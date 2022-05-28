Последний звонок в советских школах: снимки незабываемого праздника

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По одной из версий, идея праздника принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю школы РСФСР Фёдору Брюховецкому. Впервые последний звонок прошел 25 мая 1948 года в Москве, но массового же отмечать праздник начали только в 70-х годах.
В этот день, как и десятки лет спустя, выпускники наряжались в школьную форму, с грустью и волнением внимали напутственным словам педагогов и слушали свой последний звонок из колокольчика в руках первоклашки.
В этот день, как и десятки лет спустя, выпускники наряжались в школьную форму, с грустью и волнением внимали напутственным словам педагогов и слушали свой последний звонок из колокольчика в руках первоклашки.
1.
Последний звонок. 12 школа. Неизвестный автор, 25 мая 1963 года, Мордовская АССР, г. Саранск, из архива Натальи Козловой.
2.
Последний звонок. Школа № 6. май 1966 года, Крым, г. Ялта, ул. Боткинская, из архива Ольги Григорьевны Жокиной.
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5.
Последний звонок у выпускников школы 1977 года. Павел Сухарев, 25 мая 1977 года, г. Москва, Перовское шоссе, 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
7.
«Последний звонок-125». Вацловас Страукас. 1970-е, Литовская ССР, г. Клайпеда, из собрания МАММ/МДФ.
8.
10-й класс «А» после последнего звонка. Павел Сухарев, 25 мая 1978 года, г. Москва, Перовское шоссе, 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
9.
На Могиле Неизвестного Солдата после «Последнего звонка». Иван Второв, 25 мая 1981 года, г. Москва, Александровский сад, из архива Ивана Петровича Второва.
10.
Школа № 100. Последний звонок. Михаил Петров, 25 мая 1980 года, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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