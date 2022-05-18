Джо Байден во время выступления не смог выговорить слово и рассмешил публику

С 20 января 2021 года Байден стал 46 президентом США. И тут произошла какая-то странная метаморфоза: до этого он был «орлом», хоть и со знаком минус, но был волевым и жёстким политиком. Такие не перед чем не останавливаются, лишь бы добиться своего.

А после избрания на пост президента стал стремительно превращаться в чудного деда. То жмёт руку воздуху: