Тяжелый благородный труд: весенний посевной сезон на снимках из царской России и СССР

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В подборке снимков — люди, работающие на земле, чтобы прокормить себя и других.
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Сев зерновых культур. Неизвестный автор, 1954 - 1956 год, Челябинская обл., Государственный исторический музей Южного Урала.
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5.
Второй тракторный отряд перед отъездом из города на вспашку переселенческих участков. Неизвестный автор, 1927 год, Уральская обл., г. Троицк, Государственный исторический музей Южного Урала.
7.
Весенняя вспашка в Спасовской бригаде Боярского колхоза Кудымкарского района. Ф. Будкевич, 1943 год, Молотовская обл., КБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка».
10.
Протравка семян перед весенним севом в колхозе «Ясное утро» Череповецкого района. Г. Ефимовский, май 1950 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.
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Весений сев на полях страны. Комсомолец Володя Коваленко. Всеволод Тарасевич, 1950-е, Крымская обл., Евпаторийский р-н, колхоз «Первомайский», МАММ/МДФ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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