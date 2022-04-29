Енисейская губерния в начале XX века

Пара фотографий из XIX века.
Интересного просмотра!
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Смотритель на золотопромывочной машине − это служащий, осуществлявший надзор и наблюдение за порядком проведения работ, он же принимал от промывальщиков золото.
Мужской костюм, запечатленный на снимке, весьма своеобразен: смесь городской и так называемой приисковой моды. Рубашку подобного типа носили рабочие приисков и крестьяне, такой фасон использовался чаще для выходной одежды.
Сапоги с высоким каблуком и тупым носом являлись модной обувью в 1880−1890-е гг. Шляпа и часы на шейном шнуре или цепи − предметы городской роскоши, добавляли костюму своеобразие и приисковый шарм.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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