История появления трости и её владельцы

Своё название трость получила от слова тростник. Первоначально предназначалась в качестве вспомогательного средства для повседневных нужд. Затем потребовалась палка мощнее, и в итоге стала уже известна как посох, который для путешественников и странников служил необходимым атрибутом, а для паломников ещё и, как оберег. Со временем менялось применение и стали появляться трости разных видов.



В XVII веке трость, которую мы помним из картин художников, использовалась людьми высшего сословия и служила дополнением к их костюмам. Модные верхние наряды, например – жюстокор, по бокам расходился складным веером и пышные манжеты на рукавах не позволяли держать руки вдоль тела, наряд становился измятым и выглядел нелепо. Поэтому придумали куда поместить руки: левая находилась на эфесе шпаги, а правая опиралась на трость, отчего владелец теперь мог демонстрировать драгоценные перстни.



XVIII век – время громких дуэлей, чтобы предотвратить убийства от шпаг, демократическая Европа запретила ношение холодного, колющего и рубящего оружия. Но, запрет не уменьшил количество убийств на дуэлях, а скорее поспособствовал появиться новому скрытному орудию. Потому в XVIII веке значительно увеличилось разнообразие видов тростей. Большая часть палок изготавливалась для нанесения увечья противнику. Делались в виде встроенного клина, острой пики или длинного заострённого прута. И теперь, в дело шла вся трость: тяжёлый набалдашник, ствол, наконечник и встроенное приспособление. Позже, когда изобрели огнестрельное оружие, в трость уже встраивали винтовки, мушкеты и карабины.





Петр I первым завез трости в Россию





В России трость приобрела популярность вследствие любви Петра I к европейской культуре и изобретениям, которые он затем воплощал на Родине. Привезя из Европы образцы тростей, русские умельцы принялись изготавливать палки, и к первой середине XVIII века, мода захлестнула всю Российскую империю. В Европе, к этому времени, вводят налог на трости якобы из-за нанесённого ущерба дорогам.



Петр I настолько захватился европейской палкой, что собрал личную коллекцию разновидных тростей. Среди прочих, наиболее полезными были со встроенной подзорной трубой, шпагой и измерительным прибором; набалдашники изготавливались из панциря черепахи, кожи ската, рогов оленя или перламутра. Часто пользовался ими, пребывая на строительстве кораблей, в путешествиях, поездках.



Из-за высокого роста и небольшого размера стопы, Петру с возрастом становилось труднее передвигаться, поэтому редко расставался с тростью. Личным недугом Пётр I приобщил русских дворян относится к трости как к обязательному аксессуару. Своему ближайшему сподвижнику А. Д. Меншикову за преданность и победу в Калишском сражении подарил трость, изготовленную по личному эскизу, рукоять которой сияла драгоценными камнями.



Трость пришлась ко двору – ею стучали в двери, отбивались от собак или использовали в случаях самообороны.





Подаренные трости Екатерине II





Внучатая племянница Петра I продолжила следовать моде и щеголяла с тростью украшенной бриллиантами, а опиралась на янтарный набалдашник в золотой оправе – эта трость была подарком прусского короля Фридриха Великого. Зная о увлечении русской царицы аристократическими аксессуарами, датчане за победу в русско-турецком сражении, подарили Екатерине Великой трость с встроенным часовым механизмом, запускающим 21 миниатюру с батальными сценами.



Ещё более века после Екатерины II не выходили трости из моды и даже модифицировались под привычки, увлечения и род деятельности. Офицеры подчёркивали служебное положение; театралы XIX века пользовались тростями с биноклями и даже со свистками, чтобы не только лицезреть действие, но и критично освистывать неудачных актёров; модники покупали трости со встроенными расчёсками, лорнетами, фонариками, часами, курительными трубками, сосудами для спиртного; врачи применяли трости как аптечки, куда вмещали лекарства, бинты и медицинские инструменты; творческая интеллигенция складывала в трости краски, кисти, свернутые в трубку ноты; для фотографов трости служили заместо штативов: откручивали набалдашник и в то место ввинчивали фотоаппарат.



Мода не обошла стороной и русских известных писателей: Лев Толстой зачастую совершал длительные прогулки по окрестностям Ясной Поляны. В виду этого приобрёл себе палку, которая раскладывалась в кресло. Трость облегчала передвижение, а во время остановок, чтобы не садиться на холодную землю Лев Николаевич отдыхал на палке-кресле.





Трости, дорогие для А. С. Пушкина





У А. С. Пушкина было множество палок для разных целей. Когда проделывал путь в 30 миль, от Петербурга до Царского Села, то брал с собой железный посох.



Из воспоминаний директора одесской библиотеки Михаила де Рибаса, который описывал в своих рассказах и упоминал на что больше всего обратил внимание, увидев первый раз Пушкина: «Меня поразили его арабский профиль, кучерявые волосы и тяжёлая железная палка».



Военный историк и знакомый поэта И. П. Липранди утверждал, что первая железная трость у Пушкина появилась в 1822 году после ужесточения наказания за дуэли: перестал носить пистолеты, и ходил с тяжёлой железной палкой. Трость весила 4 кг, округлая в сечении, выглядела буквой «Т». Стебель, сужаясь заканчивался четырёхгранным остриём. В непредсказуемые места или пребывая в незнакомом городе Пушкин брал с собой железную трость.



В 1824 году Пушкина сослали в усадьбу Михайловское, по приезду поэт заказал псковским кузнецам очередную железную трость. Кроме стихов и стрельбы, упражнение железным посохом стало главным его увлечением в ссылке. Дворовой села Михайловское и личный кучер поэта Петр Парфенов вспоминал: «нашего Александра Сергеевича часто видел с железной палкой: подбрасывал вверх, ловил её; кидал в поле, затем шёл за ней, и так мог до самого вечера. Обращался с палкой как полковой барабанщик».



По соседству в усадьбе Голубово жила давняя подруга поэта Евпраксия Вревская (в девичестве Вульф) и Пушкин иногда к ней приезжал. В одной из встреч пообещал, что снова посетит их дом, а в доказательство – кинул свою тяжёлую трость к ним в пруд. В советское время сотрудники Михайловского музея тщательно искали известную трость, но так и не нашли её.



У Пушкина в коллекции были не менее знаменитые трости, особенно значимая для поэта – палка из орехового дерева, очень напоминавшая камыш. В набалдашник втиснута бронзовая пуговица с вензелем Петра Первого, которую Великий царь, оторвав со своего мундира вручил прадеду Пушкина Абраму Ганнибалу.



Сохранились и находятся во Всероссийском музее А. С. Пушкина: чёрная трость с набалдашником из слоновой кости со сбитым наконечником. На белой кости набалдашника выделяется резная надпись: «А. Пушкинъ». С этой палкой Пушкин часто гулял в Летнем саду. И уцелела ореховая трость с набалдашником из аметиста в золотой оправе.





Трость Максима Горького и рецепт капусты





Пользовался тростью и буревестник революции Максим Горький, которую подарили читатели на одной из встреч. Не успев к ней привыкнуть, будучи в гостях у своего хорошего знакомого Федора Шаляпина, забыл её там. Вспомнил только через месяц. Когда приехал до Шаляпина, то трость уже была занята личным поваром оперного певца: он ею пробивал квашенную капусту, чтобы выпустить воздух. Увидев какое применение нашли его трости в доме Шаляпина, Горький в гневе хлопнул дверью и пообещал, что больше сюда не приедет.



Через неделю собрались у Горького друзья, близкие и приехал Федор Шаляпин, держа в руках большую миску той самой капусты. Не обращая внимание на хмурого хозяина дома, публично заявил: «Мы недавно с Алексеем Максимовичем придумали рецепт капусты и, Горький даже не пожалел своей трости на благое дело». И начал угощать присутствующих содержимым из посуды, гости в восторге от вкуса квашенной капусты, стали интересоваться рецептом. На что Федор Шаляпин ответил, что это секрет, и передал его лично Максиму Горькому. После чего старые друзья помирились.





По окончанию революции массовое использование трости доживало свои последние годы. Ленин критически отозвался о модном аксессуаре, отнеся его к дворянскому прошлому. Однако в молодости, сам, был под влиянием буржуазной моды, не редко пользовался тростью.





Чугунная трость Ивана Поддубного





Для поддержания мышечного тонуса, Иван Поддубный ходил с чугунной тростью, весом 8 кг. Знаменитый украинский борец, кроме бросания своих соперников об пол и жонглирования гирями, имел слабость – разыгрывать незнакомых людей, предлагая подержать свою трость. Рассказывали очевидцы о эпизоде в ресторане: работал там гардеробщик скрупулёзный такой, ни одной эмоции не выражал на чёрством лице. Иван Максимович, пока одевался, дал ему подержать свою палку. Уронив от неожиданности тяжёлую трость на ногу, служащий застонал, и все чувства отобразились на его облике. Поддубный так раскатисто рассмеялся, что потом ещё долго вспоминал эту сцену.



Известный случай, когда грабители в тёмном переулке требовали кошелёк у Поддубного. Борец подошёл к самому крупному из этой шайки и обратился: «Сейчас достану, только палку подержи». Бандит выпустил из рук восемь килограмм железа себе на стопу и закричал от резкой боли. Хладнокровие и лёгкость обращения с тяжестью напугало налётчиков и они бросились бежать. А Иван Максимович им вдогонку кричал, – Так доставать мне кошелёк или нет?





Современные трости



В настоящее время палки используют люди с ограниченными возможностями, и приспосабливают по личному назначению. Один владелец трости, свою замененную кость после операции, пристроил вместо набалдашника – и так ходил, будто бы ничего не терял. Старики вешают магниты, чтобы легче поднимать мелочь с земли; цепляют катафоты, дабы оставаться видимым для водителей в ночное время.

Минувшая мода уже не вызывает того ликования, которое ранее производило на наших пращуров.

Документальный фильм История появления трости и её владельцы

