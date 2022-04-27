В Сочи собака загрызла 12-летнюю девочку - участницу первенства России по шахматам

Федерация шахмат России сообщила о досрочном прекращении турнира в сочинском посёлке Лоо из-за того, что одна из его участниц, 12-летняя Полина, погибла. Ее загрызла собака.
В пресс-службе краевого СК уточнили, что юная шахматистка приехала с матерью из Саратовской области. Вечером 26 апреля она прошла на территорию участка на улице Лучезарной в поселке Лоо, который по периметру только с трех сторон был огорожен забором.
Девочка увидела через забор щенят, и зашла на территорию, чтобы их покормить, в этот момент на нее набросилась овчарка. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
"На данном участке 50-летний местный житель содержал крупных собак породы овчарка, при этом территория не была оборудована специальными вольерами и животные свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра. В результате животные напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения", - сообщает канал 72.ru.
От травм, несовместимых с жизнью, ребёнок скончался.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Поверьте, частная земля тоже дом. Я приверженец, что бездомных собак лучше отстреливать. Но считаю, что частная собственность неприкосновенна.
1. собака напала на человека на СВОЕЙ (частной) территории?
2. что делала 12-летняя девочка одна в вечером в чужом городе на частной территории?
https://author.today/post/253665https://author.today/post/253665
и упоминал про мальчика, которого загрызли собаки в Уфе
хочу спросить тех МУДАКОВ, кто винит эту девочку и её маму в её смерти:
если вашего ребёнка загрызут собаки - как вы будете реагировать?
У меня на правой кисти шрам от укуса... прошло 30 лет... до сих пор не зарос...