FISHKINET
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео) Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео) Последняя надежда российского футбола в юбке Последняя надежда российского футбола в юбке 17 увлекательных изображений диковинных находок 17 увлекательных изображений диковинных находок 10 лучших фотографий кошек всех времён 10 лучших фотографий кошек всех времён Морской закон и два болта Морской закон и два болта Спасение лисы из глубокой ямы Спасение лисы из глубокой ямы Антарктический клыкач: прожорливый альфа-хищник, в чьих жилах течёт антифриз Антарктический клыкач: прожорливый альфа-хищник, в чьих жилах... Никогда не убегайте от снайпера, умрёте уставшим! Никогда не убегайте от снайпера, умрёте уставшим! Как под Сталинградом погибла 208-я стрелковая дивизии полковника Воскобойникова К.М Как под Сталинградом погибла 208-я стрелковая дивизии полковника... Мусорный контейнер против автомобилей Мусорный контейнер против автомобилей Секрет необычного надгробия или грустная история о материнской любви Секрет необычного надгробия или грустная история о материнской любви На территории православного храма открыли шашлычную и закрыли На территории православного храма открыли шашлычную и закрыли Надо было повесить - был бы генералом! Надо было повесить - был бы генералом! Бесплатный алкоголь: останови таймер ровно на 10 секунде Бесплатный алкоголь: останови таймер ровно на 10 секунде Леонид Куравлёв. Лучшие роли в кино Леонид Куравлёв. Лучшие роли в кино Титаноиды: первые млекопитающие размера XXL Титаноиды: первые млекопитающие размера XXL Ад и хаос или совпадение: тренер "Ливерпуля" хотел посвятить игру Украине, но не смог Ад и хаос или совпадение: тренер "Ливерпуля" хотел посвятить игру... Неудачливый угонщик самолёта Неудачливый угонщик самолёта Кошка застрял под капотом автомобиля Кошка застрял под капотом автомобиля
Последний звонок в советских школах: снимки незабываемого праздника

Последний звонок в советских школах: снимки незабываемого праздника

Автор:
28 мая 2022 19:47
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
584
43
По одной из версий, идея праздника принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю школы РСФСР Фёдору Брюховецкому. Впервые последний звонок прошел 25 мая 1948 года в Москве, но массового же отмечать праздник начали только в 70-х годах.
В этот день, как и десятки лет спустя, выпускники наряжались в школьную форму, с грустью и волнением внимали напутственным словам педагогов и слушали свой последний звонок из колокольчика в руках первоклашки.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41
Тамара Витальевна День назад
Мда.Невольно ищу своих одноклассников)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Эльза Вайнц 18 часов назад
Почему на многих фото, 17-летние подростки, выглядят, как 25-летние взрослые? Для меня это загадка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик 21 час назад
Их ждут очень сложные времена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик 21 час назад
Очень не обычный женский коллектив на этой фотке.
Приглянулась именно эта фотка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
799
Макс Дорошенко День назад
На 24 фото ваще жесть! Все девчата страшные, как на подбор. Бедные пацаны одноклассники, там то и влюбиться не в кого было. Ужас! )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ваня День назад
все было так наивно и целомудренно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

821092



Другие посты автора
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Популярные теги
#фото#в мире#СССР#люди#сарказм#собака#Украина
#интересно#животные#история#Юмор#фотографии#Россия
#факты#забавно#кино#Еда#познавательно#фильм
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео) Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео) 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали Атмосферные фото СССР 70-х Атмосферные фото СССР 70-х

На что жалуетесь?

Вернуться