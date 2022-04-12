FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6818 постов • 761 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Капсула времени: 17 любопытных фотографий вещиц из прошлого

Капсула времени: 17 любопытных фотографий вещиц из прошлого (18 фото)

Автор:
12 апреля 2022 09:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи из прошлого   Прошлое   вещи   забавно   капсула времени   подборка   фото   
1029
18

Срок жизни некоторых вещей бывает гораздо длиннее человеческой. Порой бывает так, что все уже забыли о существовании некоторых приспособлений и предметов, а они продолжают храниться где-то.

Старые телефоны, чай, пиво, компьютерные мышки и прочие штуки из прошлого лежат на каких-нибудь чердаках, готовые стать капсулой времени для того, кто их отыщет. Мы собрали для вас несколько примеров.


Капсула времени

×
×

Огромная старая эргономичная мышка

Посетил тётю моего отца, и у неё до сих пор есть один из этих телефонов

Почти 50-летний чай

Сегодня нашла на работе Playboy 1978 года, полностью написанный шрифтом Брайля

Когда мой папа был маленьким, он написал Айзеку Азимову, и Азимов нашёл время, чтобы ответить

Если бы у Солнца не было планет, оно имело бы полный угловой момент Солнечной системы, вращалось бы с периодом полдня и имело бы форму сплюснутой сферы. Я не думаю, что это сильно повлияет на продолжительность его существования или физические характеристики.


Модельные ракетные двигатели

У моего дедушки есть свидетельство, что он будет одним из первых, с кем свяжутся по поводу коммерческих полетов на Луну

Этот сертификат подтверждает, что за его получателем зарезервировано место в путешествии на Луну. Его имя и адрес занесены в книгу, которая будет передана компании, которая будет осуществлять первые коммерческие полёты на Луну. И чтобы получить официальное приглашение в путешествие, надо будет предъявить эту карточку.


Я нашёл два своих первых модема в сарае

Круглые игральные карты из 1929 года

Дисплей моего NOKIA 3330 после включения

Вместе с военными вещами солдата Первой мировой войны я нашёл нераспечатанную пачку табака 1910 года

В доме коллег я нашёл оригинальные «Звёздные войны» на бетамаксе

Нашёл кое-что из старой коллекции пластинок моего отца

Нашёл сувенир из Нью-Йорка до событий 11 сентября в доме моего дедушки

Найденное в стене пиво, датированное 1937 годом

Нашел старую стальную банку из-под Pepsi во время прогулки по Западному Техасу

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи из прошлого   Прошлое   вещи   забавно   капсула времени   подборка   фото   
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
BuG 37 минут назад
Это не мышь, а трекбол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
эмосурикат прямоползающий 5 минут назад
Айзек Азимов оказывается Исаак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick 11 минут назад
плейбой шрифтом брайля - это настолько толсто, что даже тонко. есть перевод? просто любопытно, как слепому объясняют голых тёток?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1284800



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
17 громадин, чей размер можно оценить только в сравнении
2
46
17 громадин, чей размер можно оценить только в сравнении
Хиросимский «сувенир»: почему Сталин распорядился направить разведчиков ГРУ в Японию сразу после взрыва?
3
46
Хиросимский «сувенир»: почему Сталин распорядился направить разведчиков ГРУ в Японию...
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Жители частного дома увидели в своём бассейне бычка
0
6
Жители частного дома увидели в своём бассейне бычка
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег”
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег”
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#подборка#мир#красота#истории#сарказм#собака#страна
#интересно#Юмор#Украина#Россия#факты#картинки#комментарии#СССР#интересное#вещи
#прикол#история#Ватермарк#фотографии#в мире#забавно#Приколы#Жизнь#кот#дети
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег” Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег” Возьмите все мои деньги: крутые штуки, которые вы тут же захотите себе Возьмите все мои деньги: крутые штуки, которые вы тут же захотите себе В этом мире есть два типа людей В этом мире есть два типа людей Времена меняются, но некоторые вещи остаются неизменными Времена меняются, но некоторые вещи остаются неизменными Всё в нашем мире можно условно разделить на два типа Всё в нашем мире можно условно разделить на два типа 19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное 19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное

На что жалуетесь?

Вернуться