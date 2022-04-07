16 случаев, когда годы так изменили людей в лучшую сторону, что их просто не узнать!

Из несуразных подростков они превращаются в красавиц и красавцев, из-за которых те, кто их дразнил, кусают локти. А ещё есть те, кто доказывает, что меняться к лучшему можно в любом возрасте. Мы собрали для вас подборку таких преображений.

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