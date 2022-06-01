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Интересные фотографии раннего советского авангарда

Интересные фотографии раннего советского авангарда

Автор:
01 июня 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
241
19
После революции 1917 года художники обратились к фотографии, чтобы задокументировать свое молодое государство.
Однако по мере того, как менялось руководство СССР, менялись и его фотографии.
Радикальный стиль рассматривался как выражение радикальной политики. Какое-то время художественное изобретение работало в мощной и плодотворной синергии с активизмом.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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Алексей Теуш Час назад
Не "Ленинская лампочка", а "лампочка Ильича"!
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