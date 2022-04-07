FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6795 постов • 760 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
16 случаев, когда годы так изменили людей в лучшую сторону, что их просто не узнать!

16 случаев, когда годы так изменили людей в лучшую сторону, что их просто не узнать! (17 фото)

Автор:
07 апреля 2022 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   внешность   изменение   люди   тогда и сейчас   фото   
1680
17

Кто-то вспоминает детство и юность с умилением, а для кого-то это жуткое время с дразнилками от сверстников. Но некоторые люди как хорошее вино: с годами становятся краше.

Из несуразных подростков они превращаются в красавиц и красавцев, из-за которых те, кто их дразнил, кусают локти. А ещё есть те, кто доказывает, что меняться к лучшему можно в любом возрасте. Мы собрали для вас подборку таких преображений.


14 и 25

×
×

19 лет и 24 года

Слева 23 года, справа — 36

В 18 и в 32

Ортодонтия и пара десятилетий могут действительно иметь значение: 11 лет и 30 лет

15 и 18

2011 vs 2022

Разница в 10 лет, из 15 в 25


Из 15 в 21


Покинула токсичную семью, переехала в другой город, прошла терапию. Всё ещё расту.


14 и 23. Надеюсь, моего парикмахера арестовали

12 или 13 и 28 лет. Всё ещё ношу проводные наушники и пробор на ту же сторону

11, 13 и 22 года. Вполне доволен своим половым созреванием

Разница в 10 лет

26 и 27… Я хотел бы поблагодарить всех, кто когда-либо обидел меня

13 и 22

14 и 26

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: было стало   внешность   изменение   люди   тогда и сейчас   фото   
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−2
Alex 12 минут назад
Половина макияж, а у пацанов - в этом возрасте мы все так выглядели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss Полминуты назад
у него хорошее средство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Shtoppi 3 минуты назад
Там помимо возрастных изменений и ортодонтов еще и пластические хирурги руку приложили. Этому точно что-то отрезали лишнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RenamedUser_007 4 минуты назад
А не фотошоп ли это?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vasilykopkov 6 минут назад
Некоторые -действительно изменились сами, стали интереснее, у других - куча пластики, силикона и ботокса, у третьих - чудеса фотошопа, парень на 6-м фото явно перестарался...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
au3 6 минут назад
Что с соском?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
KOSTELLO 8 минут назад
Что у него с сосками?


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
leto2016 14 минут назад
Там где "разница в 10 лет" девушка в молодости выглядит лучше. Остальные да - стали краше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1283520



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные
0
100
Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
4
61
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
Набирающие популярность в сообществах
От брака по расчёту к взаимной любви
0
1
От брака по расчёту к взаимной любви
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
1
14
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
Что у нас происходит с лекарствами
Что у нас происходит с лекарствами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Он пытался
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#интересное#автомир#Разное#подборка#аварии#кино#авто аварии#истории
#прикол#интересно#факты#Россия#дтп#в мире#Приколы#СССР#кот#люди
#животные#Ватермарк#автомобили#мир#шоу бизнес#Украина#картинки#США#красота#новости
Что у нас происходит с лекарствами Что у нас происходит с лекарствами Долгий и не всегда честный путь, преодолеваемый отдельными товарами перед попаданием на полки магазинов Долгий и не всегда честный путь, преодолеваемый отдельными товарами перед попаданием на полки... 12 повседневных вещей, которые сильно изменились с момента создания 12 повседневных вещей, которые сильно изменились с момента создания Люди, которые сделали пластическую операцию и почувствовали себя счастливее Люди, которые сделали пластическую операцию и почувствовали себя счастливее Мир меняется так стремительно, что не успеешь глазом моргнуть Мир меняется так стремительно, что не успеешь глазом моргнуть Почему в электричках изменили форму кабины Почему в электричках изменили форму кабины

На что жалуетесь?

Вернуться