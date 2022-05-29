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Ад и тотальный хаос или совпадение: тренер "Ливерпуля" хотел посвятить игру Украине, но не смог

Ад и тотальный хаос или совпадение: тренер "Ливерпуля" хотел посвятить игру Украине, но не смог

Автор:
29 мая 2022 15:28
Сообщество : Спорт
Метки: real   Болельщики   Украина   беспорядки   ливерпуль   матч   париж   санкт-петербург   фанаты   
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Перенесенный по политическим мотивам из Санкт-Петербурга в Париж финал Лиги Чемпионов обернулся массовыми беспорядками, давкой на стадионе и стычками с полицией.

Отобрали у России, но чуть не подавились.

Громкий скандал разгорается в Европе вокруг финала Лиги чемпионов, который по планам доллжен был пройти в Санкт-Петербурге, но из-за санкций был перенесен в Париж.

Начало финального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» несколько раз откладывали из-за беспорядков перед стадионом «Стад де Франс». В итоге, игра стартовала позже на 37 минут позже.

Из-за проблем с организацией болельщики ожидали прохода на стадион в длинных очередях на пропускных пунктах. Многие из тех, кто купил билет, так и не смогли попасть на стадион.

Так же турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на входе. Английские СМИ пишут, что фанатов «Ливерпуля» обманули на €22 000 c поддельными билетами.

В итоге, ситуация вылилась в беспорядки.

Между фанатами и полицейскими то и дело возникали столкновения, против болельщиков был применен слезоточивый газ.

Помощь медиков понадобилась двум с лишним сотням болельщиков, а более 70 человек провели эту ночь в полицейских участках. СМИ отмечают, что полиция действовала порой необоснованно жестко.

Тем не менее, 15 тысяч фанатов пробрались на Стад де Франс без билетов — люди перелезали через турникеты и заборы.

«Тысячи британских болельщиков без билетов, либо с поддельными билетами пытались прорваться на стадион, нередко используя грубую силу. Выражаю благодарность силам правопорядка, которые действовали в этой трудной обстановке»,— написал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.

Бывший футболист Барселоны и спортивный эксперт Гарри Линекер осудил организаторов, назвав произошедшее тотальным хаосом.

Европейские фанаты футбола не заставили себя долго ждать и активно строчат отзывы в (запрещенный в РФ) Твиттер:

UEFA сообщил, что в срочном порядке вместе с правоохранительными органами рассмотрит ситуацию с беспорядками.

И хотя тренер Ливерпуля в начале игры пообещал победу своего клуба в финале Лиги Чемпионов посвятить Украине, планам не суждено было осуществиться (или именно поэтому)).

Встреча «Ливерпуля» с «Реал Мадридом» закончилась со счетом 1:0 в пользу второго. «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 14-ый раз в истории.

Напомним, первоначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: real   Болельщики   Украина   беспорядки   ливерпуль   матч   париж   санкт-петербург   фанаты   
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5  комментариев
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5k
Бу 2 часа назад
Все что связано с хохлопитеками приводит к неудачному результату в итоге.
Даже для профессионалов!)
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475
Антошка 19 минут назад
Этот жованый тренер сейчас горилку литрами йухачит, незная как теперь людям в глаза смотреть с его "100% победой". Муж наверное его бросит...
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28k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
А ведь верно. В Питере такой задницы бы не случилось. Но заднеприводным плевать. Газом потравили - это же ведь другое! Это демократия! Пи.дарасы они е есть, пи.дарасы
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6k
CHNM 2 часа назад
Да ладно! Болелы получили всё, к чему их душа лежит

А то в этом вашем Путинском Мордоре даже морду другим фанатам не набъёшь, даже оградку обоссать нельзя. Тоталитаризм!
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6k
au3 2 часа назад
А кто виноват? То то же ...
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