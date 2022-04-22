Как могут ругаться лисы: очаровательная Алиса недовольна, что кончился сыр

Самый популярный в России обладатель лисы выкладывает интересные видеоролики со своей питомицей и учит людей, как общаться с лисами, как содержать дикое животное дома и можно ли ее приручить как собаку.
Иван Куликов долгое время собирался завести лисицу, но чтобы быть полностью готовым к этому шагу, он изучил немало информации. В итоге мужчина решился, и помимо двух собак в его доме поселилась лиса Алиса. При этом сам Иван говорит, что лиса существует не с ними, а параллельно — просто делит территорию. В дом автора видеоролика лисица попала 6 лет назад маленьким лисенком, но она осталась дикой и ярко проявляет свои естественные инстинкты. Иван же построил ей удобный вольер на заднем дворе и позволяет лисице жить так, как ей привычно в дикой природе: рыть норы, прятать еду, греться на солнышке.
Когда Иван завел Алису, его стали засыпать вопросами о ней и просить показать фото или видео. Тогда мужчина решил создать канал на YouTube «Ли Сяо / Alice the Fox» и делиться с окружающими короткими роликами, где питомица выступает во всей красе и показывает свои черты характера, поведение, инстинкты. Умилительные сюжеты привлекли массу подписчиков, чему очень рад Иван. Как он говорит, его канал служит двум целям: экопросветительской и терапевтической. Во-первых, мужчина и его семья продвигают бережное отношение к животным, пытаются пояснить, что завести дикого зверя дома — это большая ответственность и нагрузка. Важно учесть все моменты, чтобы потом не было желания избавиться от питомца: где и как он будет жить, кто будет ухаживать, чем кормить и на что содержать.
Второе значение канала — с эффектом антидепрессанта. По словам Ивана Куликова, не все могут завести дикого питомца, а глядя на Алису, люди получают не только положительные эмоции, но и чувствуют сопричастность. Кроме того, Алиса — весьма харизматичная личность, и это привлекает людей. Она вредная (как часто ее описывает автор) и хитрая, такая лиса, каких мы помним из детских сказок и басен. Видеосюжет с сыром и ругающейся лисой — один из самых популярных на канале. После него начинаешь воспринимать лисиц иначе, понимать, что у них тоже есть свои чувства и свое мнение.
Больше всего людей интересует вопрос: можно ли одомашнить лису, выдрессировать ее, как собаку? Иван отвечает, что нет. Лисы не могут не проявлять свои дикие наклонности и смиренно повиноваться человеку, как воспитывали собак на протяжении тысяч лет. Они не могут жить в доме и не причинять ущерба вещам. Максимум, что могут сделать люди, мечтающие о ласковой и нежной лисе в квартире, — это поискать одомашненных особей, которые были выведены в ходе сибирских экспериментов селекционерами Дмитрием Беляевым и Людмилой Трут. Однако эти лисы отличаются от диких не только повадками, но и внешностью. По сути, это уже не лисицы, а полусобаки.
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А во-вторых Алиса небось взята из питомника, где лисы уже не совсем и дикие...