Каким был Санкт-Петербург в 1910 году

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Давайте переведём стрелки на 112 лет назад и окажемся в 1910 году, чтобы посмотреть, каким тогда был Санкт-Петербург. Новый цикл!
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Начнём с фотографии Зимнего дворца около современного Дворцового моста. Довольно непривычно видеть Зимний дворец в настолько тёмных оттенках, не находите? Ну а на переднем плане можно видеть посадку на ледовый трамвай, который ходил здесь как раз до 1910 года.
2.
Автор фото - Карл Булла.
Группа петербургской шпаны тусуется около Крюкова канала. Некоторые уже заметили фотографа и смотрят совсем неодобрительно.
Группа петербургской шпаны тусуется около Крюкова канала. Некоторые уже заметили фотографа и смотрят совсем неодобрительно.
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3.
Обычное жильё обычных людей в то время выглядело как-то так. Этот двор находился на Выборгской стороне, в районе современного Беловодского переулка.
4.
Каток на Малой Невке около современного Большого Крестовского моста. Идёт хоккейный матч между командами Нева (Англия) и Нарва (Россия).
В те годы многие каналы и реки превращали в катки. Прекрасная традиция, которая почему-то утеряна.
В те годы многие каналы и реки превращали в катки. Прекрасная традиция, которая почему-то утеряна.
5.
Фруктовый магазин И.А.Поэнта. Вывески - просто загляденье! Находился этот магазин на современной площади Островского, рядом с Александринским театром.
7.
Раз уж начали тему с мостами, давайте тогда взглянем и на строительство Охтенского моста, который потом станет Большеохтенским, а потом изменит ещё одну букву в названии и превратится в Большеохтинский.
8.
источник фото - фото-мастерская И.И.Елецкого.
Офицерская физкультурно-фехтовальная школа на территории современной академии имени Можайского.
Офицерская физкультурно-фехтовальная школа на территории современной академии имени Можайского.
9.
Проспект села Александровского на левом берегу Невы. Сейчас это район рядом с метро "Пролетарская", а снимок сделан рядом с Ново-Александровской улицей в сторону центра. Нева находится в правой части кадра.
10.
Развозка молока с "Лесной фермы". Лесная ферма находилась в районе современного проспекта Пархоменко. Сейчас там никаким лесом уже и не пахнет, разве что парк Лесотехнической академии поблизости сохранился.
11.
А это - посёлок имени Михаила Архангела, который располагался рядом с современным проспектом Обуховской Обороны и улицы Крупской. "Градообразующим" предприятием посёлка являлся Александровский завод и паровая конка по мосту следует как раз к нему.
12.
А вот быт семьи чуть более богатой, чем тех, что мы уже видели. На фото квартира в одном из домов современного Нарвского проспекта. Чистенько и уютненько.
14.
Потрясающая фотография - ледорубы на Неве. Эти люди надкалывали лёд для того, чтобы льдины могли нормально крошиться на ледоломах.
16.
Озерки и Верхнее Суздальское озеро. Уже тогда пользовалось популярностью как место отдыха для горожан. Сейчас, кстати, на том самом месте, где виден домик справа - находится клуб моржей "Озерки".
17.
Автор фото - Ганс Кристин.
А вот так тогда выглядел санный переезд через Неву. Находился он в створе 2-3 линии Васильевского острова.
А вот так тогда выглядел санный переезд через Неву. Находился он в створе 2-3 линии Васильевского острова.
18.
Очень приятная фотография Адмиралтейской набережной в районе "Медного всадника". За 112 лет эти места в плане архитектуры не так уж и сильно изменились.
19.
Это потрясающее деревянное здание - Лиговский кинематограф. Лиговский не из-за названия проспекта, а из-за района, который находится на юго-западе города. Находился кинематограф неподалёку от современной Авангардной улицы. Увы, безвозвратно утрачен.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди фотографии
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