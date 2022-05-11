Первые фотографии Санкт-Петербурга (1850-1860 годы)

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Санкт-Петербург в 1850-1860 годы – совсем еще молодой город, всего-то 150 лет. Жизнь молодой столицы России, в основном, сосредоточена в центре города и около него. Васильевский остров, Петроградская сторона, берега вдоль Невы, центр строго до Обводного канала – вот где кипит столичная жизнь. Чуть дальше – поля, леса, разбросанные там-сям деревни.
2.
На карте 1867 года видна застройка на территории Петербурга:
Фрагмент карты Петербурга 1867 года, источник: http://www.etomesto.ru
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Источник:
АНТИФИШКИ
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