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Удивительная причина, почему в Китае мужчине позорно носить шапку зелёного цвета

Удивительная причина, почему в Китае мужчине позорно носить шапку зелёного цвета (4 фото)

Автор:
07 апреля 2022 10:39
Сообщество : Факты
Метки: Китай   зеленая шапка   мужчины   обычай   традиция   факты   фото   
1334
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Во многих культурах зелёный цвет имеет важнейшее значение, поскольку ассоциируется с надеждой, безопасностью, миром, природой, жизненной силой, молодостью и самой жизнью.

Однако, в Китае редко можно увидеть у мужчин с головным убором зелёного цвета. Скажем больше — мужчина в головном зелёного цвета со 100% вероятностью будет прилюдно высмеян на улицах Китая.

Но почему?


Что такого позорного в обычном зелёном цвете?



Всё дело в одной известной китайской легенде

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Существует одна китайская легенда, которая гласит, что...

Давным-давно мужчина собрался с мыслями и сделал предложение самой красивой женщине в городе. Она согласилась, и они поженились.

Первые несколько лет брака были счастливыми, все завидовали этому мужчине, ведь его жена была такой красивой и нравилась многим.

Все вокруг говорили этому мужчине, что она с ним только ради денег, ведь он богатый из-за своего государственного поста, однако, жена убеждала его в обратном и утверждала, что это просто злые языки.

В конце концов жена пошла нaлeвo и закрутила роман с мужчиной, работающим портным. Но из-за того, что очень часто её муж рано и незаметно уходил из дома, то она придумала изощрённое решение...

Жена попросила торговца сшить её мужу шапку зелёного цвета. Чтобы торговец мог сразу же увидеть, когда её муж выходит из дома, чтобы сразу же отправиться к ней.

С тех пор в Китае мужчин в зелёных шляпах или шапках называют (Lǜ màozi). - 绿帽子), что прямо переводится как «муж в зелёной шляпе».

Другими словами, «носить зеленую шляпу» — это китайская идиома, обозначающая мужчину-рогоносца, который таким образом объявляет окружающим, что его жена eмy uзмeняeт.

Также в глазах китайцев зеленый цвет — «цвет лишенный благородства».


И эта легенда повлияла на всю культуру китайских традиций

Поскольку китайцы часто огромное значение предают своим легендам, мифам и историям, то неудивительно, почему зелёный цвет получит такое негативное отношение.

В Древнем Китае зелёный был цветом самого низкого качества. В период династии Тан с 618 по 907 год нашей эры, чиновники самого низкого ранга, вроде eвнyxoв были обязаны носить зелёную одежду.

Иногда в зелёные цвета наряжали преступников и заключённых.

А во времена монгольской династии Юань в Китае мужья жeнщин тopгyющих coбoй были обязаны по закону носить зеленую одежду.

Однако, не во всей Азии такое негативное отношение к зелёному цвету. Например, в другой стране, совсем недалеко от Китая мужчины любят носить головные уборы зеленого цвета. Речь идёт про Вьетнам.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   зеленая шапка   мужчины   обычай   традиция   факты   фото   
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4  комментария
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38k
jonnyD 54 минуты назад
А Мао то и не знал ...
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Голос Вселенной Полминуты назад
Короче, это все равно, что у нас носить в городе рога.....
Все просто. Расходимся.
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Mowgley 9 минут назад
А я слышал, что эта легенда была не в Китае и про короткие штаны
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