Странности про хакеров в кино

Еще можно как-то смириться, когда в российских ситкомах случаются такие ситуации:

- Как мне найти это видео в Интернете?

- Набирай - "Смотреть всем. Ржака. Максимальный репост."

Неужели именно вот так выглядят заголовки видеороликов в реальной жизни?

Ну, а хакер, это кто-то таинственный, кого с трудом представляют создатели кино.

Главные умения хакеров в кино:

могут взломать любую базу, даже если у них нет доступа, пароля и вообще Интернета

подбирать нужный пароль методом простого нажимания на клавиши в хаотичном порядке

сидеть в капюшоне в помещении без окон

находить любого человека с фотокарточкой и всеми данными в какой-то особой базе

одновременно смотреть в пять мониторов

печатать со скоростью 2000 знаков в минуту, не пользуясь при этом клавишей "пробел"

При каждой встрече с хакерами главный герой превращается в этакую "бабушку из огорода", так как может задать совершенно рандомный вопрос:

- В компьютере 8 ядер (просто глядя на экран)?

- Я знаю его айпи адрес, можно выяснить его реальный адрес?

- Ты можешь достать мне секретную базу архива КГБ?

Сами программы, в которых работают хакеры, зачастую являются совершенно обычными программами (под Виндовс), которые выдаются за хакерские.