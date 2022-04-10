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Апрель

Апрель (16 фото)

Автор:
10 апреля 2022 22:20
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   художники   
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Апрельский дождь прошёл впервые,
Но ветер облака унёс,
Оставив капли огневые
На голых веточках берёз.
Ещё весною не одета
В наряд из молодой листвы,
Берёзка капельками света
Сверкала с ног до головы.
Самуил Маршак.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   художники   
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