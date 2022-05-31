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В армию Украины стали набирать представителей ЛГБТ

В армию Украины стали набирать представителей ЛГБТ

Автор:
31 мая 2022 15:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   бойцы   голубки   лгбт   пара   передовая   театр   форма   
656
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Первая пара “голубков” уже упорхнула на фронт. Один из них просит называть его “Антониной”.

На Украине два матёрых бойца решили пройти тест на мужика и отправиться на передовую. Хотя тест для них не сильно актуален, потому что оба-два - это пара ЛГБТ. Александр Жуган и Антонина Романова.

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Антонина - который без бороды.

Друг друга они нашли во время работы в театре, теперь вот решили примерить форму не только во время ролевых игр, а в реальной жизни. Как пишет Reuters: “Члены ЛГБТ-сообщества Украины стали нашивать изображение мифического зверя на свои стандартные погоны чуть ниже национального флага. Единорог — символ их статуса как ЛГБТ-пары”.

Всех забодают, не иначе. Если, конечно, доедут до передовой. Хотя обычные вояки, наверное, только рады - ещё бы, в полку появится целых две “фронтовых жены”.

В плане ЛГБТ в незалежную действительно пришла Европа… полнейшая.

Источник:

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Метки: Украина   бойцы   голубки   лгбт   пара   передовая   театр   форма   
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14  комментариев
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34k
Нанук Паналык 2 часа назад
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−30
Alex23X 3 минуты назад
Ещё раз убеждаюсь что сентябрь бот
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737
Mr White Man 16 минут назад
В армию Украины стали набирать представителей ЛГБТПосмотреть
В армию Украины стали набирать представителей ЛГБТ
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25k
SerGProS Полчаса назад
Опасно..
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106
Карл 51 минуту назад
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3k
Frank Borman Час назад
Теперь российским солдатам надо будет опасаться атаки с тыла. Боевые хохлоп@дарасы не дремлют.
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5k
Shtoppi Час назад
Голубое сало "едет на войну"))))
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58k
pynh Час назад
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480
HalloFreeSpace 2 часа назад
Так надо отдельный полк сформировать )))
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106
Карл HalloFreeSpace 49 минут назад
ПДП
Петушино десантный полк :))))
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August

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