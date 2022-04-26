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Странности про хакеров в кино

Странности про хакеров в кино

Автор:
26 апреля 2022 09:44
Сообщество : Кино
Метки: кино   компьютер   программисты   факты   фильм   фото   хакеры   
552
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А почему, когда снимают кино, то хакеров изображают так, как их представляют восьмидесятилетние бабушки?


Еще можно как-то смириться, когда в российских ситкомах случаются такие ситуации:

- Как мне найти это видео в Интернете?

- Набирай - "Смотреть всем. Ржака. Максимальный репост."

Неужели именно вот так выглядят заголовки видеороликов в реальной жизни?

Ну, а хакер, это кто-то таинственный, кого с трудом представляют создатели кино.


Главные умения хакеров в кино:

  • могут взломать любую базу, даже если у них нет доступа, пароля и вообще Интернета
  • подбирать нужный пароль методом простого нажимания на клавиши в хаотичном порядке
  • сидеть в капюшоне в помещении без окон
  • находить любого человека с фотокарточкой и всеми данными в какой-то особой базе
  • одновременно смотреть в пять мониторов
  • печатать со скоростью 2000 знаков в минуту, не пользуясь при этом клавишей "пробел"

При каждой встрече с хакерами главный герой превращается в этакую "бабушку из огорода", так как может задать совершенно рандомный вопрос:

- В компьютере 8 ядер (просто глядя на экран)?

- Я знаю его айпи адрес, можно выяснить его реальный адрес?

- Ты можешь достать мне секретную базу архива КГБ?

Сами программы, в которых работают хакеры, зачастую являются совершенно обычными программами (под Виндовс), которые выдаются за хакерские.

×
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Да и вообще, зрителю достаточно показать одноцветный экран со множеством слов и цифр, а зритель сам поймет, что программа очень умная и сложная (ею владеют только хакеры).


Де факто в фильмах каждый компьютер подключен к Интернету, даже если хакер живет в джунглях. Скорость передачи данных, естественно, максимально возможная.

Там вообще с этой скоростью проблемы:

- Перепиши мне эту информацию.


И несколько гигабайт информации улетают на флешку за пару секунд. При этом флешку достаточно просто вставить в компьютер.

- Подбери мне пароль от его почты!

Раз плюнуть. Несколько секунды, за время которых на экране мелькают цифры, и всё готово.


Источник:

Канал KinoFishki в Telegram

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Метки: кино   компьютер   программисты   факты   фильм   фото   хакеры   
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11  комментариев
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3k
Andy Полчаса назад
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4k
Дима Шиншилкин Минуту назад
помнится, в сериале про Каменскую было правдоподобнее - дядя имитировал взлом с помощью SoftIce.
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24k
Андрей Иванов 8 минут назад
При каждой встрече с хакерами главный герой превращается в этакую "бабушку из огорода", так как может задать совершенно рандомный вопрос:
- В компьютере 8 ядер (просто глядя на экран)?
- Я знаю его айпи адрес, можно выяснить его реальный адрес?
- Ты можешь достать мне секретную базу архива КГБ?

Это ж не хакер задаёт, а чел не разбирающийся, но пытающийся не казаться лохом

- Сами программы, в которых работают хакеры, зачастую являются совершенно обычными программами (под Виндовс), которые выдаются за хакерские.

Использование настоящих программ карается законом (даже попытка их получения, даже для кино). Вас же не напрягают использование холостых патронов и не настоящие трупы и расчленёнка?

- Де факто в фильмах каждый компьютер подключен к Интернету, даже если хакер живет в джунглях.

В наше время сложно найти комп, не подключённый к интернету. Бывает, но редко

- Скорость передачи данных, естественно, максимально возможная.

У хакера -естественно, у того, кого он хакает, тоже скорее всего. Вот у меня не максимальная, но меня хакать - напрасная трата сил

- Подбери мне пароль от его почты! Раз плюнуть. Несколько секунды, за время которых на экране мелькают цифры, и всё готово.

У 95% пользователей именно так и есть
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52k
zloykoyot 13 минут назад
"И несколько гигабайт информации улетают на флешку за пару секунд." А вот это не факт. Если по пятам за хорошим хакером идёт наёмный убийца/злодей/прочий охотник за головами, то 3 фотографии и пара текстовых файла на 2 мегабайта на флешку будут закачиваться минут 5-10, пока главный герой отстреливается/бьёт ногами по мордам/получает ногами по морде. А вот если хакер плохой, то да, гигабайты сливаются за секунду.
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23k
Михаил Сметанкин 14 минут назад
Попытка зайти на госуслуги 10 часов
Ссылка www.youtube.com
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24k
Андрей Иванов 17 минут назад
- могут взломать любую базу, даже если у них нет доступа, пароля и вообще Интернета

Хороший взломщик именно это и должен делать. С доступом, паролем и интернетом и дурак ... войдёт, взлом по определению не подходит

- подбирать нужный пароль методом простого нажимания на клавиши в хаотичном порядке

Предполагается определённый порядок, но и как рецепт пороха в "Таинственном острове" специально неправильный

- сидеть в капюшоне в помещении без окон

Камеры повсюду. Может эти хакеры чего знают в этом деле

- находить любого человека с фотокарточкой и всеми данными в какой-то особой базе

Ну, база по преступникам есть, по правам, по паспортам и т.д.

- одновременно смотреть в пять мониторов печатать со скоростью 2000 знаков в минуту, не пользуясь при этом клавишей "пробел"

У меня друг работает с двумя мониторами. Не хакер, просто растаможка. Реально так удобней. В центрах видеонаблюдения их и больше может быть. Всё зависит от задач.

400 знаков в минуту - профессиональный наборщик текста. Визуально от 2000 з\м не отличить. Хакеру не помешает такой перк
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14k
Колька Валеркин сын 20 минут назад
Афтар, вот ты зануда! Ты реально думаешь, что люди смотря фильм "Хакеры" или "Пароль рыба-меч" будут за этим всем наблюдать? Люди смотрят фильм это развлечение.
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