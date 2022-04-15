FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Животные 11953 поста • 1306 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Как ведет себя рыжий котенок, выращенный собаками и думающий, что он пес

Как ведет себя рыжий котенок, выращенный собаками и думающий, что он пес (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2022 10:27
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашний питомец   животные   забавно   котенок   собака   фото   
1396
4
1

Марлин — рыжий котенок, который попал в семью из двух человек и четырех собак. Проживая рядом с собаками, котенок берет с них пример и делает все как они.

Местечко Outer Banks находится в штате Северная Каролина, США, на самом берегу океана. У многих его жителей есть лодки, а все свободное время они проводят на огромном пляже, таком длинном, что там редко встретишь других людей. Молодая пара Кэролин и Мак рады жить тут. Они обзавелись не только лодкой, но и 4 собаками. Все они любят поездки к океану, где можно резвиться на пляже или поплавать. Недавно к Кэролин и Маку попал Марлин — рыжий котенок, но он не нарушил традиции семьи.

Беря пример со своих хвостатых соседей по дому, Марлин научился плавать и так же рад воде, как собаки. Он с удовольствием плавает на лодке, прыгает с кармы в океан и с азартом бегает по пляжу. Кэролайн и Мак привыкли к обществу собак, и сейчас им крайне интересно наблюдать за Марлином и его «двойным» поведением: несмотря на собачьи привычки, в нем по-прежнему есть много кошачьего.

К примеру, он обожает лежать на руле, когда Кэролайн и Мак берут питомцев в дорогу, он аккуратно отряхивает ноги, после того как мочит их в океане и также любит поваляться лишний раз, пока задорные собаки бегают без перерыва. Правда, порой Марлин сам выступает инициатором игр и не уступает своим сводным братьям и сестрам.

Такие случаи не являются исключением в наше время, когда люди стараются дать приют сразу нескольким животным разных видов.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   домашний питомец   животные   забавно   котенок   собака   фото   
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Citizenn 21 минуту назад
Ну, «прыгать с КАРМЫ» я бы никому не советовал, даже котам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142k
Schreibikus Полчаса назад
Ну вряд ли котику нравится плавать в океане. Воды он не боится, но предпочитает все-таки просто ходить по берегу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
CHYCMYMPUK 49 минут назад
Где то читал, что кошки воспринимают свое окружение, как других кошек. То есть, если котенок вырос с людьми, то он и человека принимает за большую кошку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Vazari Час назад
Шикарный котенок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283372



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм
2
26
В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм
Пост о женской логике, собранный мужчиной
2
87
Пост о женской логике, собранный мужчиной
Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня”
Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня”
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидеть может каждый...
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#люди#мир#подборка#комментарии#США#Россия#кино#Реакция
#прикол#интересно#факты#интересное#забавно#коты#фотографии#фейл#Приколы#природа
#животные#Ватермарк#в мире#история#Еда#СССР#собака#дети#Разное#неудача
"Поехали!" - как отметили 61-годовщину полета человека в космос "Поехали!" - как отметили 61-годовщину полета человека в космос Животные, которые похитили чью-то еду и нисколько не раскаиваются Животные, которые похитили чью-то еду и нисколько не раскаиваются Камера наблюдения в офисе сняла, как собака катала хозяйку на кресле Камера наблюдения в офисе сняла, как собака катала хозяйку на кресле Культовые обложки главной поп-дивы в исполнении милого ретривера Культовые обложки главной поп-дивы в исполнении милого ретривера 17 смешных питомцев, которым немедленно понадобилось попасть внутрь 17 смешных питомцев, которым немедленно понадобилось попасть внутрь Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо

На что жалуетесь?

Вернуться