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Тяжелый благородный труд: весенний посевной сезон на снимках из царской России и СССР

Тяжелый благородный труд: весенний посевной сезон на снимках из царской России и СССР (15 фото)

Автор:
11 апреля 2022 22:05
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
469
15
В подборке снимков — люди, работающие на земле, чтобы прокормить себя и других.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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3k
satra 6 часов назад
Как раз сегодня залип в Ютубе.
Ссылка youtu.be
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2k
lekha-fil 10 часов назад
Труд вроде как благородный, но беднее колхозников не было. И хуже колхозников никто не жил. Не считая председателя колхоза да парторга.
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52
Александр Потёмкин 10 часов назад
А почему "царская Россия"?
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