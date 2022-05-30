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Представитель какой пароды собак попал в книгу рекордов Гиннеса за долголетие? Вы удивитесь

Представитель какой пароды собак попал в книгу рекордов Гиннеса за долголетие? Вы удивитесь

Автор:
30 мая 2022 17:47
Сообщество : Животные
Метки: интересно   книга рекордов   псина   рекорд   собака   старая   
1039
1

Меленький долгожитель всех удивил.

Как вы думаете, какая она, старейшая собака в мире? Может быть, овчарка живет дольше всех, или какой-нибудь доберман?

А нет, оказалось, что это обычный той-фокстерьер, который из-за своего долголетия даже умудрился попасть в книгу рекордов Гиннесса.

Собачку зовут Пебблс и 28 марта 2022 года ей исполнилось 22 года.

У той-фокстерьера был даже партнер, кобель Рокки, но он умер от старости в 2017 году в возрасте 16 лет. За все время от пары появилось 24 щенка.

Владельцы собаки, Бобби и Джули Грегори из Южной Каролины получили сертификат, в связи с тем, что их питомец стал рекордсменом по возрасту среди собак.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   книга рекордов   псина   рекорд   собака   старая   
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5  комментариев
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4k
sedoisever Час назад
Автор, поправь опечатку в заголовке. )
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alex2g1974 9 минут назад
какой пАродистый автор)
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39k
Эльза Вайнц 21 минуту назад
Чем старше животное, тем больше расходов на ветеринара. Потому что, как и у людей проявляется куча болячек. Нужны таблетки, нужны регулярные осмотры Айболитов.
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4k
Руслан 44 минуты назад
Я уже удивился - "парода", "меленький"...
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Известно, что мелкие собаки живут дольше крупных.
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