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Твёрк, раздевания и розовое: ученики уральского лицея отожгли в ЛГБТ-танце

Твёрк, раздевания и розовое: ученики уральского лицея отожгли в ЛГБТ-танце

Автор:
31 мая 2022 13:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Ельцин Центр   екатеринбург   лгбт   лицей   последний звонок   танец   
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Учащиеся лицея № 12 Екатеринбурга отметили окончание учебного года ЛГБТ-танцем на глазах у всех. Пишут, что после выступления пацанов наградили за смелость.

На Урале, как по всей стране, для школьников отзвенели последние звонки.

В лицее № 12 города Екатеринбурга к празднику подошли креативно. Как пишет телеграм-канал УралLive, в 2019 году школа получила специальный приз «Ельцин-центра» на развитие толерантности - на уроках английского языка учащихся предупреждают: плохо об ЛГБТ говорят лишь «непросвещённые люди».

Вот и последний звонок старшеклассники решили отметить так, чтобы не было мучительно скучно ни им, ни руководству лицея, ни Департаменту образования региона, после того как кадры с праздника разойдутся по сети.

Онижедети в розовых футболках отожгли в твёрке, разудалом раздевании и поддержках с ЛГБТ-душком.

В общем, руководству лицея есть, чем гордиться, а если их действительно финансирует "Ельцин-центр", то ещё и есть чем отчитаться. Хотя, если начнутся проверки, наверняка ведь скажут, что все и всё не так поняли и вообще, это была шутка.

Последний звонок прошёл несколько дней назад. Официальных комментариев лицея пока никто не видел. Тем не менее, екатеринбуржцы уже активно обсуждают произошедшее:

«Надеюсь, это был последний звонок не только для выпускников, но и для директора школы и всех причастных к этому позорищу!!!» — написала в паблике лицея Светлана И.

Также граждане пишут в телегарм-канале главы Екатеринбурга Алексея Орлова. «Это наше будущее? Это наши защитники Родины? Как долго будете закрывать глаза?» — спрашивают у него горожане. Его реакции пока тоже нет.

По данным издания руководство лицея наградило «танцоров» за смелость.

Как рассказали журналистам в пресс-службе мэрии города, в данный момент в школе идёт служебное расследование, уточнив, что школьники представляли танцевальные композиции разных стилей и направлений, и выступление не предполагало пропаганду ЛГБТ.

А родители тем временем, собирают подписи в защиту директора, над которой нависла угроза увольнения. Потому что, как и предполагалось, "общественность увидела на кадрах то, чего нет на самом деле".

И тут остаётся только задать один вопрос руководству школы: неужели из всех взрослых, на глазах у которых готовилось вступление, не нашлось никого, кто отговорил бы воспитанников от очень двусмысленного танцевального номера, не сумев на два шага просчитать возможные последствия?

UPD.

Губернатор Свердловской области заявил, что не допустит увольнения директора лицея в Екатеринбурге, где ученики исполнили ЛГБТ-танец.

«Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие «пародии» мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум», — написал Евгений Куйвашев.

Он заявил, что реакция родителей учеников, которые вышли в защиту директора Любови Кулевой, показательна.

«Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города», — добавил губернатор.

Ранее на увольнении директора лицея №12 настаивал министр образования региона.

PS:

Правительство РФ решило расторгнуть одиозный договор с США 90-х гг. XX в.: «Принять предложение МИД РФ ...о прекращении применения Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации, подписанного в г. Москве 2 сентября 1998 г.».

Фактически, речь идёт об остановке экспансии пропаганды американской культуры.

Осталось ещё выбросить на помойку «Меморандум о взаимопонимании между Минобрнауки РФ и минторговли США о сотрудничестве в области технологий и инноваций 2004 г.»; «Меморандум о взаимопонимании между Минобрнауки РФ и США о расширении сотрудничества и обменов в области образования от 2006 г.»; «Соглашение о сотрудничестве в области сейсмологии и геодинамики между Минобрнауки РФ и Национальным научным фондом и Геологической службой МВД США от 2012 г.».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ельцин Центр   екатеринбург   лгбт   лицей   последний звонок   танец   
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73  комментария
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126k
Аааа 11 часов назад
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−88
Александр 2 часа назад
и это в то время, как их сверстники гибнут на войне с Украиной...
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9k
Обама Бараков 2 часа назад
Остановился в городе Берёзовский на две недели в 1992 году. Супер город!
Не сдавайтесь, Екатеринбуржцы! НЕ СДАВАЙТЕСЬ! Никаких [мат]!
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2k
Сергей 4 часа назад
так вот они какие - БОЕВЫЕ ПNДAPACЬI. скабеева про них рассказывала.
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30k
Nataly 5 часов назад
Пока этот гнойник в виде центра там будет, будут и такие чирьи...
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1k
Старичок 7 часов назад
[мат] стал каким то ПЗДцом.
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30k
Юр21 7 часов назад
Когда этот город Свердловском был - такой куйни не было...
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210
Kot13 7 часов назад
Одним из признаков фашизма является преследование людей за сексуальную ориентацию. Комментаторы-гомофобы, делайте выводы...
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15
бон ли 7 часов назад
я всегда знал что сибярики дырявые!
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60
Gigantes бон ли Полчаса назад
Вот сказал бы ты им это в лицо, я бы посмотрел на тебя потом, на что бы от тебя осталось
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31k
russger 8 часов назад
А сколько тут на фишках орут про гейропу. У самих такое бревно проглядели.
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18k
nobody® 8 часов назад
Кто ещё сомневался в аксиоме, что "судья - 3-2-раз"? Вот и эти закосплеили футбольных арбитров
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744
Mr White Man 8 часов назад
Твёрк, раздевания и розовое: ученики уральского лицея отожгли в ЛГБТ-танцеПосмотреть
Твёрк, раздевания и розовое: ученики уральского лицея отожгли в ЛГБТ-танце
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889
Татьяна Баженова 8 часов назад
Пацанам самим не противно исполнять роли п...сов?
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84
Sumrak58100 8 часов назад
Город, где куётся оборонный щит России превращают в гомосячью столицу. Кто придёт на смену тем, кто сейчас работает на оборонных предприятиях? Кто-нибудь может представить себе такое в Свердловске 30-40 -х годов?
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24k
Ego sum qui sum 8 часов назад
судя по ржанию публики это был обычный прикол
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1k
ya_pavel 8 часов назад
На счет защитников отечества - это они зря. Не дай Бог к таким в плен попасть)
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136
И Ш 8 часов назад
И это Россия?! Ну что ж вы, братья... Стыдно и обидно, бля...
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25k
СергейРоманов 8 часов назад
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25k
ɯǝvvоwɔ uєʞ 8 часов назад
Не, а ули вы хотели...
Сережа Светлаков неплохо прошелся по этой тематике. Вот поцыки и отожгли.
Око Овертона, чоуж
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8k
JeanLuk 9 часов назад
Твёрк, раздевания и розовое: ученики уральского лицея отожгли в ЛГБТ-танцеПосмотреть
Твёрк, раздевания и розовое: ученики уральского лицея отожгли в ЛГБТ-танце
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8k
Игорь 9 часов назад
а может с Екатеринбургом действительно что-то не то?
Да простят меня нормальные Екатеринбуржцы. Владимиру Тулупову - привет
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