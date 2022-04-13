В чем секрет испанской крепости, которую не могли обрушить, ведь ядра в ней застревали

Враждуя с многочисленными соперниками, вторгающимися и пытающимися захватить земли, испанцам приходилось много раз отстраивать заново крепость после поджогов. Именно тогда они решили выстроить надежный каменный форт. Дело это оказалось непростым и заняло свыше 20 лет. Новой постройке уже вскоре предстояло пройти испытание огнем, и, на всеобщее удивление, она с легкостью устояла. Осада англичан продлилась целых 50 дней. В конце концов им пришлось признать поражение, ведь надежное строение совершенно не поддавалось их натиску. Несущие стены форта выдержали длительную пальбу, а ядра ими как будто проглатывались, не нанося урона. Несколько столетий поразительная тайна испанского форта не давала покоя англичанам. Обычно пушечные снаряды делают в камнях глубокие разломы, нанося полноценные повреждения зданиям. Однако с крепостью Кастильо-де-Сан-Маркос такого не происходило. Свидетели сражения рассказывали, что ядра просто застревали в стенах. Поджог тоже не дал результата — крепкий форт устоял и перед этим испытанием.