Ад и тотальный хаос или совпадение: тренер "Ливерпуля" хотел посвятить игру Украине, но не смог

Перенесенный по политическим мотивам из Санкт-Петербурга в Париж финал Лиги Чемпионов обернулся массовыми беспорядками, давкой на стадионе и стычками с полицией.
Отобрали у России, но чуть не подавились.
Громкий скандал разгорается в Европе вокруг финала Лиги чемпионов, который по планам доллжен был пройти в Санкт-Петербурге, но из-за санкций был перенесен в Париж.
Начало финального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» несколько раз откладывали из-за беспорядков перед стадионом «Стад де Франс». В итоге, игра стартовала позже на 37 минут позже.
Из-за проблем с организацией болельщики ожидали прохода на стадион в длинных очередях на пропускных пунктах. Многие из тех, кто купил билет, так и не смогли попасть на стадион.
Так же турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на входе. Английские СМИ пишут, что фанатов «Ливерпуля» обманули на €22 000 c поддельными билетами.
В итоге, ситуация вылилась в беспорядки.
Между фанатами и полицейскими то и дело возникали столкновения, против болельщиков был применен слезоточивый газ.
Помощь медиков понадобилась двум с лишним сотням болельщиков, а более 70 человек провели эту ночь в полицейских участках. СМИ отмечают, что полиция действовала порой необоснованно жестко.
Тем не менее, 15 тысяч фанатов пробрались на Стад де Франс без билетов — люди перелезали через турникеты и заборы.
«Тысячи британских болельщиков без билетов, либо с поддельными билетами пытались прорваться на стадион, нередко используя грубую силу. Выражаю благодарность силам правопорядка, которые действовали в этой трудной обстановке»,— написал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.
Бывший футболист Барселоны и спортивный эксперт Гарри Линекер осудил организаторов, назвав произошедшее тотальным хаосом.
Европейские фанаты футбола не заставили себя долго ждать и активно строчат отзывы в (запрещенный в РФ) Твиттер:
UEFA сообщил, что в срочном порядке вместе с правоохранительными органами рассмотрит ситуацию с беспорядками.
И хотя тренер Ливерпуля в начале игры пообещал победу своего клуба в финале Лиги Чемпионов посвятить Украине, планам не суждено было осуществиться (или именно поэтому)).
Встреча «Ливерпуля» с «Реал Мадридом» закончилась со счетом 1:0 в пользу второго. «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 14-ый раз в истории.
Напомним, первоначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам
- Англия VS Шотландия: настоящая история футбола
- Поджигают машины и жгут файеры: в Париже протестуют против законопроекта "О глобальной безопасности"
- В Испании украинских беженцев выселяют из дорогих отелей у линии моря
- УЕФА проведет дисциплинарное расследование поведения украинских болельщиков на матче по мини-футболу
Даже для профессионалов!)
А то в этом вашем Путинском Мордоре даже морду другим фанатам не набъёшь, даже оградку обоссать нельзя. Тоталитаризм!