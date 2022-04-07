Удивительная причина, почему в Китае мужчине позорно носить шапку зелёного цвета

Существует одна китайская легенда, которая гласит, что...

Давным-давно мужчина собрался с мыслями и сделал предложение самой красивой женщине в городе. Она согласилась, и они поженились.

Первые несколько лет брака были счастливыми, все завидовали этому мужчине, ведь его жена была такой красивой и нравилась многим.

Все вокруг говорили этому мужчине, что она с ним только ради денег, ведь он богатый из-за своего государственного поста, однако, жена убеждала его в обратном и утверждала, что это просто злые языки.

В конце концов жена пошла нaлeвo и закрутила роман с мужчиной, работающим портным. Но из-за того, что очень часто её муж рано и незаметно уходил из дома, то она придумала изощрённое решение...

Жена попросила торговца сшить её мужу шапку зелёного цвета. Чтобы торговец мог сразу же увидеть, когда её муж выходит из дома, чтобы сразу же отправиться к ней.