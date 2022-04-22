Как могут ругаться лисы: очаровательная Алиса недовольна, что кончился сыр

Больше всего людей интересует вопрос: можно ли одомашнить лису, выдрессировать ее, как собаку? Иван отвечает, что нет. Лисы не могут не проявлять свои дикие наклонности и смиренно повиноваться человеку, как воспитывали собак на протяжении тысяч лет. Они не могут жить в доме и не причинять ущерба вещам. Максимум, что могут сделать люди, мечтающие о ласковой и нежной лисе в квартире, — это поискать одомашненных особей, которые были выведены в ходе сибирских экспериментов селекционерами Дмитрием Беляевым и Людмилой Трут. Однако эти лисы отличаются от диких не только повадками, но и внешностью. По сути, это уже не лисицы, а полусобаки.





