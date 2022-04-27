В Сочи собака загрызла 12-летнюю девочку - участницу первенства России по шахматам

В пресс-службе краевого СК уточнили, что юная шахматистка приехала с матерью из Саратовской области. Вечером 26 апреля она прошла на территорию участка на улице Лучезарной в поселке Лоо, который по периметру только с трех сторон был огорожен забором.

Девочка увидела через забор щенят, и зашла на территорию, чтобы их покормить, в этот момент на нее набросилась овчарка. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).