11 фото, от которых перехватывает дыхание, ведь люди на них были в шаге от беды

У каждого человека на планете свое понятие счастья. Кто-то считает, что ему для этого надо иметь крупную сумму денег, другие просто наслаждаются пением птиц на прогулке в лесу — и тоже счастливы.
Однако лишь люди, побывавшие в серьезных неприятностях, уверены, что все, кто успешно выбирается из рук несчастья, и есть настоящие счастливчики. Представляем фото самых удачливых ситуаций, герои которых в последний момент избежали катастрофы.
Нападение акулы
Плавание в открытых водоемах не всегда приносит наслаждение. Эту девушку укусила настоящая акула. Скорее всего, хищница просто перепутала человека с потенциальной добычей, а когда поняла, что ошиблась, уплыла прочь.
Могло бы быть очень больно
Нам всегда говорили, что садово-огородные работы на свежем воздухе помогают укрепить здоровье, но этот человек теперь в этом сомневается.
Мужчина чуть не потерял обручальное кольцо
Но оно каким-то немыслимым образом задержалось на решетке ливневого стока.
До краев, но ни капли мимо
Пожалуй, это был самый страшный момент в жизни женщины
Во время движения по трассе из идущего впереди автомобиля вдруг вылетел топор.
Опоздал на работу, но к счастью
Мужчина опоздал на работу, но потом понял, что это спасло ему жизнь. Приди он раньше, эта машина могла бы упасть прямо на него.
Просто чуть не уронил мороженое
Автор фото уверяет, что чуть было не получил инфаркт из-за обычного рожка мороженого. Но вовремя его поймал.
Уронил ложку в суп, но она не утонула
Это тоже отличный повод считать себя везунчиком, выигравшим в рулетку фортуны.
Такую картину увидели люди после шторма
Баскетбольное кольцо упало прямо между двух авто, причем всего в нескольких сантиметрах от последнего.
Этой женщине тоже улыбнулась удача
Она нашла свое кольцо с бриллиантом в ванной.
Еще одна необычная авария со счастливым концом
Когда понимаешь, что твоя жизнь неожиданно оказалась на волоске, в эту секунду надеешься только на чудо. И водителю этого авто действительно повезло в этот день. А у вас бывали такие моменты, когда неприятности разрешились так благополучно, что считаешь себя уникальным везунчиком?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Машинка то праворульная. Был бы руль с "правильной" стороны - выдителю был бы точно киздец
Во вторых вокруг кастрюли всё обгадится при малейшем прикосновении, так что все приключения там ещё все впереди.