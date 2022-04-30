Каким был Санкт-Петербург в 1910 году

1.

Начнём с фотографии Зимнего дворца около современного Дворцового моста. Довольно непривычно видеть Зимний дворец в настолько тёмных оттенках, не находите? Ну а на переднем плане можно видеть посадку на ледовый трамвай, который ходил здесь как раз до 1910 года.