«Бочонок смерти»: чем окончился боевой поход первой военной подводной лодки

Дело происходило в гавани Нью-Йорка во время войны Северных Американских Штатов за свою независимость. Это был первый в истории случай использования подводных аппаратов в военных целях.

Нужно заметить, что подводные лодки строились еще в начале 17 века, например, голландским инженером ван Дребелем. Однако пройдет еще 150 лет, прежде чем их поставят на службу милитаризму.

Дэвид Бушнел заинтересовался подобными кораблями, когда учился в Йельском университете. Решив, что это самый безопасный способ подобраться к флоту противника, он создал собственный вариант судов будущего.

Итак, подводное судно, своим видом больше напоминавшее здоровенный бочонок, было изготовлено из дерева, вмещало одного оператора и оснащалось ручным приводом. Подводное положение поддерживалось с помощью свинцового балласта.