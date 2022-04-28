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Зачем в русской речи XIX века часто добавляли окончание -с?

Зачем в русской речи XIX века часто добавляли окончание -с?

Автор:
28 апреля 2022 10:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   окончание с   познавательно   русская речь   факты   фото   
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В рассказах классиков русской литературы, в фильмах о дореволюционных временах можно обратить внимание, что в конце слова люди часто добавляли –с.


Например, вместо да или извольте человек говорил да-с, извольте-с.

Добавление этой буквы в конце слова называлось словоерсом.

А зачем они были нужны?

Почему добавлялась именно буква с?

Что означал словоерс?

Как менялось отношение к использованию словоерсов в России с течением истории?


Откуда взялись словоерсы?

В России до революции было принято почтительное обращение друг к другу. Люди при этом обозначить статус человека и его положение на социальной лестнице. К дворянину, офицеру или чиновнику следовало обращаться — ваше благородие. К более высоким чинам и титулам — ваше превосходительство, ваше сиятельство. К представителям высших слоев, интеллигенции и верхушке городских жителей было принято иное обращение — сударь или сударыня.

Изначально оно образовалось как сокращение от господарь, то есть правитель, барин, владелец земель. Сударыня — соответственно от господарыня.

×
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Однокоренными с господарь являются господь, государь и господин.

Постепенно старорусское слово сократилось до сударь и сударыня.

До начала XIX века использование этих слов носило исключительно уважительный характер. Так обращались нижестоящие к более высокопоставленным. Или — равные к равным, но с подчеркнутым почтением.

Но постепенно и постоянно добавлять после каждого выражения сударь или сударыня тоже стало неудобно для беглой разговорной речи.

Тогда слова сударь и сударыня еще сильнее сократили и свели к одной букве — с.

Словоерс расшифровывается как составляющая из трех частей — слово, ер или ерик и с.

Ер или ерик — это знак ъ, когда-то добавлявшийся в конце каждого существительного. В результате получается, что словоерс — это буква с, заменяющая собой целое слово — сударь/сударыня, и добавляющаяся в конце другого слова.


Не скажет да-с

Если изначально в традиции использование словоерса было знаком почтения и уважения, то в XIX веке отношение к нему изменилось.

После восстания декабристов в кругу молодежи и более демократично настроенной интеллигенции стало принято обращаться на равных. В этих слоях добавление словоерса стало подчеркнуто игнорироваться.

Например, на это указывает Пушкин, который пишет, что соседи обижались на Онегина, не добавляющего в конце слов –с. С их точки зрения Евгений тем самым проявлял неуважение.

А вот Молчалин у Грибоедова выводится как отрицательный персонаж, готовый льстить и демонстрировать свое почитание окружающим. Поэтому автор подчеркивает, что Молчалин постоянно использует словоерсы.

К началу XX века словоерс стал признаком подчеркнуто льстивого обращения нижестоящих. Так, например, мог говорить приказчик в лавке по отношению к богатому покупателю, мелкий служащий — начальнику или важному посетителю.

Но в качестве демонстрации приверженности старинным обычаям -с продолжали использовать также в кругу академической интеллигенции. Словоерсы могли быть в ходу у учителей в гимназии, профессуры в знак очень уважительного отношения к своим коллегам.


Господа-товарищи!

После победы большевиков в 1917 году все обращения, подчеркивающие неравенство, были запрещены. Назвать человека сударем, господином или добавлять словоерсы уже было нельзя. Ко всем требовалось равное обращение — товарищ. Но некоторое время в кругах интеллигенции еще можно было услышать словоерсы как устаревшие, архаичные формы. В произведениях советской эпохи использование словоерса героем подчеркивало, что он — человек устаревших взглядов, несовременный.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   окончание с   познавательно   русская речь   факты   фото   
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schmubu Полчаса назад
< Ко всем требовалось равное обращение товарищ
так точно, тащ майор!
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20k
Luc72 16 минут назад
с, с...
-вс, -вс...

Помню персонаж Вицина в каком то фильме, то ли тролил, то ли задолбался эскать, добавил "вс-вс"
Причем потом, после паузы и два раза.
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