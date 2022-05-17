За что не любили коллеги французского комика Луи де Фюнеса, которого боготворили зрители

Луи де Фюнеса назвали «человеком с 40 лицами в минуту» и «золотым луидором». Зрители обожали его и готовы были носить на руках. А вот коллеги, даже очень известные, откровенно недолюбливали знаменитого комика.

Долгий путь к славе

Луи де Фюнес в детстве (а родился он в 1914 году) был маленьким и очень худеньким, зато всегда оставался любимцем матери, которая души не чаяла в младшем сыне и ласково называла его «Фюфю». Она обожала, когда он начинал пародировать соседей, особенно тех, кому сама Леонор Сото Регера, темпераментная испанка с примесью португальской крови, не слишком симпатизировала.



Отец мальчика как-то отстранился от воспитания детей, тем более, что супруга его была так авторитарна и громогласна, что долго находиться в её обществе аристократ Карлос Луис де Фунес де Галарса, юрист по образованию и ювелир по призванию, просто не мог.



Позже он и вовсе сбежал на поиски эфемерных сокровищ, правда, ни сокровищ, ни взятых с собой на первое время денег при нём по возвращении уже не было. А семья бедствовала отчаянно.



Луи де Фюнес в детстве.