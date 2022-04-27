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В Сочи собака загрызла 12-летнюю девочку - участницу первенства России по шахматам

В Сочи собака загрызла 12-летнюю девочку - участницу первенства России по шахматам

Автор:
27 апреля 2022 13:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Лоо   Сочи   происшестие   прокуратура   ребёнок   смерть   собаки   турнир   шахматы   
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Федерация шахмат России сообщила о досрочном прекращении турнира в сочинском посёлке Лоо из-за того, что одна из его участниц, 12-летняя Полина, погибла. Ее загрызла собака.

В пресс-службе краевого СК уточнили, что юная шахматистка приехала с матерью из Саратовской области. Вечером 26 апреля она прошла на территорию участка на улице Лучезарной в поселке Лоо, который по периметру только с трех сторон был огорожен забором.

Девочка увидела через забор щенят, и зашла на территорию, чтобы их покормить, в этот момент на нее набросилась овчарка. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

"На данном участке 50-летний местный житель содержал крупных собак породы овчарка, при этом территория не была оборудована специальными вольерами и животные свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра. В результате животные напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения", - сообщает канал 72.ru.

От травм, несовместимых с жизнью, ребёнок скончался.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Лоо   Сочи   происшестие   прокуратура   ребёнок   смерть   собаки   турнир   шахматы   
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46  комментариев
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7k
Завтра всё изменится! Час назад
То есть девочка зашла в чужой дом и теперь хозяина обвиняют?
Поверьте, частная земля тоже дом. Я приверженец, что бездомных собак лучше отстреливать. Но считаю, что частная собственность неприкосновенна.
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24k
SerGProS 2 минуты назад
Вывод: будьте осторожны.Учите быть осторожным своих детей. Учите не заходить на чужую малоизвестную территорию. Учите не купаться в водоемах не предназначенных для этого.
Ссылка www.youtube.com
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20
Серж 5 минут назад
Зоошиза будет довольна, зоофилы всех мастей со своими тявкающими мразями радуются, твари.
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2k
Константин 8 минут назад
у меня 2 впороса:
1. собака напала на человека на СВОЕЙ (частной) территории?
2. что делала 12-летняя девочка одна в вечером в чужом городе на частной территории?
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1k
Dark Полчаса назад
Я тут как-то уже скидывал ссылку на пост
https://author.today/post/253665https://author.today/post/253665
и упоминал про мальчика, которого загрызли собаки в Уфе
хочу спросить тех МУДАКОВ, кто винит эту девочку и её маму в её смерти:
если вашего ребёнка загрызут собаки - как вы будете реагировать?
У меня на правой кисти шрам от укуса... прошло 30 лет... до сих пор не зарос...
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3k
Умница-красавица Полчаса назад
Все умники, которые тут пишут про частную собственность и прочую херню, вам никогда не было 12 лет? Или вам как мама шапку надела в три года, так вы в ней и ходите? Это ребёнок, увидела щенят- полезла. Мамы рядом не было, чтобы одернуть. Она теперь всю жизнь будет себя винить. Задним-то умом мы все крепки.
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19
eutace Час назад
собаку усыпить, хозяина в тюрьму. Чтобы думали другие как правильно содержать собак
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40
Евгений Трапезников Енот Потаскун 12 минут назад
Ну, допустим, проник ребёнок на чужую территорию и дальше что? Это достаточное основание, чтобы лишить его жизни мучительным способом?
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6k
Борис Карабанов Час назад
Это очередное убийство собаками человека мало кого озаботит, но, Боже мой, если я, например, застрелю бродячую собаку то на меня навешают такие гроздья статей УК РФ, что мало не покажется - наказание будет, порой, даже более жёстким, чем за убийство человека. Гуманизьм!
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20
Серж Борис Карабанов 3 минуты назад
Надо возрождать Догхантеров!
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183
ZlyeVoprosy 2 часа назад
Это пи...ц. В 21 веке надо обучать ребёнка выживанию в городе, потому что тебя могут убить животные.
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183
ZlyeVoprosy Роман Бумеров Полчаса назад
Выходя из дома, посмотри вокруг, нет ли стаи поджидающих тебя бродячих собак, не выгуливает ли сосед питбуля без намордника, смотри под ноги, что бы не наступить в собачье говно, опасайся маленьких собачек, они всегда без намордника, ну и т.д. И помни, в России владельцы собак как правило нищие , безответственные люди. Они не могут себе позволить воспитывать собаку с помощью профессионалов, не могут себе позволить прививки, не могут себе позволить оборудовать место для содержания собаки, Собака, это как правило, это компенсация каких то внутренних неврологических проблем, и зачастую опасность для тебя представляет не только собака, но и её неадекватный хозяин.
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417
Просто прохожий Роман Бумеров 14 минут назад
Ну если есть забор, то не стоит лезть-там есть псина и бешенный хозяин псины(что еще хуже, мог бы сэкономить на псине)без принципов, и за своё наворованное убьет любого.
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