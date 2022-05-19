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Сирийский певец Рибаль Хади&nbsp;выпустил клип на песню «Слава России» в поддержку спецоперации

Сирийский певец Рибаль Хади выпустил клип на песню «Слава России» в поддержку спецоперации

Автор:
19 мая 2022 23:13
Метки: Рибаль Хади   поддержка   слава России   
151
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Сирийский певец Рибаль Хади выпустил клип на песню «Слава России» в поддержку спецоперации.

На «Евровидение 2023» его надо отправить.

АНТИФИШКИ
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3  комментария
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7k
amrita 6 часов назад
Спасибо.... до слёз.
«Слава России»
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1k
Тордион 10 минут назад
Ну кто б у нас иначе узнал о каком то сирийском певце? Лизнул и карьера заиграла новыми красками.
В отдельно взятом регионе...
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Vladimir

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