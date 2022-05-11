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Первые фотографии Санкт-Петербурга (1850-1860 годы)

Первые фотографии Санкт-Петербурга (1850-1860 годы)

Автор:
11 мая 2022 21:45
Метки: история   люди   российская империя   страна   фотографии   
627
17
Санкт-Петербург в 1850-1860 годы – совсем еще молодой город, всего-то 150 лет. Жизнь молодой столицы России, в основном, сосредоточена в центре города и около него. Васильевский остров, Петроградская сторона, берега вдоль Невы, центр строго до Обводного канала – вот где кипит столичная жизнь. Чуть дальше – поля, леса, разбросанные там-сям деревни.
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Источник:

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Метки: история   люди   российская империя   страна   фотографии   
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