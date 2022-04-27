Для чего в СССР варили джинсы?

Власти СССР были против западной новинки, и долгое время боролись с ней. За ношение джинсов могли выгнать из университета и с работы. А в школу было запрещено в них заходить. Но люди все равно находили способы покупать и носить модную вещь. Для многих советских граждан джинсы стали символом свободы, протеста и успеха. Правда зачастую купленную новинку модифицировали, а именно варили.

Но зачем же советские люди это делали?

История джинсов в Советском Союзе

Когда советские граждане только узнали о джинсах, достать их было очень сложно. В основном их могли заполучить только те, кто хоть как-то был связан с западными странами: артисты, пилоты, стюардессы, моряки, дети дипломатов и так далее.