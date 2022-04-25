«Бочонок смерти»: чем окончился боевой поход первой военной подводной лодки

Что не говори, но американцы действительно очень изобретательные ребята. Особенно, когда дело касается уничтожения себе подобных. 7 сентября 1776 г. неуклюжая, тихоходная субмарина «Черепаха» бесшумно приблизилась к английскому флагману адмирала Ричарда Хоу, пытаясь прикрепить к днищу корабля бомбу замедленного действия.
Дело происходило в гавани Нью-Йорка во время войны Северных Американских Штатов за свою независимость. Это был первый в истории случай использования подводных аппаратов в военных целях.
Нужно заметить, что подводные лодки строились еще в начале 17 века, например, голландским инженером ван Дребелем. Однако пройдет еще 150 лет, прежде чем их поставят на службу милитаризму.
Дэвид Бушнел заинтересовался подобными кораблями, когда учился в Йельском университете. Решив, что это самый безопасный способ подобраться к флоту противника, он создал собственный вариант судов будущего.
Итак, подводное судно, своим видом больше напоминавшее здоровенный бочонок, было изготовлено из дерева, вмещало одного оператора и оснащалось ручным приводом. Подводное положение поддерживалось с помощью свинцового балласта.
Первым пилотом стал Эзра Ли, откомандированный местной организацией «Патриот». При удачном испытании нового оружия, проект «Черепаха» мог заработать в полную силу, но сначала следовало его протестировать.
Неся на борту мину, подводный корабль тайно приблизился к британскому 64-пушечному фрегату «Орел». Ли мог видеть англичан на палубе, но те совершенно не обращали внимания на него. И то сказать, не привыкли еще моряки к подобному коварству.
Незамеченный герой принялся приделывать свой смертоносный груз к борту вражеского судна. Корабли британцев тоже строились из дерева, о магнитах речь не шла, поэтому бесстрашный пловец пользовался ручной дрелью и хомутами. Но под водой это дело сложное и муторное. Пришлось отступить.
Мина, кстати, все же взорвалась, не причинив никакого вреда кому бы то ни было. Следующая неделя прошла в хлопотах. «Черепаха» неоднократно подходила к английским судам, пытаясь совершить свой террористический акт. Тщетно. Не хотели бомбы крепиться к днищам кораблей.
Возможно, сам Бушнел и смог бы справиться с боевой задачей, но здоровье не позволяло ему спускаться на глубину. В конце концов, бриттам удалось потопить американский шлюп, на котором перевозился сверхсекретный подводный аппарат. Проект провалился.
А что же изобретатель? Он так и не стяжал заслуженной славы? Отнюдь. Параллельно со своей деревянной субмариной Бушнел разработал дрейфующие мины, с помощью которых был потоплен фрегат «Цербер» и нанесен значительный вред другим кораблям британской короны. Джордж Вашингтон назначил его инженером армии, а после войны возвел в ранг командира инженерного корпуса, что базировался в Вест-Пойнте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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