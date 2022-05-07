Каким был Санкт-Петербург в 1911 году

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Как обычно мы продолжаем смотреть старые фотографии Санкт-Петербурга и вспоминать, каким город был в прошлом.
Сегодня у нас 1911 год - всего три года остаётся до того момента, как город впервые в своей истории поменяет название и всего 6 лет до того, как Российская империя перестанет существовать.
Приятного просмотра!
Сегодня у нас 1911 год - всего три года остаётся до того момента, как город впервые в своей истории поменяет название и всего 6 лет до того, как Российская империя перестанет существовать.
Приятного просмотра!
1.
фото из ателье Карла Буллы.
Главная стройка города последних пары лет подошла к концу - 26 октября 1911 года был торжественно открыт мост Петра Великого, который горожане сразу же прозвали Большим Охтенским мостом (никакой ошибки в слове Охтенский нет - именно так правильно по правилам орфографии тех лет).
Главная стройка города последних пары лет подошла к концу - 26 октября 1911 года был торжественно открыт мост Петра Великого, который горожане сразу же прозвали Большим Охтенским мостом (никакой ошибки в слове Охтенский нет - именно так правильно по правилам орфографии тех лет).
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3.
фото из ателье Карла Буллы.
Летняя эстрада в Нижнем парке Петергофа. До наших дней, увы, не сохранилась.
Летняя эстрада в Нижнем парке Петергофа. До наших дней, увы, не сохранилась.
4.
Лютеранская церковь, которая находилась в том месте, где сейчас дворы улицы Партизана Германа. Кирха была закрыта постановлением Леноблисполкома от 8 октября 1930 года и разрушена во время блокады. Очень жаль.
5.
А вот так выглядели дома, которые строились для рабочих завода Людвига Нобеля в современном Нобельском переулке.
7.
открытка из ателье Карла Буллы.
Открыточный вид реки Фонтанки от современного Лештукова моста. Кстати, прогулочный кораблик принадлежал Финляндскому пароходству. В те времена финны крепко держали под собой пассажирские перевозки в Санкт-Петербурге.
Открыточный вид реки Фонтанки от современного Лештукова моста. Кстати, прогулочный кораблик принадлежал Финляндскому пароходству. В те времена финны крепко держали под собой пассажирские перевозки в Санкт-Петербурге.
8.
Смотр собак около Коломяжского ипподрома. Он находился в районе современной станции метро "Пионерская", буквально в 100 метрах от места дуэли Пушкина с Дантесом.
10.
Цирк "Модерн" в Дункином переулке, который сейчас называется Конным переулком. На переднем плане - Каменноостровский проспект.
11.
А это - роскошный дом Поршнева неподалёку от современной станции метро "Чёрная Речка". Сохранился до наших дней.
14.
Торговый дом "Победа". Он находился на углу набережной реки Мойки и Кирпичного переулка. В дверях торгового дома находится его владелец Ф.И. Танский, а а переднем плане, за рулём автомобиля Argyll его помощник Н.В. Соколов, который был внучатым племянником Николая Васильевича Гоголя.
15.
Река Мойка и ещё целое здание Немецкой реформатской кирхи. В 1930-е годы здание будет полностью перестроено под Дворец культуры работников связи.
17.
Здания Курятного ряда на Апраксином дворе. Самое забавное, что и на современной "Апрашке" осталось упоминание об этих местах - одна из улиц рынка имеет название Курятная линия.
18.
автор фото - Станислав Гребницкий.
А это - новые железнодорожные мосты у станции Ланская. Сейчас под ними проходит Большой Сампсониевский проспект.
А это - новые железнодорожные мосты у станции Ланская. Сейчас под ними проходит Большой Сампсониевский проспект.
19.
А район Комендантского аэродрома тогда был аэродромом не только по названию, но и вполне по назначению. На фото - биплан "Фарман", а сделан снимок в районе современной улицы Генерала Хрулёва.
20.
Ну и последнее фото на сегодня - Знаменская (ныне Восстания) улица, дом 21. По поводу того, что происходит на фото есть две версии: первая - то, что это машины участников автопробега Санкт-Петербург - Севастополь, вторая - что это фото рекламного пробега торговца автомобилями Шишкина, который как раз продавала такие авто Siddeley-Deasy, как изображены на на снимке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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