Капсула времени: 17 любопытных фотографий вещиц из прошлого

Этот сертификат подтверждает, что за его получателем зарезервировано место в путешествии на Луну. Его имя и адрес занесены в книгу, которая будет передана компании, которая будет осуществлять первые коммерческие полёты на Луну. И чтобы получить официальное приглашение в путешествие, надо будет предъявить эту карточку.

Я нашёл два своих первых модема в сарае