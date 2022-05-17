За что не любили коллеги французского комика Луи де Фюнеса, которого боготворили зрители

Французский комик шёл к своему успеху очень долго. Он учился, ошибался, падал, поднимался и снова шёл дальше. Луи де Фюнес, младший сын испанского аристократа, прошёл через крайнюю бедность, но не утратил чувства собственного достоинства. Он стал одним из самых известных актёров мира, уже разменяв пятый десяток, и бережно относился к своей славе.
Луи де Фюнеса назвали «человеком с 40 лицами в минуту» и «золотым луидором». Зрители обожали его и готовы были носить на руках. А вот коллеги, даже очень известные, откровенно недолюбливали знаменитого комика.
Долгий путь к славе
Луи де Фюнес в детстве (а родился он в 1914 году) был маленьким и очень худеньким, зато всегда оставался любимцем матери, которая души не чаяла в младшем сыне и ласково называла его «Фюфю». Она обожала, когда он начинал пародировать соседей, особенно тех, кому сама Леонор Сото Регера, темпераментная испанка с примесью португальской крови, не слишком симпатизировала.
Отец мальчика как-то отстранился от воспитания детей, тем более, что супруга его была так авторитарна и громогласна, что долго находиться в её обществе аристократ Карлос Луис де Фунес де Галарса, юрист по образованию и ювелир по призванию, просто не мог.
Позже он и вовсе сбежал на поиски эфемерных сокровищ, правда, ни сокровищ, ни взятых с собой на первое время денег при нём по возвращении уже не было. А семья бедствовала отчаянно.
Луи де Фюнес в детстве.
Фюфю, у которого с учёбой в парижском лицее отношения не сложились, уже в школьные годы подрабатывал то молочником, то продавцом или почтальоном. Долго он нигде не задерживался, рано или поздно он начинал смешить сослуживцев, а начальство по-быстрому избавлялось от сотрудника, устраивавшего комические представления прямо на рабочем месте.
В армию его тоже не брали, потому что он выглядел в то время так, будто вот-вот скончается от чахотки. Зато молодой Луи де Фюнес в детстве научился не только читать, писать и считать, но ещё и играть на фортепиано, рисовать и говорить одинаково свободно на французском, испанском и английском языках.
Впоследствии умение музицировать позволило ему получить место в ночном баре, где он без устали веселил посетителей.
Луи де Фюнес в молодости.
А уже после войны он впервые попробовал себя на съёмочной площадке, снявшись в крохотном эпизоде в фильме «Барбизонское искушение». И после на протяжении целых 13 лет его опыт работы в кино сводился к вот таким малозаметным ролям. Но актёр не сдавался, он верил, что способен воплощать на экране не только неудачников.
В 1958 году он сыграл рыночного торговца, удирающего от жандармов, в фильме Ива Робера «Не пойман – не вор», и вдруг стал знаменит. Потом он сам стал жандармом Крюшо в картине «Жандарм из Сен-Тропе» и превратился во всенародного любимца. Успех повлёк за собой ещё целую серию фильмов о приключениях Крюшо, и каждый из них привлекал к просмотрам миллионы зрителей.
Трилогия о Фантомасе только укрепила славу и популярность актёра. Именно в то время он получил прозвище «золотой луидор», потому что все фильмы с его участием гарантировали неслыханные прибыли.
Луи де Фюнес в молодости.
Нелюбовь коллег
Луи де Фюнес, человек, мимика которого менялась на экране едва ли не ежесекундно, шёл к успеху долго. А получив вместе со славой и финансовую независимость, не собирался их терять. Поэтому он всегда очень серьёзно относился ко всему, что делает. Он не допускал ляпов в работе, поэтому зритель всегда ему верил и любил за это.
Актёр же с каждой новой ролью доводил своё профессиональное мастерство до совершенства. Режиссёры любили выпускать фильмы с его участием, несмотря на то, что работать с актёром было чрезвычайно трудно.
Он откровенно получал удовольствие, диктуя свои условия продюсерам и режиссёрам, закатывал грандиозные скандалы, не стесняясь присутствия огромного количества людей. Это было крайне некрасиво, но Луи де Фюнес вовсе не собирался меняться.
Он считал себя вправе вести себя так, как ему хочется, потому что слишком долго добирался к своему положению звезды, которое принесло ему определённую власть и деньги.
Коллеги откровенно не любили актёра, они постоянно жаловались на него режиссёрам и продюсерам, а тот, в свою очередь, обвинял их в непрофессионализме и слабой подготовке к роли.
Под горячую руку «золотого луидора» попадали Жан Маре, Ив Монтан, Анни Жирардо, Жан Габен и многие другие. Всё это можно было списать на пресловутое стремление актёра к совершенству, однако картину портили неконтролируемые вспышки гнева.
Правда, иногда устроенные Луи де Фюнесом скандалы имели под собой основания. Однажды он разорвал контракт с театром и даже заплатил какую-то немыслимую сумму неустойки, не желая продолжать работать под началом директора, который позволил себе отпустить некрасивую шутку в адрес жены актёра.
А когда его сын Оливье самостоятельно исполнил какой-то сложный и опасный трюк во время съёмок, Луи де Фюнес готов был побить режиссёра фильма, позволившему Оливье рисковать своей жизнью.
Завершающая
Впрочем, Оливье в своей книге об отце напишет впоследствии о том, что дома знаменитый комик тоже был авторитарен и требователен. К счастью, у сыновей актёра хватило сил противостоять отцовскому влиянию. Каждый из них выбрал свой собственный путь, а Оливье, поддавшись поначалу на уговоры отца, снялся вместе с ним в нескольких фильмах, а после окончил лётное училище и стал пилотом, как мечтал с самого детства.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У Керри хоть лицо нормальное. Как и у Чаплина, на фильмах которого Фюнес и Аткинсон, типа "тренировали своё "актёрское мастерство комедийных актёров".
У того же Мерфи тоже эмоций полный рот