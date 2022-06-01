Интересные фотографии раннего советского авангарда

После революции 1917 года художники обратились к фотографии, чтобы задокументировать свое молодое государство.

Однако по мере того, как менялось руководство СССР, менялись и его фотографии.

Радикальный стиль рассматривался как выражение радикальной политики. Какое-то время художественное изобретение работало в мощной и плодотворной синергии с активизмом.

Интересного просмотра!

1. Комсомолка, 1930-е. Фотограф Григорий Зельма 0

2. Александр Родченко, Скачки, 1935 год. 0 На заре существования Советского Союза возникли две важные профессиональные организации фотографов: группа "Октябрь" и Российская ассоциация пролетарских фотографов, или РОПФ. Члены "Октября", в том числе фотограф-конструктивист Александр Родченко, хотели создать снимки, которые вдохновили бы зрителей взглянуть на общество по-новому.

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3. Аркадий Шайхет, Приветствие челюскинцев, 1934 год. 0 “Вдохновленные революционным духом, эти фотографы активно экспериментировали с авангардным искусством, используя неожиданные и драматические точки обзора, поразительные ракурсы, фотомонтаж и фотограммы. Например, октябрьские фотографы, призванные документировать индустриализацию, показывали промышленные объекты радикально абстрагированными крупными планами или сжатыми в ограниченном визуальном пространстве”, - рассказал Дженс Хоффманн, когда-то организовавший выставку фотографий раннего советского авангарда в Нью-Йорке.

4. Аркадий Шайхет, Ленинская лампочка: крестьяне впервые включают электричество, 1925 год. 0

5. Аркадий Шайхет, Красная Армия идет по снегу, 1927–1928 гг. 0

6. Переправа, 1935. Фотограф Иван Шагин 0

7. Пограничники, 1938. Фотограф Аркадий Шайхет 0

8. Физкультурники, 1933. Фотограф Иван Шагин 0

9. Атланты. У входа в Эрмитаж, 1931. Фотограф Борис Игнатович 0

10. Заточка инструмента, 1939. Фотограф Аркадий Шайхет 0

11. Кафе, Москва, 1930. Фотограф Аркадий Шайхет 0

12. Монтаж конструкции глобуса на Центральном телеграфе, 1928. Фотограф Аркадий Шайхет 0

13. Харьковский тракторный завод, 1936. Фотограф Яков Халип 0

14. В порту, 1936. Фотограф Иван Шагин 0

15. Студентка, 1934. Фотограф Елеазар Лангман 0

16. Подключение телеграфных кабелей, 1958. Фотограф Яков Рюмкин 0

17. Спортивны парад, Москва. Марк Борисович Марков-Гринберг, 1939 0

18. Контроллеры, 1929. Фотограф Борис Игнатович 0