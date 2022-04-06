11 невероятных научных технологий ближайшего будущего, которые сильно помогут улучшить жизнь человечества

Ниже представлена подборка научных технологий, появление которых ожидается в ближайшее время. Какие из них наверняка будут использованы, а какие нет, к сожалению, предсказать невозможно.
Новые научные открытия и технологии делают нашу жизнь лучше. Чтобы человечество наслаждалось благами цивилизации, кому-то приходится жертвовать личным временем. Нередко исследователям нужно тратить целые десятилетия и даже всю жизнь, чтобы закончить работу над той или иной разработкой. Люди, которым посчастливилось воспользоваться благами научно-технического прогресса, могут считать себя настоящими победителями. Дождаться завершения экспериментов и наблюдать их внедрение в повседневную жизнь человека — большое событие.
Гелевый биохолодильник «Bio Robot Refrigerator»
Инновационный холодильник придумал российский дизайнер Юрий Дмитриев. Его разработка мало чем напоминает привычное устройство для хранения продуктов. Холодильник будущего лишен дверей, полок, отделений, а его ёмкость наполнена специальным биополимерным гелем. Субстанция бережно удерживает продукты и охлаждает их.
Предполагается, что биохолодильник будет очень экономичен. Электропитание потребуется только для обслуживания контрольной панели. Биополимерный гель самостоятельно генерирует холод, необходимый для поддерживания оптимальной температуры, требующейся для хранения продуктов. Субстанция не имеет запаха, не токсична, абсолютно безопасна для пользования человеком. Отдельный плюс — экономия пространства. Биохолодильник можно будет повесить в любом месте (даже на потолке), которое будет удобно пользователю.
Тараканы-киборги
Группа учёных из Северной Каролины, Германии, Китая, Сингапура и Великобритании научилась управлять тараканами с помощью компьютерных технологий и макроэлектроники. Разработка тестируется и в дальнейшем будет использована для спасения людей, застрявших под завалами. Предполагается, что тараканы значительно упростят работу спасателей, так как насекомые без труда смогут пролезть в узкие проёмы и щели, куда закрыт доступ людям.
Насекомыми управляют с помощью вживлённых электродов. Дополнительно усатых спасателей оснастили микроконтроллером, инфракрасной камерой, антенной (для лучшего улавливания сигнала) и аккумулятором.
Одежда-спрей
Испанский модельер Манель Торрес и профессор Пол Лакхем создали первую в мире жидкую ткань, которую можно распылять из баллончика прямо на тело человека. Жидкость твердеет и застывает за доли секунды. В результате человек получает абсолютно новую вещь, которая идеально сидит по его фигуре. На создание одной футболки уходит не более 15 минут. Надоевшие наряды не нужно выбрасывать. Их можно с легкостью утилизировать, опустив в специальный раствор.
По словам разработчиков, «жидкая ткань» безопасна для человека. Они уверены, что изобретение найдёт широкое применение не только в модной индустрии. Аэрозоль можно использовать при создании мебели, медицинских перевязочных материалов, гигиенических салфеток.
Виртуальный магазин
В Южной Корее запустили тестирование первых виртуальных магазинов. Что это такое? Компания Homeplus установила специальные экраны с изображением товаров в натуральную величину и их описанием. Под каждой позицией указан штрихкод. Чтобы приобрести желаемый продукт, покупателю достаточно отсканировать штрихкод через специальное приложение и оформить заказ. Планируется, что в ближайшее время такие витрины-экраны появятся и в других городах.
Телевизор, которые можно свернуть в рулон, или OLED-дисплей
Компания LG представила экспериментальный образец телевизора, который можно свернуть подобно рулону бумаги. Изобретение сделано на основе технологии светодиодов и полимерной органики. OLED-дисплей отличается экономичным энергопотреблением, высокой контрастностью, большим углом обзора. Но у него есть весомый недостаток — высокая стоимость.
Разработчики активно работают над тем, чтобы наладить массовый выпуск моделей и уменьшить стоимость комплектующих.
Искусственные жабры
Корейский разработчик Джеабин Ен создал приспособление, позволяющее дышать под водой без громоздкого кислородного баллона неограниченное количество времени. Приспособление получило название «Тритон». Это небольшая установка с несколькими фильтрами и специальным микропроцессором. Она вставляется в ротовую полость и не требует дополнительного закрепления.
Изобретение было с радостью встречено любителями дайвинга. Со временем в разработке были найдены минусы. Устройство часто выпадало изо ртов пловцов, а фильтры быстро забивались. Выпуск «Тритона» пришлось остановить, чтобы модернизировать и устранить неполадки. Ожидается, что разработка появится на рынках вновь в ближайшие несколько лет.
Города под куполом и колонизация Марса
Объединённые Арабские Эмираты объявили о своих намерениях в ближайшие сто лет создать собственную колонию на Марсе. Для предварительного тестирования марсианского городка было принято решение построить его в пределах Дубаи. Учёные уверены, что подобная «тренировка» позволит проработать все риски и нюансы.
Проект предусматривает, что будущий город на красной планете будет состоять из отдельных биомодов, покрытых особой полиэтиленовой мембраной (защита от высокого давления). Для обеспечения биомодов кислородом будет использовано электричество и лёд, который находится под поверхностью планеты.
При росте населения отдельные биомоды будут объединяться в форме колец, образовывая между собой небольшие поселения. Электроэнергия будет производиться за счёт солнечных батарей, которые будут изготавливаться прямо на Марсе при помощи 3D-печати. Для обеспечения защиты от радиации и метеоритов на планете с разряженной атмосферой многие сооружения переместят под землю.
Сегодня разработчики ОАЭ ведут подготовительные работы и вскоре готовы приступить к строительству прототипа.
Bend Desk Prototype — новое видение рабочего пространства с технологией мультитач
Bend Desk — альтернатива традиционному компьютеру. Разработка принадлежит компании The Media Computing Group. Новый гаджет может использоваться для работы и развлечений. Улучшенная технология сенсора позволяет производить до 10 одновременных касаний, что даёт пользователю возможность взаимодействовать с техникой при помощи нескольких различных жестов.
Биопечать
Близится то время, когда люди навсегда забудут о донорстве. Технология умной печати позволяет создавать настоящие органы из специального геля и живой ткани. После завершения работы гель просто тщательно смывают.
Во время печати принтер полностью воссоздает структуру биологической ткани, она почти ничем не отличается от оригинала. Единственное, с чем пока не могут разобраться учёные, так это как заставить распечатанный орган выполнять функции природного прототипа.
Подводные тоннели
Норвежские учёные собираются создать подводные автотрассы, которые будут располагаться внутри огромных подводных труб, поддерживаемых при помощи огромных поплавков. Предполагается, что новая технология поможет решить вопрос с транспортным сообщением. Ориентировочный год запуска проекта — 2035 год.
Наносистема хранения данных
Учёные из Саутгемптона создали экспериментальный 5D-диск для записи и хранения информации. Небольшое устройство, похожее на стеклянную монетку, способно хранить информацию в течение миллиарда лет. Вмещает 360 терабайт данных. Диск не размагничивается, не разрушается, не плавится даже при нагревании до 1000 градусов. Ожидается, что в скором будущем 5D диск станет привычным способом хранения данных, подобно современным флэш-картам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Заодно и эпиляция...
Площадь лёгких у человека+/- 100 м2, а тут техно-жабры с двумя маленькими трубочками. В пресной воде при нуле градусов содержится 15 мг/л, в соленой, в тёплой, содержится меньше. Люди, это не холоднокровная рыба, кислород нужен кратно больше. Вопрос: сколько надо прогнать литров воды, чтобы обеспечить организм кислородом?
Как это сделать технически? Человек при дыхании гоняет туда-сюда 2 литра воздуха, откуда брать, куда девать?
Меня терзают смутные сомнения(C)
эти повербанки должны вообще остаться только для туристов которые любят в горы сходить на сутки и больше
Я свой Самсунг раз в 4 дня заряжаю, при том что ему уже без малого 7 лет.
Может дело не в батареях?
Наверно держать в серванте все 7 лет, и любоваться!
но видите для людей которые не застали старые телефоны - я не говорю о пресловутой нокия 3310 - а например о первых андроидах 2.0 сенсорных - они уже и не представляют себе телефон который не надо заряжать два раза в сутки)
-вы там ох"ели совсем? Дизайн- это уже научная разработка, бл"дь? Тогда Жюль Верн и Герберт Уэллс не писатели, а величайшие учёные?
Где то подобное уже было, при чем недавно.