11 невероятных научных технологий ближайшего будущего, которые сильно помогут улучшить жизнь человечества

Инновационный холодильник придумал российский дизайнер Юрий Дмитриев. Его разработка мало чем напоминает привычное устройство для хранения продуктов. Холодильник будущего лишен дверей, полок, отделений, а его ёмкость наполнена специальным биополимерным гелем. Субстанция бережно удерживает продукты и охлаждает их.

Предполагается, что биохолодильник будет очень экономичен. Электропитание потребуется только для обслуживания контрольной панели. Биополимерный гель самостоятельно генерирует холод, необходимый для поддерживания оптимальной температуры, требующейся для хранения продуктов. Субстанция не имеет запаха, не токсична, абсолютно безопасна для пользования человеком. Отдельный плюс — экономия пространства. Биохолодильник можно будет повесить в любом месте (даже на потолке), которое будет удобно пользователю.

Тараканы-киборги