Дин Конгер в Братске и Иркутске

Дин Конгер (Dean Conger) родился 26 августа 1927 года в городе Каспер, штат Вайоминг (США). В 1959 году стал штатным фотографом National Geographic Society. работал в Европе и Азии, а также на всей территории Соединенных Штатов. Более 30 раз побывал в Советском Союзе. Из каждой поездки он привозил множество снимков, которые затем публиковались на страницах журнала и наглядно рассказывали о жителях северной страны.

Приятного просмотра!

1. Братский пацанчик 0

2. Мальчишки, играющие в бильярд. Падун. 1967 0

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4. Пионеры 0

5. Комсомольская улица. 1965 0

6. Улица Мира. 1967 0

7. Братская ГЭС. 1967 0

8. 0

9. 0

10. Турбины Братской ГЭС. 1967 0

11. 0

12. Главный инженер Братской ГЭС 0

13. На Братском водохранилище 0

14. Иркутск 0

15. Женщина с ребенком на улице Ленина. 1967 0

16. 0

17. Иркутский трамвай 0

18. На городской улице 0

19. На платформе железнодорожной станции 0

20. Продажа молока из бочки на Центральном рынке 0

21. Укутанный ребенок 0

22. Фасовщицы на чайной фабрике 0

23. Фотограф Дин Конгер (справа) и переводчик Геннадий Соколов на углу улиц Урицкого и Карла Маркса 0

24. Приятного аппетита 0

25. Школьники 0

26. Иркутский алюминиевый завод. В цеху 0

27. Иркутский алюминиевый завод. Рабочие 0

28. Школьница катающаяся на льду 0