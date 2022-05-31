В армию Украины стали набирать представителей ЛГБТ

Антонина - который без бороды.

Друг друга они нашли во время работы в театре, теперь вот решили примерить форму не только во время ролевых игр, а в реальной жизни. Как пишет Reuters: “Члены ЛГБТ-сообщества Украины стали нашивать изображение мифического зверя на свои стандартные погоны чуть ниже национального флага. Единорог — символ их статуса как ЛГБТ-пары”.