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Прогулка по Санкт-Петербургу 1912 года. 20 фотографий исчезнувшей эпохи

Прогулка по Санкт-Петербургу 1912 года. 20 фотографий исчезнувшей эпохи

Автор:
14 мая 2022 21:55
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
589
20
Сегодня мы с вами вновь окунёмся в историю Санкт-Петербурга и посмотрим, каким был город за 5 лет до Октябрьской революции. Пока ещё город живёт спокойно и вряд ли кто-то может предполагать, что всего через несколько лет и сам Петербург и страна кардинально изменятся.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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