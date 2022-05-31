Твёрк, раздевания и розовое: ученики уральского лицея отожгли в ЛГБТ-танце

«Надеюсь, это был последний звонок не только для выпускников, но и для директора школы и всех причастных к этому позорищу!!!» — написала в паблике лицея Светлана И.

Также граждане пишут в телегарм-канале главы Екатеринбурга Алексея Орлова. «Это наше будущее? Это наши защитники Родины? Как долго будете закрывать глаза?» — спрашивают у него горожане. Его реакции пока тоже нет.

По данным издания руководство лицея наградило «танцоров» за смелость.

Как рассказали журналистам в пресс-службе мэрии города, в данный момент в школе идёт служебное расследование, уточнив, что школьники представляли танцевальные композиции разных стилей и направлений, и выступление не предполагало пропаганду ЛГБТ.

А родители тем временем, собирают подписи в защиту директора, над которой нависла угроза увольнения. Потому что, как и предполагалось, "общественность увидела на кадрах то, чего нет на самом деле".

И тут остаётся только задать один вопрос руководству школы: неужели из всех взрослых, на глазах у которых готовилось вступление, не нашлось никого, кто отговорил бы воспитанников от очень двусмысленного танцевального номера, не сумев на два шага просчитать возможные последствия?