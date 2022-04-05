Ровно 780 лет назад князь Александр Невский спас Русь от нашествия с Запада

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В битве на Чудском озере русский князь нанес сокрушительное поражение германским рыцарям. Экспансия Ливонского ордена на восток была остановлена.
В битве на Чудском озере русский князь нанес сокрушительное поражение германским рыцарям. Экспансия Ливонского ордена на восток была остановлена.
В середине XIII наступило мрачное время для всей Руси. Из-за феодальной раздробленности некогда огромная страна (вам это ничего не напоминает?) не смогла отразить татаро-монгольское нашествие. Новгород и Псков оказались не затронуты всеобщим разорением, но над ними нависла новая угроза с запада. Этот враг пришел не за данью, как монголы. Он пришел захватывать наши земли навсегда.
В середине XIII наступило мрачное время для всей Руси. Из-за феодальной раздробленности некогда огромная страна (вам это ничего не напоминает?) не смогла отразить татаро-монгольское нашествие. Новгород и Псков оказались не затронуты всеобщим разорением, но над ними нависла новая угроза с запада. Этот враг пришел не за данью, как монголы. Он пришел захватывать наши земли навсегда.
В июне 1238 года датский король Вальдемар II и магистр объединённого ордена Герман Балк договорились о разделе Эстонии и военных действиях против Руси в Прибалтике с участием шведов. В июле 1240 года шведы были разбиты князем Александром на реке Неве, но уже в августе Ливонский орден начал наступление на русские земли.
Изначально западная экспансия продвигалась успешно. Рыцари взяли Изборск и осадили Псков. Предатели из числа местных бояр открыли ворота врагу. Затем Орден взял и Копорье, приблизившись к Новгороду на 30 верст. Новгородцы послали гонцов к князю Ярославу за помощью. Тот отправил им на выручку своего сына Александра.
К марту 1242 года Александр Невский смог освободить Копорье и Псков. Князь действовал крайне решительно и двинул свои отряды уже на земли Ордена. Русский авангард немцы смогли разбить, но дальше их ждали основные силы во главе с князем Александром.
Изначально западная экспансия продвигалась успешно. Рыцари взяли Изборск и осадили Псков. Предатели из числа местных бояр открыли ворота врагу. Затем Орден взял и Копорье, приблизившись к Новгороду на 30 верст. Новгородцы послали гонцов к князю Ярославу за помощью. Тот отправил им на выручку своего сына Александра.
К марту 1242 года Александр Невский смог освободить Копорье и Псков. Князь действовал крайне решительно и двинул свои отряды уже на земли Ордена. Русский авангард немцы смогли разбить, но дальше их ждали основные силы во главе с князем Александром.
Генеральное сражение состоялось 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера. Несмотря на успехи рыцарей на первом этапе битвы, русские смогли их охватить с флангов и нанести сокрушительный удар. Отряды Александра Невского преследовали врага на протяжении семи верст. Так была одержана одна из главных побед в русской истории, вошедшая в историю как Ледовое побоище.
Экспансия католического Запада на русские православные земли была остановлена. Под звон стали и треск льда родилась русская нация.
И если наши святые и праведные предки смогли победить, то сможем и мы, братья!
Экспансия католического Запада на русские православные земли была остановлена. Под звон стали и треск льда родилась русская нация.
И если наши святые и праведные предки смогли победить, то сможем и мы, братья!
Источник:
АНТИФИШКИ
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