В армию Украины стали набирать представителей ЛГБТ

Первая пара “голубков” уже упорхнула на фронт. Один из них просит называть его “Антониной”.
На Украине два матёрых бойца решили пройти тест на мужика и отправиться на передовую. Хотя тест для них не сильно актуален, потому что оба-два - это пара ЛГБТ. Александр Жуган и Антонина Романова.
Антонина - который без бороды.
Друг друга они нашли во время работы в театре, теперь вот решили примерить форму не только во время ролевых игр, а в реальной жизни. Как пишет Reuters: “Члены ЛГБТ-сообщества Украины стали нашивать изображение мифического зверя на свои стандартные погоны чуть ниже национального флага. Единорог — символ их статуса как ЛГБТ-пары”.
Всех забодают, не иначе. Если, конечно, доедут до передовой. Хотя обычные вояки, наверное, только рады - ещё бы, в полку появится целых две “фронтовых жены”.
В плане ЛГБТ в незалежную действительно пришла Европа… полнейшая.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Петушино десантный полк :))))