Чайные церемонии

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Семейные чаепития, чай с коллегами, долгие задушевные беседы, деловые разговоры и, конечно, самовар. К 1850 году в Туле действовало 28 самоварных фабрик. В Москве в XIX веке было открыто более тысячи чайных магазинов. К началу XX века Россия стала одной из основных потребительниц чая в мире.
1.
Государственный музей Л. Н. Толстого
Чайный стол обязательно покрывался скатертью. В центре ставили самовар. «Лев Толстой с родными и знакомыми, среди которых художник Николай Ге». 1888 год. Автор: С. С. Абамелек-Лазарев.
Чайный стол обязательно покрывался скатертью. В центре ставили самовар. «Лев Толстой с родными и знакомыми, среди которых художник Николай Ге». 1888 год. Автор: С. С. Абамелек-Лазарев.
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3.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
«Великий князь Сергей Александрович, Великая княгиня Елизавета Федоровна, император Александр III и Великий князь Михаил во время чаепития на открытой веранде дворца в Ливадии». 1890 год. Неизвестный автор.
«Великий князь Сергей Александрович, Великая княгиня Елизавета Федоровна, император Александр III и Великий князь Михаил во время чаепития на открытой веранде дворца в Ливадии». 1890 год. Неизвестный автор.
6.
В середине XIX века в России было зафиксировано уменьшение распития спиртных напитков там, где росло потребление чая. «Чайная Общества трезвости». 1900–1913 годы. Автор: Карл Булла.
7.
В зависимости от достатка хозяев к чаю подавалась выпечка, варенье, калачи, конфеты. «В семье мещан». 1900-е. Неизвестный автор.
8.
Государственный исторический музей Южного Урала
«Чаеразвесочная фабрика Александра Кузнецова и К°». Январь 1895 года. Фотоателье Катаева.
«Чаеразвесочная фабрика Александра Кузнецова и К°». Январь 1895 года. Фотоателье Катаева.
10.
На стол ставили фарфоровый чайный сервиз – чашки, блюдца, сахарницу. «Девочки за самоваром». 1910-е. Неизвестный автор.
11.
В 1886 году чай был введен в состав армейского пищевого довольствия. «Духовщинский полк». 1916 год. Автор: Григорий Фрид.
12.
Традиционно в России пили чай из стаканов с подстаканниками. «Чаепитие». 1910-е. Автор: Иван Авдонин.
13.
Подстаканники выпускались из никеля, меди. Самыми дорогими были серебряные. «Михаил Калинин в доме матери за чаепитием среди односельчан». 1920 год. Автор: Петр Оцуп.
14.
Российский государственный архив литературы и искусства
«Марина Цветаева и Сергей Эфрон за чайным столом в доме Максимилиана Волошина в Коктебеле». 1911–1919 годы. Неизвестный автор.
«Марина Цветаева и Сергей Эфрон за чайным столом в доме Максимилиана Волошина в Коктебеле». 1911–1919 годы. Неизвестный автор.
18.
Фотоочерк «24 часа из жизни Филипповых». 1931 год. Авторы: Макс Альперт, Аркадий Шайхет, Семен Тулес.
19.
Архив Нинели Александровны Устиновой
«За завтраком. Штурман Марина Раскова». Сентябрь 1938 года. Автор: Александр Устинов.
«За завтраком. Штурман Марина Раскова». Сентябрь 1938 года. Автор: Александр Устинов.
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АНТИФИШКИ
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Если автор, то автор ФОТО.
Вот млять изображено здание, написано, что это «Чайная Общества трезвости», и написано автор. Лана фото не одно и понятна идиотская привычка автора, а если оно одно где то?
Автор ЧЕГО, МЛЯТЬ? Здания? В смысле это архитектор? Создатель общества трезвости?