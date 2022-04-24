FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается? Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир... 15 захватывающих фотографий уникальных вещей 15 захватывающих фотографий уникальных вещей Как в СССР сделали радиоприёмник на атомной батарейке Как в СССР сделали радиоприёмник на атомной батарейке Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке" Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке" «А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах» «А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Бомбическая игра на&nbsp;варгане Бомбическая игра на варгане Почему аппараты, летящие с МКС на Землю, не сгорают в атмосфере? Почему аппараты, летящие с МКС на Землю, не сгорают в атмосфере? Это случилось на Физтехе в 1987 году Это случилось на Физтехе в 1987 году Сумасшедший. Евгений Чеширко Сумасшедший. Евгений Чеширко Как мужчины развлекаются на работе Как мужчины развлекаются на работе Айзек Азимов: грандмастер фантастики и человек, который предсказал наше будущее Айзек Азимов: грандмастер фантастики и человек, который предсказал... 10 случаев, когда роли злодеев доставались комедийным актёрам 10 случаев, когда роли злодеев доставались комедийным актёрам В Алабаме учитель математики составила креативную контрольную, удивившую всех В Алабаме учитель математики составила креативную контрольную,... Калейдоскоп позитива. Выпуск 113 Калейдоскоп позитива. Выпуск 113 Заливка пола в складском помещении Заливка пола в складском помещении Сколько лет живут рыбы Сколько лет живут рыбы
Чайные церемонии

Чайные церемонии

Автор:
24 апреля 2022 21:55
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
161
26
Семейные чаепития, чай с коллегами, долгие задушевные беседы, деловые разговоры и, конечно, самовар. К 1850 году в Туле действовало 28 самоварных фабрик. В Москве в XIX веке было открыто более тысячи чайных магазинов. К началу XX века Россия стала одной из основных потребительниц чая в мире.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
84k
Taras Kozalupko 9 часов назад
Чай из самовар, это ЧАЙ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Luc72 9 часов назад
Кто автора научил писать "автор", вместо "фотограф"? Ну, или фото того то.
Если автор, то автор ФОТО.
Вот млять изображено здание, написано, что это «Чайная Общества трезвости», и написано автор. Лана фото не одно и понятна идиотская привычка автора, а если оно одно где то?
Автор ЧЕГО, МЛЯТЬ? Здания? В смысле это архитектор? Создатель общества трезвости?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

806725



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Исторические фото, на которые стоит взглянуть
1
15
Исторические фото, на которые стоит взглянуть
Наше недавнее прошлое
0
27
Наше недавнее прошлое
Тачка на водороде: будущее или реальность
Тачка на водороде: будущее или реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Популярные теги
#фото#интересно#факты#страна#прикол#Разное#фильм#мир#галкин
#история#картинки#фотографии#новости#кино#подборка#Украина#интересное
#Юмор#люди#Россия#СССР#Приколы#Жизнь#позитив#Япония
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю Атмосферные фото СССР 70-х Атмосферные фото СССР 70-х 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет

На что жалуетесь?

Вернуться