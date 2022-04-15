Как ведет себя рыжий котенок, выращенный собаками и думающий, что он пес

Марлин — рыжий котенок, который попал в семью из двух человек и четырех собак. Проживая рядом с собаками, котенок берет с них пример и делает все как они.
Местечко Outer Banks находится в штате Северная Каролина, США, на самом берегу океана. У многих его жителей есть лодки, а все свободное время они проводят на огромном пляже, таком длинном, что там редко встретишь других людей. Молодая пара Кэролин и Мак рады жить тут. Они обзавелись не только лодкой, но и 4 собаками. Все они любят поездки к океану, где можно резвиться на пляже или поплавать. Недавно к Кэролин и Маку попал Марлин — рыжий котенок, но он не нарушил традиции семьи.
Беря пример со своих хвостатых соседей по дому, Марлин научился плавать и так же рад воде, как собаки. Он с удовольствием плавает на лодке, прыгает с кармы в океан и с азартом бегает по пляжу. Кэролайн и Мак привыкли к обществу собак, и сейчас им крайне интересно наблюдать за Марлином и его «двойным» поведением: несмотря на собачьи привычки, в нем по-прежнему есть много кошачьего.
К примеру, он обожает лежать на руле, когда Кэролайн и Мак берут питомцев в дорогу, он аккуратно отряхивает ноги, после того как мочит их в океане и также любит поваляться лишний раз, пока задорные собаки бегают без перерыва. Правда, порой Марлин сам выступает инициатором игр и не уступает своим сводным братьям и сестрам.
Такие случаи не являются исключением в наше время, когда люди стараются дать приют сразу нескольким животным разных видов.
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АНТИФИШКИ
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