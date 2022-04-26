Дин Конгер в Братске и Иркутске

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Дин Конгер (Dean Conger) родился 26 августа 1927 года в городе Каспер, штат Вайоминг (США). В 1959 году стал штатным фотографом National Geographic Society. работал в Европе и Азии, а также на всей территории Соединенных Штатов. Более 30 раз побывал в Советском Союзе. Из каждой поездки он привозил множество снимков, которые затем публиковались на страницах журнала и наглядно рассказывали о жителях северной страны.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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