11 фото, от которых перехватывает дыхание, ведь люди на них были в шаге от беды

Однако лишь люди, побывавшие в серьезных неприятностях, уверены, что все, кто успешно выбирается из рук несчастья, и есть настоящие счастливчики. Представляем фото самых удачливых ситуаций, герои которых в последний момент избежали катастрофы.

Нападение акулы

Плавание в открытых водоемах не всегда приносит наслаждение. Эту девушку укусила настоящая акула. Скорее всего, хищница просто перепутала человека с потенциальной добычей, а когда поняла, что ошиблась, уплыла прочь.