Джо Байден во время выступления не смог выговорить слово и рассмешил публику

Вместо этого он произнёс «ай-ай-ай». Новый стендап от американского президента.
Джо Байден - один из самых опытных американских политиков. Свою деятельность начал ещё в далёких 1970-х, с должности сенатора от штата Делавэр. Несколько раз он приезжал в СССР:
В Союз он наведывался и позже. Например, в 1988 году встречался с Андреем Громыко.
Потом Байден тоже не потерялся, всё время был при власти, а во времена Обамы стал вице-президентом США. Тогда он частенько приезжал в незалежную. Там Байден даже выступал в их раде и заверял, что США «полностью поддерживают Украину». Заодно поругивал их «слуг народа» за коррупцию и воровство.
С 20 января 2021 года Байден стал 46 президентом США. И тут произошла какая-то странная метаморфоза: до этого он был «орлом», хоть и со знаком минус, но был волевым и жёстким политиком. Такие не перед чем не останавливаются, лишь бы добиться своего.
А после избрания на пост президента стал стремительно превращаться в чудного деда. То жмёт руку воздуху:
То начинает заикаться и лопотать что-то нечленораздельное во время выступления:
Уже сейчас многие в открытую говорят, что у него деменция. Тут голословно ничего утверждать нельзя - нужна медицинская экспертиза. Вот только президенту США никто её проводить не собирается.
Недавно он выдал новый перл, прямо во время выступления в Белом доме:
«Дедушка Ай-Ай-Ай».
Тем не менее, продолжает рулить страной - видимо, всех всё устраивает.
Источник:
АНТИФИШКИ
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На ЕБН в святые тоже много перлов мочил.
Не воздуху, а тому, кого видит только он.