Как ведет себя рыжий котенок, выращенный собаками и думающий, что он пес

Местечко Outer Banks находится в штате Северная Каролина, США, на самом берегу океана. У многих его жителей есть лодки, а все свободное время они проводят на огромном пляже, таком длинном, что там редко встретишь других людей. Молодая пара Кэролин и Мак рады жить тут. Они обзавелись не только лодкой, но и 4 собаками. Все они любят поездки к океану, где можно резвиться на пляже или поплавать. Недавно к Кэролин и Маку попал Марлин — рыжий котенок, но он не нарушил традиции семьи.