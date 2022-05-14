Прогулка по Санкт-Петербургу 1912 года. 20 фотографий исчезнувшей эпохи

Сегодня мы с вами вновь окунёмся в историю Санкт-Петербурга и посмотрим, каким был город за 5 лет до Октябрьской революции. Пока ещё город живёт спокойно и вряд ли кто-то может предполагать, что всего через несколько лет и сам Петербург и страна кардинально изменятся.

Приятного просмотра!

1. 0 Автор фото - Карл Булла.

ДТП в те времена было событием редким, практически уникальным. Каждая авария притягивала сотни зевак. Особенно такая, когда автомобиль падает в реку Мойку.

2. 0 А это - легендарный общественный туалет, который располагался буквально в 20 метрах от того места, где сейчас находится станция метро "Горьковская". Вот, что об этом здании написал Михаил Кураев:

"Кстати сказать, гальюн знаменитый, овеянный легендой. Построен он был в виде виллы, с выкрутасами, с башенкой, со шпилями, кладочка узорчатая, черт знает что! Замок из немецкой сказки"

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3. 0 Железнодорожный мост через реку Сестра в Сестрорецке неподалёку от станции "Курорт".

4. 0 Мощение мостовой около химзавода на Октябрьской набережной. Сейчас на этом месте находится завод "Пигмент", который постепенно вытесняется с набережной жилыми комплексами.

5. 0 Конкурс грузовых автомобилей военного ведомства на Семёновском плацу. Слева - здание трибун Семеновского ипподрома, до наших дней, увы, не сохранившееся.

6. 0 А это - 2-й Муринский проспект и паровой трамвай Лесной линии. Тогда эти места были фактически пригородом, настоящим лесным массивом.

7. 0 фото из ателье К.Е. фон Ган.

Гараж и автомобили Собственного Его величества. Царская семья жила весьма неплохо.

8. 0 Не сохранившийся до наших дней Красносельский ипподром. Именно из-за его присутствия в непосредственной близости появилась железнодорожная станция "Скачки". После революции ипподром переоборудовали в аэродромное поле.

9. 0 Зелёный мост через реку Мойка на Невском проспекте в те годы назывался Полицейским. А выглядел он вот так.

10. 0 Охта, дом у реки Чернавки. Находилось это место неподалёку от перекрёстка Среднеохтинского проспекта и Шепетовской улицы. Сейчас на месте дома - школа номер 515 имени Гёте.

11. 0 Автор фото - Карл Булла.

Одно из самых необычных зданий дореволюционного Петербурга, не дошедшее до нас — театр "Луна-Парк", который находился на Офицерской улице (ныне - улица Декабристов). Здание разобрали в 1933 году.

12. 0 А это - чёртово колесо внутри Луна-Парка. Грандиозное сооружение было!

13. 0 Идёт ремонт набережной Фонтанки рядом с Аничковым мостом.

14. 0 Курзал и отдыхающие рядом около пляжа на Финском заливе в Сестрорецке. Находилось это красивейшее сооружение неподалёку от железнодорожной станции "Курорт". Уничтожено во время Великой Отечественной.

15. 0 Платформа Фарфоровский пост. Трудно поверить, но дома на переднем плане сохранились до сих пор и вполне являются жилыми. Правда, условия жизни там - совсем не сахар и уже лет 10 идут разговоры об их расселении, но воз и ныне там.

16. 0 Автор фото - Карл Булла.

Доходный дом Войейковой, который находится прямо на перекрёстке Невского проспекта и улицы Рубинштейна, которая в те годы была Троицкой.

Кстати, обратите внимание - хоть вывесок и масса, но смотрится всё вполне пристойно, потому что сделаны они в одном стиле.

17. 0 Автор фото - П.Радецкий.

А вот так тогда выглядел район железнодорожной станции "Удельная". Тогда Удельная была обычным уютным дачным посёлком. Через три года, в 1915 около платформы вырастет ещё и красивый вокзал. А на фото - Костромской проспект.

18. 0 Автор фото - Карл Булла.

Велодром в саду на Петроградской стороне. Сейчас на этом месте находятся павильоны "Ленфильма".

19. 0 фотография из ателье Карла Буллы.

Пожарный расчёт работает на Малой Дворянской (ныне - Мичуринская) улице.