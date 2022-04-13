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В чем секрет испанской крепости, которую не могли обрушить, ведь ядра в ней застревали

В чем секрет испанской крепости, которую не могли обрушить, ведь ядра в ней застревали (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 09:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: видео   интересно   история   крепость   познавательно   факты   фото   ядро   
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В одном из американских городов расположена уникальная крепость, старейшая в стране, привлекающая путешественников со всего мира. Но внимания заслуживает не столько ее возраст, сколько материал, из которого она сделана. Как оказалось, форт не пробивают даже пушечные ядра! И вот в чем секрет.

Форт Кастильо-де-Сан-Маркос, который построили в виде звезды испанцы ещё в 17 веке, стал удивительным памятником архитектуры. Испанская оборонительная конструкция имеет ромбовидные бастионы с четырех сторон и только один-единственный вход. Площадь в центре укреплена со всех сторон и окружена специально вырытым огромным рвом. Сейчас там располагается исторический музей. Люди, в прошлом укрывающиеся в данном месте, снабжались водой сразу из трех колодцев. Один их них можно увидеть и в настоящее время.

Враждуя с многочисленными соперниками, вторгающимися и пытающимися захватить земли, испанцам приходилось много раз отстраивать заново крепость после поджогов. Именно тогда они решили выстроить надежный каменный форт. Дело это оказалось непростым и заняло свыше 20 лет. Новой постройке уже вскоре предстояло пройти испытание огнем, и, на всеобщее удивление, она с легкостью устояла. Осада англичан продлилась целых 50 дней. В конце концов им пришлось признать поражение, ведь надежное строение совершенно не поддавалось их натиску. Несущие стены форта выдержали длительную пальбу, а ядра ими как будто проглатывались, не нанося урона. Несколько столетий поразительная тайна испанского форта не давала покоя англичанам. Обычно пушечные снаряды делают в камнях глубокие разломы, нанося полноценные повреждения зданиям. Однако с крепостью Кастильо-де-Сан-Маркос такого не происходило. Свидетели сражения рассказывали, что ядра просто застревали в стенах. Поджог тоже не дал результата — крепкий форт устоял и перед этим испытанием.

Разгадка стен крепости оказалась довольно простой. Колонизаторы строили свою защиту из подручного материала, а им оказался ракушечник, известный своей легкой пористой структурой, внешне похожей на пенополистирол. Поэтому все выпущенные вражеские снаряды не ломали стену, а просто застревали в ней.

Посетить уникальное историческое место можно в любое время за исключением праздничных дней и погодных катаклизмов. Самые интересные факты об историческом форте смотрите в видеоролике.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   интересно   история   крепость   познавательно   факты   фото   ядро   
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Ivan Полчаса назад
Балтийск.
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