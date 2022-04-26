Странности про хакеров в кино

А почему, когда снимают кино, то хакеров изображают так, как их представляют восьмидесятилетние бабушки?
Еще можно как-то смириться, когда в российских ситкомах случаются такие ситуации:
- Как мне найти это видео в Интернете?
- Набирай - "Смотреть всем. Ржака. Максимальный репост."
Неужели именно вот так выглядят заголовки видеороликов в реальной жизни?
Ну, а хакер, это кто-то таинственный, кого с трудом представляют создатели кино.
Главные умения хакеров в кино:
- могут взломать любую базу, даже если у них нет доступа, пароля и вообще Интернета
- подбирать нужный пароль методом простого нажимания на клавиши в хаотичном порядке
- сидеть в капюшоне в помещении без окон
- находить любого человека с фотокарточкой и всеми данными в какой-то особой базе
- одновременно смотреть в пять мониторов
- печатать со скоростью 2000 знаков в минуту, не пользуясь при этом клавишей "пробел"
При каждой встрече с хакерами главный герой превращается в этакую "бабушку из огорода", так как может задать совершенно рандомный вопрос:
- В компьютере 8 ядер (просто глядя на экран)?
- Я знаю его айпи адрес, можно выяснить его реальный адрес?
- Ты можешь достать мне секретную базу архива КГБ?
Сами программы, в которых работают хакеры, зачастую являются совершенно обычными программами (под Виндовс), которые выдаются за хакерские.
Да и вообще, зрителю достаточно показать одноцветный экран со множеством слов и цифр, а зритель сам поймет, что программа очень умная и сложная (ею владеют только хакеры).
Де факто в фильмах каждый компьютер подключен к Интернету, даже если хакер живет в джунглях. Скорость передачи данных, естественно, максимально возможная.
Там вообще с этой скоростью проблемы:
- Перепиши мне эту информацию.
И несколько гигабайт информации улетают на флешку за пару секунд. При этом флешку достаточно просто вставить в компьютер.
- Подбери мне пароль от его почты!
Раз плюнуть. Несколько секунды, за время которых на экране мелькают цифры, и всё готово.
Источник:
- Луспекаев: человек тяжёлой судьбы и невероятной силы воли
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- О том, как Чукотку в Крыму снимали
- Почему Каневский в сцене с бриллиантами снялся с голым торсом
- В компьютере 8 ядер (просто глядя на экран)?
- Я знаю его айпи адрес, можно выяснить его реальный адрес?
- Ты можешь достать мне секретную базу архива КГБ?
Это ж не хакер задаёт, а чел не разбирающийся, но пытающийся не казаться лохом
- Сами программы, в которых работают хакеры, зачастую являются совершенно обычными программами (под Виндовс), которые выдаются за хакерские.
Использование настоящих программ карается законом (даже попытка их получения, даже для кино). Вас же не напрягают использование холостых патронов и не настоящие трупы и расчленёнка?
- Де факто в фильмах каждый компьютер подключен к Интернету, даже если хакер живет в джунглях.
В наше время сложно найти комп, не подключённый к интернету. Бывает, но редко
- Скорость передачи данных, естественно, максимально возможная.
У хакера -естественно, у того, кого он хакает, тоже скорее всего. Вот у меня не максимальная, но меня хакать - напрасная трата сил
- Подбери мне пароль от его почты! Раз плюнуть. Несколько секунды, за время которых на экране мелькают цифры, и всё готово.
У 95% пользователей именно так и есть
Хороший взломщик именно это и должен делать. С доступом, паролем и интернетом и дурак ... войдёт, взлом по определению не подходит
- подбирать нужный пароль методом простого нажимания на клавиши в хаотичном порядке
Предполагается определённый порядок, но и как рецепт пороха в "Таинственном острове" специально неправильный
- сидеть в капюшоне в помещении без окон
Камеры повсюду. Может эти хакеры чего знают в этом деле
- находить любого человека с фотокарточкой и всеми данными в какой-то особой базе
Ну, база по преступникам есть, по правам, по паспортам и т.д.
- одновременно смотреть в пять мониторов печатать со скоростью 2000 знаков в минуту, не пользуясь при этом клавишей "пробел"
У меня друг работает с двумя мониторами. Не хакер, просто растаможка. Реально так удобней. В центрах видеонаблюдения их и больше может быть. Всё зависит от задач.
400 знаков в минуту - профессиональный наборщик текста. Визуально от 2000 з\м не отличить. Хакеру не помешает такой перк