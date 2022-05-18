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Джо Байден во время выступления не смог выговорить слово и рассмешил публику

Джо Байден во время выступления не смог выговорить слово и рассмешил публику

Автор:
18 мая 2022 16:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Джо Байден   США   белый дом   выступление   политика   президент   
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Вместо этого он произнёс «ай-ай-ай». Новый стендап от американского президента.

Джо Байден - один из самых опытных американских политиков. Свою деятельность начал ещё в далёких 1970-х, с должности сенатора от штата Делавэр. Несколько раз он приезжал в СССР:

В Союз он наведывался и позже. Например, в 1988 году встречался с Андреем Громыко.

Потом Байден тоже не потерялся, всё время был при власти, а во времена Обамы стал вице-президентом США. Тогда он частенько приезжал в незалежную. Там Байден даже выступал в их раде и заверял, что США «полностью поддерживают Украину». Заодно поругивал их «слуг народа» за коррупцию и воровство.

С 20 января 2021 года Байден стал 46 президентом США. И тут произошла какая-то странная метаморфоза: до этого он был «орлом», хоть и со знаком минус, но был волевым и жёстким политиком. Такие не перед чем не останавливаются, лишь бы добиться своего.

А после избрания на пост президента стал стремительно превращаться в чудного деда. То жмёт руку воздуху:

То начинает заикаться и лопотать что-то нечленораздельное во время выступления:

Уже сейчас многие в открытую говорят, что у него деменция. Тут голословно ничего утверждать нельзя - нужна медицинская экспертиза. Вот только президенту США никто её проводить не собирается.

Недавно он выдал новый перл, прямо во время выступления в Белом доме:

«Дедушка Ай-Ай-Ай».

Тем не менее, продолжает рулить страной - видимо, всех всё устраивает.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джо Байден   США   белый дом   выступление   политика   президент   
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15  комментариев
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8k
Тудаблин 2 часа назад
а смеялись над Леонидом Ильичом, ещё смешно?
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−4
Никола 2 минуты назад
ОЛИГОФРЕН !!!
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1k
tv-r 7 минут назад
У каждой империи на закате должен быть свой Брежнев
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1k
emporio_ss 21 минуту назад
Ссылка coub.com
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10k
.Атеист. 45 минут назад
Ай-мэн обычный..
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939
GROMOZEKA 56 минут назад
Он, конечно старый маразматик, но пытается над этим хохмить, надо отдать ему должное
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61k
ZOOM 2 часа назад
Красаффчик , нас такой дебил устраивает )
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456
MPEG-8 2 часа назад
Старый стал, сраться стал.
На ЕБН в святые тоже много перлов мочил.
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68k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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44
Lexx 2 часа назад
--- То жмёт руку воздуху. ---

Не воздуху, а тому, кого видит только он.
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Клоун Джо. Пиндосам самим-то не стыдно что у них президент, это дед с деменцией или после Рейгана (был актером кино), который тоже немало чудил на посту президента, уже нормально?
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21k
Serg2001 2 часа назад
Да ладно... По сравнению с Кличко он просто оратор-логопед... )
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 3 часа назад
США собрались отобрать деньги стран-участниц ОПЕК - Ответ ошарашил недоумков
Ссылка youtu.be
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