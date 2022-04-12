Капсула времени: 17 любопытных фотографий вещиц из прошлого

Срок жизни некоторых вещей бывает гораздо длиннее человеческой. Порой бывает так, что все уже забыли о существовании некоторых приспособлений и предметов, а они продолжают храниться где-то.
Старые телефоны, чай, пиво, компьютерные мышки и прочие штуки из прошлого лежат на каких-нибудь чердаках, готовые стать капсулой времени для того, кто их отыщет. Мы собрали для вас несколько примеров.
Капсула времени
Огромная старая эргономичная мышка
Посетил тётю моего отца, и у неё до сих пор есть один из этих телефонов
Почти 50-летний чай
Сегодня нашла на работе Playboy 1978 года, полностью написанный шрифтом Брайля
Когда мой папа был маленьким, он написал Айзеку Азимову, и Азимов нашёл время, чтобы ответить
Если бы у Солнца не было планет, оно имело бы полный угловой момент Солнечной системы, вращалось бы с периодом полдня и имело бы форму сплюснутой сферы. Я не думаю, что это сильно повлияет на продолжительность его существования или физические характеристики.
Модельные ракетные двигатели
У моего дедушки есть свидетельство, что он будет одним из первых, с кем свяжутся по поводу коммерческих полетов на Луну
Этот сертификат подтверждает, что за его получателем зарезервировано место в путешествии на Луну. Его имя и адрес занесены в книгу, которая будет передана компании, которая будет осуществлять первые коммерческие полёты на Луну. И чтобы получить официальное приглашение в путешествие, надо будет предъявить эту карточку.
Я нашёл два своих первых модема в сарае
Круглые игральные карты из 1929 года
Дисплей моего NOKIA 3330 после включения
Вместе с военными вещами солдата Первой мировой войны я нашёл нераспечатанную пачку табака 1910 года
В доме коллег я нашёл оригинальные «Звёздные войны» на бетамаксе
Нашёл кое-что из старой коллекции пластинок моего отца
Нашёл сувенир из Нью-Йорка до событий 11 сентября в доме моего дедушки
Найденное в стене пиво, датированное 1937 годом
Нашел старую стальную банку из-под Pepsi во время прогулки по Западному Техасу
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АНТИФИШКИ
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