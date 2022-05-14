Прогулка по Санкт-Петербургу 1912 года. 20 фотографий исчезнувшей эпохи

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Сегодня мы с вами вновь окунёмся в историю Санкт-Петербурга и посмотрим, каким был город за 5 лет до Октябрьской революции. Пока ещё город живёт спокойно и вряд ли кто-то может предполагать, что всего через несколько лет и сам Петербург и страна кардинально изменятся.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Автор фото - Карл Булла.
ДТП в те времена было событием редким, практически уникальным. Каждая авария притягивала сотни зевак. Особенно такая, когда автомобиль падает в реку Мойку.
ДТП в те времена было событием редким, практически уникальным. Каждая авария притягивала сотни зевак. Особенно такая, когда автомобиль падает в реку Мойку.
2.
А это - легендарный общественный туалет, который располагался буквально в 20 метрах от того места, где сейчас находится станция метро "Горьковская". Вот, что об этом здании написал Михаил Кураев:
"Кстати сказать, гальюн знаменитый, овеянный легендой. Построен он был в виде виллы, с выкрутасами, с башенкой, со шпилями, кладочка узорчатая, черт знает что! Замок из немецкой сказки"
"Кстати сказать, гальюн знаменитый, овеянный легендой. Построен он был в виде виллы, с выкрутасами, с башенкой, со шпилями, кладочка узорчатая, черт знает что! Замок из немецкой сказки"
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4.
Мощение мостовой около химзавода на Октябрьской набережной. Сейчас на этом месте находится завод "Пигмент", который постепенно вытесняется с набережной жилыми комплексами.
5.
Конкурс грузовых автомобилей военного ведомства на Семёновском плацу. Слева - здание трибун Семеновского ипподрома, до наших дней, увы, не сохранившееся.
6.
А это - 2-й Муринский проспект и паровой трамвай Лесной линии. Тогда эти места были фактически пригородом, настоящим лесным массивом.
7.
фото из ателье К.Е. фон Ган.
Гараж и автомобили Собственного Его величества. Царская семья жила весьма неплохо.
Гараж и автомобили Собственного Его величества. Царская семья жила весьма неплохо.
8.
Не сохранившийся до наших дней Красносельский ипподром. Именно из-за его присутствия в непосредственной близости появилась железнодорожная станция "Скачки". После революции ипподром переоборудовали в аэродромное поле.
9.
Зелёный мост через реку Мойка на Невском проспекте в те годы назывался Полицейским. А выглядел он вот так.
10.
Охта, дом у реки Чернавки. Находилось это место неподалёку от перекрёстка Среднеохтинского проспекта и Шепетовской улицы. Сейчас на месте дома - школа номер 515 имени Гёте.
11.
Автор фото - Карл Булла.
Одно из самых необычных зданий дореволюционного Петербурга, не дошедшее до нас — театр "Луна-Парк", который находился на Офицерской улице (ныне - улица Декабристов). Здание разобрали в 1933 году.
Одно из самых необычных зданий дореволюционного Петербурга, не дошедшее до нас — театр "Луна-Парк", который находился на Офицерской улице (ныне - улица Декабристов). Здание разобрали в 1933 году.
14.
Курзал и отдыхающие рядом около пляжа на Финском заливе в Сестрорецке. Находилось это красивейшее сооружение неподалёку от железнодорожной станции "Курорт". Уничтожено во время Великой Отечественной.
15.
Платформа Фарфоровский пост. Трудно поверить, но дома на переднем плане сохранились до сих пор и вполне являются жилыми. Правда, условия жизни там - совсем не сахар и уже лет 10 идут разговоры об их расселении, но воз и ныне там.
16.
Автор фото - Карл Булла.
Доходный дом Войейковой, который находится прямо на перекрёстке Невского проспекта и улицы Рубинштейна, которая в те годы была Троицкой.
Кстати, обратите внимание - хоть вывесок и масса, но смотрится всё вполне пристойно, потому что сделаны они в одном стиле.
Доходный дом Войейковой, который находится прямо на перекрёстке Невского проспекта и улицы Рубинштейна, которая в те годы была Троицкой.
Кстати, обратите внимание - хоть вывесок и масса, но смотрится всё вполне пристойно, потому что сделаны они в одном стиле.
17.
Автор фото - П.Радецкий.
А вот так тогда выглядел район железнодорожной станции "Удельная". Тогда Удельная была обычным уютным дачным посёлком. Через три года, в 1915 около платформы вырастет ещё и красивый вокзал. А на фото - Костромской проспект.
А вот так тогда выглядел район железнодорожной станции "Удельная". Тогда Удельная была обычным уютным дачным посёлком. Через три года, в 1915 около платформы вырастет ещё и красивый вокзал. А на фото - Костромской проспект.
18.
Автор фото - Карл Булла.
Велодром в саду на Петроградской стороне. Сейчас на этом месте находятся павильоны "Ленфильма".
Велодром в саду на Петроградской стороне. Сейчас на этом месте находятся павильоны "Ленфильма".
19.
фотография из ателье Карла Буллы.
Пожарный расчёт работает на Малой Дворянской (ныне - Мичуринская) улице.
Пожарный расчёт работает на Малой Дворянской (ныне - Мичуринская) улице.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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