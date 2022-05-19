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Сирийский певец Рибаль Хади выпустил клип на песню «Слава России» в поддержку спецоперации.
На «Евровидение 2023» его надо отправить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Рибаль Хади поддержка слава России
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