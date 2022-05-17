За что не любили коллеги французского комика Луи де Фюнеса, которого боготворили зрители

FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Спасения нет. Болезни, от которых не существует лекарств (18+) Спасения нет. Болезни, от которых не существует лекарств (18+) Поисковики, может хватит? Порция странных запросов, которые не облегчили жизнь Поисковики, может хватит? Порция странных запросов, которые не... В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет Девочка без души, или Пожизненный срок для ангелочка Девочка без души, или Пожизненный срок для ангелочка Качественный пинок под зад: в Екатеринбурге трамвай протаранил BMW Качественный пинок под зад: в Екатеринбурге трамвай протаранил BMW Работает пушистый профессионал Работает пушистый профессионал Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать Похмелье будет тяжёлым: безудержная вечеринка с монтажной пеной Похмелье будет тяжёлым: безудержная вечеринка с монтажной пеной Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Романтическая прогулка закончилась полным провалом Романтическая прогулка закончилась полным провалом Главная солистка: собака подпела фольклорному хору Главная солистка: собака подпела фольклорному хору Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Реакция футболистки, увидевшей на экране свой сломанный нос Реакция футболистки, увидевшей на экране свой сломанный нос "Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и Гребенщиковым, разозлив россиян "Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и... 15 дизайнерских творений, наглядно показавших, как много безумного и чудного в нашем мире 15 дизайнерских творений, наглядно показавших, как много безумного... WWW: 3 буквы, изменившие мир навсегда WWW: 3 буквы, изменившие мир навсегда В Китае работник завода чуть не погиб из-за собственной неосторожности В Китае работник завода чуть не погиб из-за собственной неосторожности Крановщица спускается с рабочей машины Крановщица спускается с рабочей машины На 9 мая в Варшаве озверевшая толпа чуть не линчевала польского историка, когда он пришёл возложить цветы к советскому памятнику На 9 мая в Варшаве озверевшая толпа чуть не линчевала польского...
За что не любили коллеги французского комика Луи де Фюнеса, которого боготворили зрители

За что не любили коллеги французского комика Луи де Фюнеса, которого боготворили зрители

Автор:
17 мая 2022 21:31
Метки: актер   история жизни   кино   
579
9

Французский комик шёл к своему успеху очень долго. Он учился, ошибался, падал, поднимался и снова шёл дальше. Луи де Фюнес, младший сын испанского аристократа, прошёл через крайнюю бедность, но не утратил чувства собственного достоинства. Он стал одним из самых известных актёров мира, уже разменяв пятый десяток, и бережно относился к своей славе.

Луи де Фюнеса назвали «человеком с 40 лицами в минуту» и «золотым луидором». Зрители обожали его и готовы были носить на руках. А вот коллеги, даже очень известные, откровенно недолюбливали знаменитого комика.


Долгий путь к славе
Луи де Фюнес в детстве (а родился он в 1914 году) был маленьким и очень худеньким, зато всегда оставался любимцем матери, которая души не чаяла в младшем сыне и ласково называла его «Фюфю». Она обожала, когда он начинал пародировать соседей, особенно тех, кому сама Леонор Сото Регера, темпераментная испанка с примесью португальской крови, не слишком симпатизировала.

Отец мальчика как-то отстранился от воспитания детей, тем более, что супруга его была так авторитарна и громогласна, что долго находиться в её обществе аристократ Карлос Луис де Фунес де Галарса, юрист по образованию и ювелир по призванию, просто не мог.

Позже он и вовсе сбежал на поиски эфемерных сокровищ, правда, ни сокровищ, ни взятых с собой на первое время денег при нём по возвращении уже не было. А семья бедствовала отчаянно.

Луи де Фюнес в детстве.

×
×

Фюфю, у которого с учёбой в парижском лицее отношения не сложились, уже в школьные годы подрабатывал то молочником, то продавцом или почтальоном. Долго он нигде не задерживался, рано или поздно он начинал смешить сослуживцев, а начальство по-быстрому избавлялось от сотрудника, устраивавшего комические представления прямо на рабочем месте.

В армию его тоже не брали, потому что он выглядел в то время так, будто вот-вот скончается от чахотки. Зато молодой Луи де Фюнес в детстве научился не только читать, писать и считать, но ещё и играть на фортепиано, рисовать и говорить одинаково свободно на французском, испанском и английском языках.

Впоследствии умение музицировать позволило ему получить место в ночном баре, где он без устали веселил посетителей.

Луи де Фюнес в молодости.

А уже после войны он впервые попробовал себя на съёмочной площадке, снявшись в крохотном эпизоде в фильме «Барбизонское искушение». И после на протяжении целых 13 лет его опыт работы в кино сводился к вот таким малозаметным ролям. Но актёр не сдавался, он верил, что способен воплощать на экране не только неудачников.

В 1958 году он сыграл рыночного торговца, удирающего от жандармов, в фильме Ива Робера «Не пойман – не вор», и вдруг стал знаменит. Потом он сам стал жандармом Крюшо в картине «Жандарм из Сен-Тропе» и превратился во всенародного любимца. Успех повлёк за собой ещё целую серию фильмов о приключениях Крюшо, и каждый из них привлекал к просмотрам миллионы зрителей.

Трилогия о Фантомасе только укрепила славу и популярность актёра. Именно в то время он получил прозвище «золотой луидор», потому что все фильмы с его участием гарантировали неслыханные прибыли.

Луи де Фюнес в молодости.

Нелюбовь коллег

Луи де Фюнес, человек, мимика которого менялась на экране едва ли не ежесекундно, шёл к успеху долго. А получив вместе со славой и финансовую независимость, не собирался их терять. Поэтому он всегда очень серьёзно относился ко всему, что делает. Он не допускал ляпов в работе, поэтому зритель всегда ему верил и любил за это.

Актёр же с каждой новой ролью доводил своё профессиональное мастерство до совершенства. Режиссёры любили выпускать фильмы с его участием, несмотря на то, что работать с актёром было чрезвычайно трудно.

Он откровенно получал удовольствие, диктуя свои условия продюсерам и режиссёрам, закатывал грандиозные скандалы, не стесняясь присутствия огромного количества людей. Это было крайне некрасиво, но Луи де Фюнес вовсе не собирался меняться.

Он считал себя вправе вести себя так, как ему хочется, потому что слишком долго добирался к своему положению звезды, которое принесло ему определённую власть и деньги.

Коллеги откровенно не любили актёра, они постоянно жаловались на него режиссёрам и продюсерам, а тот, в свою очередь, обвинял их в непрофессионализме и слабой подготовке к роли.

Под горячую руку «золотого луидора» попадали Жан Маре, Ив Монтан, Анни Жирардо, Жан Габен и многие другие. Всё это можно было списать на пресловутое стремление актёра к совершенству, однако картину портили неконтролируемые вспышки гнева.

Правда, иногда устроенные Луи де Фюнесом скандалы имели под собой основания. Однажды он разорвал контракт с театром и даже заплатил какую-то немыслимую сумму неустойки, не желая продолжать работать под началом директора, который позволил себе отпустить некрасивую шутку в адрес жены актёра.

А когда его сын Оливье самостоятельно исполнил какой-то сложный и опасный трюк во время съёмок, Луи де Фюнес готов был побить режиссёра фильма, позволившему Оливье рисковать своей жизнью.

Завершающая
Впрочем, Оливье в своей книге об отце напишет впоследствии о том, что дома знаменитый комик тоже был авторитарен и требователен. К счастью, у сыновей актёра хватило сил противостоять отцовскому влиянию. Каждый из них выбрал свой собственный путь, а Оливье, поддавшись поначалу на уговоры отца, снялся вместе с ним в нескольких фильмах, а после окончил лётное училище и стал пилотом, как мечтал с самого детства.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: актер   история жизни   кино   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дмитрий 57 минут назад
До чего же гнусно выглядит когда всеми силами пытаются найти что-то нехорошее в истории великих людей. Хотя автор сейчас этим не злоупотребляет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Мистер Фикс 2 часа назад
Кому как, а мне он никогда не нравился. Одни кривляния
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ZORRO 2 часа назад
карьера попёрла когда он женился на богатой француженке, все современники отзывались о нём как о редком скряге и скандалисте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4239590



Другие посты автора
Популярное
"Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и Гребенщиковым, разозлив россиян
"Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и Гребенщиковым, разозлив...
"Зеленскому - Оскар": британцы возмутились итогами Евровидения -2022
"Зеленскому - Оскар": британцы возмутились итогами Евровидения -2022
Набирающие популярность
Круговорот его в природе. Голландские фермеры предложили заместить российские удобрения отходами жизнедеятельности человека
Круговорот его в природе. Голландские фермеры предложили заместить российские...
Авария дня. Двое погибших и трое пострадавших в ДТП под Петербургом
Авария дня. Двое погибших и трое пострадавших в ДТП под Петербургом
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#подборка#факты#Приколы#забавно#позитив#кот#дтп
#фото#интересно#история#интересное#Разное#Ynews#знаменитости#автомир#аварии#коты
#прикол#Ватермарк#в мире#картинки#Россия#автомобили#кино#Реакция#добро#милота
WWW: 3 буквы, изменившие мир навсегда WWW: 3 буквы, изменившие мир навсегда 20 актёров, которые отказались от успешных и судьбоносных ролей 20 актёров, которые отказались от успешных и судьбоносных ролей 10 случаев, когда роли злодеев доставались комедийным актёрам 10 случаев, когда роли злодеев доставались комедийным актёрам Что стало с Гансом Ландой после событий фильма "Бесславные ублюдки" Что стало с Гансом Ландой после событий фильма "Бесславные ублюдки" Как сейчас выглядят актеры, исполнившие роли в фильмах, которым в этом году исполняется 20 лет Как сейчас выглядят актеры, исполнившие роли в фильмах, которым в этом году исполняется 20 лет Как Олег Борисов на съемках фильма «За двумя зайцами» усмирил вспыльчивого и экспансивного режиссера Как Олег Борисов на съемках фильма «За двумя зайцами» усмирил вспыльчивого и экспансивного режиссера

На что жалуетесь?

Вернуться