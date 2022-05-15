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Москва, было-стало

Москва, было-стало

Автор:
15 мая 2022 22:21
Метки: Москва   Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
533
25
Небольшое количество кадров, повторяющих (по возможности) ракурсы старых московских фотографий.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Москва   Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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249
Александр Потёмкин 10 часов назад
Очень хорошо подобраны ракурсы,
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7k
hairov 58 минут назад
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5k
VL 3 часа назад
Спасибо автору, очень интересно!
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