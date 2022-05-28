Последний звонок в советских школах: снимки незабываемого праздника

По одной из версий, идея праздника принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю школы РСФСР Фёдору Брюховецкому. Впервые последний звонок прошел 25 мая 1948 года в Москве, но массового же отмечать праздник начали только в 70-х годах.

В этот день, как и десятки лет спустя, выпускники наряжались в школьную форму, с грустью и волнением внимали напутственным словам педагогов и слушали свой последний звонок из колокольчика в руках первоклашки.

1. 0 Последний звонок. 12 школа. Неизвестный автор, 25 мая 1963 года, Мордовская АССР, г. Саранск, из архива Натальи Козловой.

2. 0 Последний звонок. Школа № 6. май 1966 года, Крым, г. Ялта, ул. Боткинская, из архива Ольги Григорьевны Жокиной.

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3. 0 Последний звонок-132. Вацловас Страукас, 1970-е, Литовская ССР, г. Клайпеда, МАММ/МДФ.

4. 0 Последний звонок. 25 мая 1977 года, г. Чита, из архива Натальи Береговой.

5. 0 Последний звонок у выпускников школы 1977 года. Павел Сухарев, 25 мая 1977 года, г. Москва, Перовское шоссе, 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

6. 0 Последний звонок. 25 мая 1977 года, г. Чита, из архива Натальи Береговой.

7. 0 «Последний звонок-125». Вацловас Страукас. 1970-е, Литовская ССР, г. Клайпеда, из собрания МАММ/МДФ.

8. 0 10-й класс «А» после последнего звонка. Павел Сухарев, 25 мая 1978 года, г. Москва, Перовское шоссе, 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

9. 0 На Могиле Неизвестного Солдата после «Последнего звонка». Иван Второв, 25 мая 1981 года, г. Москва, Александровский сад, из архива Ивана Петровича Второва.

10. 0 Школа № 100. Последний звонок. Михаил Петров, 25 мая 1980 года, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.

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