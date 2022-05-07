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Каким был Санкт-Петербург в 1911 году

Каким был Санкт-Петербург в 1911 году

Автор:
07 мая 2022 22:01
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
3240
20
Как обычно мы продолжаем смотреть старые фотографии Санкт-Петербурга и вспоминать, каким город был в прошлом.
Сегодня у нас 1911 год - всего три года остаётся до того момента, как город впервые в своей истории поменяет название и всего 6 лет до того, как Российская империя перестанет существовать.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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82
Миха 2 дня назад
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Павел День назад
Положим эти дома не для простых работяг Нобеля, а для ИТР. А простые работяги жили в ночлежках и доходных домах по 10 человек на 1 кв.м.
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