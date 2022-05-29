Ад и тотальный хаос или совпадение: тренер "Ливерпуля" хотел посвятить игру Украине, но не смог

Отобрали у России, но чуть не подавились.

Громкий скандал разгорается в Европе вокруг финала Лиги чемпионов, который по планам доллжен был пройти в Санкт-Петербурге, но из-за санкций был перенесен в Париж.

Начало финального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» несколько раз откладывали из-за беспорядков перед стадионом «Стад де Франс». В итоге, игра стартовала позже на 37 минут позже.

Из-за проблем с организацией болельщики ожидали прохода на стадион в длинных очередях на пропускных пунктах. Многие из тех, кто купил билет, так и не смогли попасть на стадион.