Твёрк, раздевания и розовое: ученики уральского лицея отожгли в ЛГБТ-танце

Учащиеся лицея № 12 Екатеринбурга отметили окончание учебного года ЛГБТ-танцем на глазах у всех. Пишут, что после выступления пацанов наградили за смелость.
На Урале, как по всей стране, для школьников отзвенели последние звонки.
В лицее № 12 города Екатеринбурга к празднику подошли креативно. Как пишет телеграм-канал УралLive, в 2019 году школа получила специальный приз «Ельцин-центра» на развитие толерантности - на уроках английского языка учащихся предупреждают: плохо об ЛГБТ говорят лишь «непросвещённые люди».
Вот и последний звонок старшеклассники решили отметить так, чтобы не было мучительно скучно ни им, ни руководству лицея, ни Департаменту образования региона, после того как кадры с праздника разойдутся по сети.
Онижедети в розовых футболках отожгли в твёрке, разудалом раздевании и поддержках с ЛГБТ-душком.
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В общем, руководству лицея есть, чем гордиться, а если их действительно финансирует "Ельцин-центр", то ещё и есть чем отчитаться. Хотя, если начнутся проверки, наверняка ведь скажут, что все и всё не так поняли и вообще, это была шутка.
Последний звонок прошёл несколько дней назад. Официальных комментариев лицея пока никто не видел. Тем не менее, екатеринбуржцы уже активно обсуждают произошедшее:
«Надеюсь, это был последний звонок не только для выпускников, но и для директора школы и всех причастных к этому позорищу!!!» — написала в паблике лицея Светлана И.
Также граждане пишут в телегарм-канале главы Екатеринбурга Алексея Орлова. «Это наше будущее? Это наши защитники Родины? Как долго будете закрывать глаза?» — спрашивают у него горожане. Его реакции пока тоже нет.
По данным издания руководство лицея наградило «танцоров» за смелость.
Как рассказали журналистам в пресс-службе мэрии города, в данный момент в школе идёт служебное расследование, уточнив, что школьники представляли танцевальные композиции разных стилей и направлений, и выступление не предполагало пропаганду ЛГБТ.
А родители тем временем, собирают подписи в защиту директора, над которой нависла угроза увольнения. Потому что, как и предполагалось, "общественность увидела на кадрах то, чего нет на самом деле".
И тут остаётся только задать один вопрос руководству школы: неужели из всех взрослых, на глазах у которых готовилось вступление, не нашлось никого, кто отговорил бы воспитанников от очень двусмысленного танцевального номера, не сумев на два шага просчитать возможные последствия?
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UPD.
Губернатор Свердловской области заявил, что не допустит увольнения директора лицея в Екатеринбурге, где ученики исполнили ЛГБТ-танец.
«Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие «пародии» мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум», — написал Евгений Куйвашев.
Он заявил, что реакция родителей учеников, которые вышли в защиту директора Любови Кулевой, показательна.
«Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города», — добавил губернатор.
Ранее на увольнении директора лицея №12 настаивал министр образования региона.
PS:
Правительство РФ решило расторгнуть одиозный договор с США 90-х гг. XX в.: «Принять предложение МИД РФ ...о прекращении применения Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации, подписанного в г. Москве 2 сентября 1998 г.».
Фактически, речь идёт об остановке экспансии пропаганды американской культуры.
Осталось ещё выбросить на помойку «Меморандум о взаимопонимании между Минобрнауки РФ и минторговли США о сотрудничестве в области технологий и инноваций 2004 г.»; «Меморандум о взаимопонимании между Минобрнауки РФ и США о расширении сотрудничества и обменов в области образования от 2006 г.»; «Соглашение о сотрудничестве в области сейсмологии и геодинамики между Минобрнауки РФ и Национальным научным фондом и Геологической службой МВД США от 2012 г.».
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АНТИФИШКИ
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Не сдавайтесь, Екатеринбуржцы! НЕ СДАВАЙТЕСЬ! Никаких [мат]!
Что лучше быть живой нацией гомофобов или исчезнувшей нацией?
Сережа Светлаков неплохо прошелся по этой тематике. Вот поцыки и отожгли.
Око Овертона, чоуж
Да простят меня нормальные Екатеринбуржцы. Владимиру Тулупову - привет