Представитель какой пароды собак попал в книгу рекордов Гиннеса за долголетие? Вы удивитесь

Как вы думаете, какая она, старейшая собака в мире? Может быть, овчарка живет дольше всех, или какой-нибудь доберман?

А нет, оказалось, что это обычный той-фокстерьер, который из-за своего долголетия даже умудрился попасть в книгу рекордов Гиннесса.

Собачку зовут Пебблс и 28 марта 2022 года ей исполнилось 22 года.

У той-фокстерьера был даже партнер, кобель Рокки, но он умер от старости в 2017 году в возрасте 16 лет. За все время от пары появилось 24 щенка.

Владельцы собаки, Бобби и Джули Грегори из Южной Каролины получили сертификат, в связи с тем, что их питомец стал рекордсменом по возрасту среди собак.