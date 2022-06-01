Интересные фотографии раннего советского авангарда

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После революции 1917 года художники обратились к фотографии, чтобы задокументировать свое молодое государство.
Однако по мере того, как менялось руководство СССР, менялись и его фотографии.
Радикальный стиль рассматривался как выражение радикальной политики. Какое-то время художественное изобретение работало в мощной и плодотворной синергии с активизмом.
Интересного просмотра!
Однако по мере того, как менялось руководство СССР, менялись и его фотографии.
Радикальный стиль рассматривался как выражение радикальной политики. Какое-то время художественное изобретение работало в мощной и плодотворной синергии с активизмом.
Интересного просмотра!
2.
Александр Родченко, Скачки, 1935 год.
На заре существования Советского Союза возникли две важные профессиональные организации фотографов: группа "Октябрь" и Российская ассоциация пролетарских фотографов, или РОПФ. Члены "Октября", в том числе фотограф-конструктивист Александр Родченко, хотели создать снимки, которые вдохновили бы зрителей взглянуть на общество по-новому.
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3.
Аркадий Шайхет, Приветствие челюскинцев, 1934 год.
“Вдохновленные революционным духом, эти фотографы активно экспериментировали с авангардным искусством, используя неожиданные и драматические точки обзора, поразительные ракурсы, фотомонтаж и фотограммы. Например, октябрьские фотографы, призванные документировать индустриализацию, показывали промышленные объекты радикально абстрагированными крупными планами или сжатыми в ограниченном визуальном пространстве”, - рассказал Дженс Хоффманн, когда-то организовавший выставку фотографий раннего советского авангарда в Нью-Йорке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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