Зачем в русской речи XIX века часто добавляли окончание -с?

Однокоренными с господарь являются господь, государь и господин.

Постепенно старорусское слово сократилось до сударь и сударыня.

До начала XIX века использование этих слов носило исключительно уважительный характер. Так обращались нижестоящие к более высокопоставленным. Или — равные к равным, но с подчеркнутым почтением.

Но постепенно и постоянно добавлять после каждого выражения сударь или сударыня тоже стало неудобно для беглой разговорной речи.

Тогда слова сударь и сударыня еще сильнее сократили и свели к одной букве — с.

Словоерс расшифровывается как составляющая из трех частей — слово, ер или ерик и с.

Ер или ерик — это знак ъ, когда-то добавлявшийся в конце каждого существительного. В результате получается, что словоерс — это буква с, заменяющая собой целое слово — сударь/сударыня, и добавляющаяся в конце другого слова.

Не скажет да-с

Если изначально в традиции использование словоерса было знаком почтения и уважения, то в XIX веке отношение к нему изменилось.