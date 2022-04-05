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Ровно 780 лет назад князь Александр Невский спас Русь от нашествия с Запада

Ровно 780 лет назад князь Александр Невский спас Русь от нашествия с Запада (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2022 19:08
Метки: Александр Невский   Ледовое побоище   история   
295
3
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В битве на Чудском озере русский князь нанес сокрушительное поражение германским рыцарям. Экспансия Ливонского ордена на восток была остановлена.

Источник:

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Метки: Александр Невский   Ледовое побоище   история   
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5  комментариев
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2k
Константин 53 секунды назад
К сожалению, этот эпизод нашей истории тоже стал частью пропаганды, апофеозом которой стал фильм Эйзенштейна.
Кто хочет ознакомиться с доводами настоящих историков (не альтернативных!) прошу:

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6k
Думай о хорошем! 15 минут назад
Войско ордена насчитывало около 150 рыцарей, тысячи полторы кнехтов (солдат) и тысячи две ополчения из эстов. Новгород и его союзники смогли противопоставить им около 4-5 тысяч бойцов. То есть значительного превосходства не имела ни одна сторона.
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RomaXz 46 минут назад
Заголовок идеально вписывается в современную пропаганду. Глупо, но смешно
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6k
Invertor 53 минуты назад
Я вот поражаюсь творческому или, как сейчас принято говорить, демонстрируя знание английского на уровне пятого класса средней школы, "креативному" подходу, дважды, а бывает и трижды, повторить первый абзац поста. Я спрошу проще. НУ НАХРЕНА ТАК ДЕЛАТЬ!!!? Или это как в старом анекдоте про ментов?
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127k
Игорь Час назад
Ну и как, после этой весны, у кого то есть сомнения, что наши могли махаться с немцами на льду 5 апреля?
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