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16
Апрельский дождь прошёл впервые,
Но ветер облака унёс,
Оставив капли огневые
На голых веточках берёз.
Ещё весною не одета
В наряд из молодой листвы,
Берёзка капельками света
Сверкала с ног до головы.
Самуил Маршак.
Приятного просмотра!
Но ветер облака унёс,
Оставив капли огневые
На голых веточках берёз.
Ещё весною не одета
В наряд из молодой листвы,
Берёзка капельками света
Сверкала с ног до головы.
Самуил Маршак.
Приятного просмотра!
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×
12.
Ефремов Алексей Валентинович "Весна в старом городе. Александровский проспект (ул. Декабристов)" (2019)
Источник:
АНТИФИШКИ
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