Каким был Санкт-Петербург в 1911 году

Как обычно мы продолжаем смотреть старые фотографии Санкт-Петербурга и вспоминать, каким город был в прошлом.

Сегодня у нас 1911 год - всего три года остаётся до того момента, как город впервые в своей истории поменяет название и всего 6 лет до того, как Российская империя перестанет существовать.

Приятного просмотра!

1. 0 фото из ателье Карла Буллы.

Главная стройка города последних пары лет подошла к концу - 26 октября 1911 года был торжественно открыт мост Петра Великого, который горожане сразу же прозвали Большим Охтенским мостом (никакой ошибки в слове Охтенский нет - именно так правильно по правилам орфографии тех лет).

2. 0 Извозчики на Дворцовой площади. Впереди Певческий мост и река Мойка.

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3. 0 фото из ателье Карла Буллы.

Летняя эстрада в Нижнем парке Петергофа. До наших дней, увы, не сохранилась.

4. 0 Лютеранская церковь, которая находилась в том месте, где сейчас дворы улицы Партизана Германа. Кирха была закрыта постановлением Леноблисполкома от 8 октября 1930 года и разрушена во время блокады. Очень жаль.

5. 0 А вот так выглядели дома, которые строились для рабочих завода Людвига Нобеля в современном Нобельском переулке.

6. 0 Зима, Греческий проспект, народ греется.

7. 0 открытка из ателье Карла Буллы.

Открыточный вид реки Фонтанки от современного Лештукова моста. Кстати, прогулочный кораблик принадлежал Финляндскому пароходству. В те времена финны крепко держали под собой пассажирские перевозки в Санкт-Петербурге.

8. 0 Смотр собак около Коломяжского ипподрома. Он находился в районе современной станции метро "Пионерская", буквально в 100 метрах от места дуэли Пушкина с Дантесом.

9. 0 В Путиловской верфи спускают на воду эсминец "Новик".

10. 0 Цирк "Модерн" в Дункином переулке, который сейчас называется Конным переулком. На переднем плане - Каменноостровский проспект.

11. 0 А это - роскошный дом Поршнева неподалёку от современной станции метро "Чёрная Речка". Сохранился до наших дней.

12. 2021 0

13. 0 А вот так в те годы выглядела площадь перед Александро-Невской лаврой.

14. 0 Торговый дом "Победа". Он находился на углу набережной реки Мойки и Кирпичного переулка. В дверях торгового дома находится его владелец Ф.И. Танский, а а переднем плане, за рулём автомобиля Argyll его помощник Н.В. Соколов, который был внучатым племянником Николая Васильевича Гоголя.

15. 0 Река Мойка и ещё целое здание Немецкой реформатской кирхи. В 1930-е годы здание будет полностью перестроено под Дворец культуры работников связи.

16. 0 Чудесное фото Введенского канала и Царскосельского вокзала (ныне - Витебский вокзал).

17. 0 Здания Курятного ряда на Апраксином дворе. Самое забавное, что и на современной "Апрашке" осталось упоминание об этих местах - одна из улиц рынка имеет название Курятная линия.

18. 0 автор фото - Станислав Гребницкий.

А это - новые железнодорожные мосты у станции Ланская. Сейчас под ними проходит Большой Сампсониевский проспект.

19. 0 А район Комендантского аэродрома тогда был аэродромом не только по названию, но и вполне по назначению. На фото - биплан "Фарман", а сделан снимок в районе современной улицы Генерала Хрулёва.