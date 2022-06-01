Сорокопятка

45-мм противотанковая пушка образца 1937 года (53-К) - полуавтоматическое противотанковое орудие, которое на начальном этапе войны сыграло колоссальную роль в борьбе с немецкими танками. Оно было разработано в КБ завода №8 в Подлипках под руководством М.Н. Логинова путем доработки 45-мм пушки образца 1932 года, являющейся результатом наложения 45-мм ствола на лафет 37-мм противотанковой пушки образца 1931 года - лицензионной копии пушки фирмы «Рейнметалл». По состоянию на 22 июня 1941 года, на вооружении РККА находилось 16621 таких орудий. В войсках его прозвали «сорокапятка».

В руках опытных и тактически умелых командиров это орудие представляло серьезную угрозу для вражеской бронетехники, особенно для средних и легких танков, легкобронированной техники, ДОТов.

Но подбить танк из такого орудия все же было крайне сложной и очень опасной задачей. Предполагалось, что «сорокапятка» сможет пробивать лобовую броню средних танков на расстоянии до 850 метров. Однако это происходило далеко не всегда. Часто бронетехнику подпускали намного ближе.

Так появился термин «дистанция кинжального огня». Речь шла о расстоянии в сто и меньше метров. Для этого расчет должен был обладать колоссальным мужеством и мастерством. В связи с недостаточной бронепробиваемостью на смену «сорокапятке» в 1942 году пришла более мощная пушка М-42 того же калибра. Окончательно 53-К было снято с производства в 1943 году. Всего же с 1937 по 1943 год было выпущено более 37 тысяч таких орудий.

Важно понимать, что героизм советских солдат проявлялся в том числе и в том, что они зачастую своими руками катили орудие весом 500 килограммов (плюс 700 кг – боекомплект) десятки километров, перетаскивая его через водные преграды, овраги и рвы.

Вот как это описывается в романе Константина Симонова «Живые и мертвые»:

«Через пятьсот шагов они действительно увидели стоявшую в гуще молодого ельника 45-миллиметровую противотанковую пушку. Возле пушки на толстом слое рыжей старой хвои сидели вперемежку бойцы Хорышева и те пятеро артиллеристов, о которых он доложил Серпилину.

При появлении комбрига все встали, артиллеристы чуть позже других, но все-таки раньше, чем Хорышев успел подать команду:

— Здравствуйте, товарищи артиллеристы! — сказал Серпилин. — Кто у вас за старшего?

Вперед шагнул старшина в фуражке со сломанным пополам козырьком и черным артиллерийским околышем. На месте одного глаза у него была запухшая рана, а верхнее веко другого глаза подрагивало от напряжения. Но стоял он на земле крепко, словно ноги в драных сапогах были приколочены к ней гвоздями; и руку с оборванным и прожженным рукавом поднес к обломанному козырьку, как на пружине; и голосом, густым и сильным, доложил, что он, старшина девятого отдельного противотанкового дивизиона Шестаков, является в настоящее время старшим по команде, выведя с боями оставшуюся материальную часть из-под города Бреста.

— Откуда, откуда? — переспросил Серпилин, которому показалось, что он ослышался.

— Из-под города Бреста, где в полном составе дивизиона был принят первый бой с фашистами, — не сказал, а отрубил старшина.

Наступило молчание. Серпилин смотрел на артиллеристов, соображая, может ли быть правдой то, что он только что услышал.

И чем дольше он на них смотрел, тем все яснее становилось ему, что именно эта невероятная история и есть самая настоящая правда, а то, что пишут немцы в своих листовках про свою победу, есть только правдоподобная ложь и больше ничего. Пять почерневших, тронутых голодом лиц, пять пар усталых, натруженных рук, пять измочаленных, грязных, исхлестанных ветками гимнастерок, пять немецких, взятых в бою автоматов и пушка, последняя пушка дивизиона, не по небу, а по земле, не чудом, а солдатскими руками перетащенная сюда с границы, за четыреста с лишним верст… Нет, врете, господа фашисты, не будет по-вашему!— На себе, что ли? — спросил Серпилин, проглотив комок в горле и кивнув на пушку. Старшина ответил, а остальные, не выдержав, хором поддержали его, что бывало по-разному: шли и на конной тяге, и на руках тащили, и опять разживались лошадьми, и снова на руках…— А как через водные преграды, здесь, через Днепр, как? — снова спросил Серпилин.

— Плотом, позапрошлой ночью…

— А мы вот ни одного не переправили, — вдруг сказал Серпилин, но хотя он обвел при этом взглядом всех своих, они почувствовали, что он упрекает сейчас только одного человека — самого себя. Потом он снова посмотрел на артиллеристов:

— Говорят, и снаряды у вас есть?

— Один, последний, — виновато, словно он недоглядел и вовремя не восстановил боекомплект, сказал старшина».

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Характеристики

Калибр – 45 мм; начальная скорость снаряда – 760 м/c; скорострельность – 20 выстрелов в минуту; наибольшая дальность стрельбы – 4400 м; дальность прямого выстрела – 850 м; вес орудия в походном снаряжении – 500 кг, с полным боекомплектом –1200 кг.

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Их и в плен не брали... они и не сдавались.... так можно было написать на множестве могил бойцов различных дивизий СС "венгерской" комплектации...

