. Кроме того, имя мужчины предали огласке, чтобы больше никто не попался.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хоть я и не осуждаю людей за их выбор в жизни, но мне кажется, детей заводить таким парам нельзя. Ребёнок то не может выбрать в какой семье родиться... и родившись у двух лесбух, будет принимать их модель поведения и восприятия мира, и мало вероятно что вырастит нормальным гетеросексуальным подростком.
Ну, для них ещё одно генетическое заболевание не такая уж и проблема.
Одним больше, одним меньше.