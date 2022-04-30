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Каким был Санкт-Петербург в 1910 году

Каким был Санкт-Петербург в 1910 году

Автор:
30 апреля 2022 22:12
Метки: Россия   история   люди   фотографии   
391
20
Давайте переведём стрелки на 112 лет назад и окажемся в 1910 году, чтобы посмотреть, каким тогда был Санкт-Петербург. Новый цикл!
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   фотографии   
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54
Миха 11 часов назад
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Rubiroid_47 5 часов назад
Среди тусующейся шпаны, сифилитик.
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