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Енисейская губерния в начале XX века

Енисейская губерния в начале XX века

Автор:
29 апреля 2022 22:04
Метки: история   люди   российская империя   фотографии   
295
38
Фотохроника быта жителей Енисейской губернии Российской империи.
Пара фотографий из XIX века.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: история   люди   российская империя   фотографии   
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