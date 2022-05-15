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Небольшое количество кадров, повторяющих (по возможности) ракурсы старых московских фотографий.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Улица Потылиха, 1.
Бывший остановочный пункт «Потылиха» Московской окружной железной дороги, построенный в 1905-1907 годах по проекту архитектора Александра Померанцева и инженера Лавра Проскурякова.
Бывший остановочный пункт «Потылиха» Московской окружной железной дороги, построенный в 1905-1907 годах по проекту архитектора Александра Померанцева и инженера Лавра Проскурякова.
2.
Это самое высокое станционное здание на Малом кольце. Поскольку пути здесь проходят по высокой насыпи, перрон находился на уровне 4 этажа.
А с помещением для пассажиров его соединял ажурный чугунный мост.
(фото 1908 года сделано во время крупнейшего Московского наводнения)
А с помещением для пассажиров его соединял ажурный чугунный мост.
(фото 1908 года сделано во время крупнейшего Московского наводнения)
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4.
С 1930-х годов здание перестаёт использоваться как остановочный пункт и становится жилым. Со временем ветшает, расселяется и стоит заброшенным... После обретения нового частного собственника в 2004 году - восстановлено.
6.
Попутно появились следующие сравнения на Лужнецком (Краснолужском) мосту.
Вид на Бережковскую набережную и здание МИД с разницей в 43 года.
Вид на Бережковскую набережную и здание МИД с разницей в 43 года.
8.
На опорах, оставшихся от старого Краснолужского моста (изначально мост Императора Николая II) написаны цифры: слева 1905, справа 1907 - годы начала и окончания строительства.
9.
Место для АЗС у сквера перед Новодевичьим монастырем «насиженное»! Заправка здесь была ещё в 1950-е.
17.
Здание было спроектировано вместе с конструктивистским кварталом «Усачевка» ещё в 1920 гг. Дополнительно здесь оказывались и прачечные услуги. Учитывая, что во многих квартирах не была предусмотрена ванная комната наличие такого комплекса было очень важно.
19.
И плавно завершая переместимся совсем в другое место, на Пушкинскую (Страстную) площадь, где посмотрим ее старую застройку.
20.
Вид в сторону центра, «Дом под юбкой» на месте снесённой в 1934 году церкви Димитрия Солунского.
Источник:
АНТИФИШКИ
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