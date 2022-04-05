Ровно 780 лет назад князь Александр Невский спас Русь от нашествия с Запада

В июне 1238 года датский король Вальдемар II и магистр объединённого ордена Герман Балк договорились о разделе Эстонии и военных действиях против Руси в Прибалтике с участием шведов. В июле 1240 года шведы были разбиты князем Александром на реке Неве, но уже в августе Ливонский орден начал наступление на русские земли.



Изначально западная экспансия продвигалась успешно. Рыцари взяли Изборск и осадили Псков. Предатели из числа местных бояр открыли ворота врагу. Затем Орден взял и Копорье, приблизившись к Новгороду на 30 верст. Новгородцы послали гонцов к князю Ярославу за помощью. Тот отправил им на выручку своего сына Александра.



К марту 1242 года Александр Невский смог освободить Копорье и Псков. Князь действовал крайне решительно и двинул свои отряды уже на земли Ордена. Русский авангард немцы смогли разбить, но дальше их ждали основные силы во главе с князем Александром.