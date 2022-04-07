16 случаев, когда годы так изменили людей в лучшую сторону, что их просто не узнать!

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Кто-то вспоминает детство и юность с умилением, а для кого-то это жуткое время с дразнилками от сверстников. Но некоторые люди как хорошее вино: с годами становятся краше.
Из несуразных подростков они превращаются в красавиц и красавцев, из-за которых те, кто их дразнил, кусают локти. А ещё есть те, кто доказывает, что меняться к лучшему можно в любом возрасте. Мы собрали для вас подборку таких преображений.
14 и 25
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19 лет и 24 года
Слева 23 года, справа — 36
В 18 и в 32
Ортодонтия и пара десятилетий могут действительно иметь значение: 11 лет и 30 лет
15 и 18
2011 vs 2022
Разница в 10 лет, из 15 в 25
Из 15 в 21
Покинула токсичную семью, переехала в другой город, прошла терапию. Всё ещё расту.
14 и 23. Надеюсь, моего парикмахера арестовали
12 или 13 и 28 лет. Всё ещё ношу проводные наушники и пробор на ту же сторону
11, 13 и 22 года. Вполне доволен своим половым созреванием
Разница в 10 лет
26 и 27… Я хотел бы поблагодарить всех, кто когда-либо обидел меня
13 и 22
14 и 26
Источник:
АНТИФИШКИ
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