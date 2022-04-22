FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Животные 12004 поста • 1311 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Как могут ругаться лисы: очаровательная Алиса недовольна, что кончился сыр

Как могут ругаться лисы: очаровательная Алиса недовольна, что кончился сыр

Автор:
22 апреля 2022 09:24
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   лиса   лиса алиса   милота   ругается   фото   
1422
4
1

Самый популярный в России обладатель лисы выкладывает интересные видеоролики со своей питомицей и учит людей, как общаться с лисами, как содержать дикое животное дома и можно ли ее приручить как собаку.

Иван Куликов долгое время собирался завести лисицу, но чтобы быть полностью готовым к этому шагу, он изучил немало информации. В итоге мужчина решился, и помимо двух собак в его доме поселилась лиса Алиса. При этом сам Иван говорит, что лиса существует не с ними, а параллельно — просто делит территорию. В дом автора видеоролика лисица попала 6 лет назад маленьким лисенком, но она осталась дикой и ярко проявляет свои естественные инстинкты. Иван же построил ей удобный вольер на заднем дворе и позволяет лисице жить так, как ей привычно в дикой природе: рыть норы, прятать еду, греться на солнышке.

Когда Иван завел Алису, его стали засыпать вопросами о ней и просить показать фото или видео. Тогда мужчина решил создать канал на YouTube «Ли Сяо / Alice the Fox» и делиться с окружающими короткими роликами, где питомица выступает во всей красе и показывает свои черты характера, поведение, инстинкты. Умилительные сюжеты привлекли массу подписчиков, чему очень рад Иван. Как он говорит, его канал служит двум целям: экопросветительской и терапевтической. Во-первых, мужчина и его семья продвигают бережное отношение к животным, пытаются пояснить, что завести дикого зверя дома — это большая ответственность и нагрузка. Важно учесть все моменты, чтобы потом не было желания избавиться от питомца: где и как он будет жить, кто будет ухаживать, чем кормить и на что содержать.

Второе значение канала — с эффектом антидепрессанта. По словам Ивана Куликова, не все могут завести дикого питомца, а глядя на Алису, люди получают не только положительные эмоции, но и чувствуют сопричастность. Кроме того, Алиса — весьма харизматичная личность, и это привлекает людей. Она вредная (как часто ее описывает автор) и хитрая, такая лиса, каких мы помним из детских сказок и басен. Видеосюжет с сыром и ругающейся лисой — один из самых популярных на канале. После него начинаешь воспринимать лисиц иначе, понимать, что у них тоже есть свои чувства и свое мнение.

Больше всего людей интересует вопрос: можно ли одомашнить лису, выдрессировать ее, как собаку? Иван отвечает, что нет. Лисы не могут не проявлять свои дикие наклонности и смиренно повиноваться человеку, как воспитывали собак на протяжении тысяч лет. Они не могут жить в доме и не причинять ущерба вещам. Максимум, что могут сделать люди, мечтающие о ласковой и нежной лисе в квартире, — это поискать одомашненных особей, которые были выведены в ходе сибирских экспериментов селекционерами Дмитрием Беляевым и Людмилой Трут. Однако эти лисы отличаются от диких не только повадками, но и внешностью. По сути, это уже не лисицы, а полусобаки.



Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   лиса   лиса алиса   милота   ругается   фото   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
umorist 41 минуту назад
Маловат гонорар за съёмку. Вот и ругается)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа Час назад
Когда-то и кошки -собаки были дикими и соседи небось говорили чуваку, который первым приручил дикую собаку -"ты чё, она тебя ночью сожрёт, зачем ты её мучаешь и т.д."
А во-вторых Алиса небось взята из питомника, где лисы уже не совсем и дикие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

842525



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
А ведь когда-то все было иначе: 20 фотосвидетельств истинной дружбы народов
1
180
А ведь когда-то все было иначе: 20 фотосвидетельств истинной дружбы народов
15 вещей родом из СССР, которые когда-то были горячо любимы, но отправились доживать свой век на антресолях
1
86
15 вещей родом из СССР, которые когда-то были горячо любимы, но отправились доживать...
Набирающие популярность в сообществах
10 знаменитых мужчин, которые нарушили традиции и взяли фамилию своей жены
0
19
10 знаменитых мужчин, которые нарушили традиции и взяли фамилию своей жены
16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах
0
11
16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах
Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео)
Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Ватермарк#история#кино#Жизнь#аварии#автомир#автомобили#новости
#Юмор#животные#факты#мир#Россия#дтп#милота#Разное#дети#позитив
#интересно#в мире#люди#интересное#картинки#подборка#Приколы#фильм#комментарии#СССР
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Лисы каждый день навещают девушку, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным Лисы каждый день навещают девушку, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным Лисья мама: добрая девушка спасает лис, которые были живыми экспонатами в зоопарках и лабораториях Лисья мама: добрая девушка спасает лис, которые были живыми экспонатами в зоопарках и лабораториях Кот, работающий продавцом «рыбов», покорил интернет Кот, работающий продавцом «рыбов», покорил интернет Мужчина, который вырастил опоссума, теперь уверен, что эти звери умнее собак Мужчина, который вырастил опоссума, теперь уверен, что эти звери умнее собак Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо

На что жалуетесь?

Вернуться