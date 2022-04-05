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«Стенка на стенку»: толпа мигрантов в Москве устроила массовую драку на стройке

«Стенка на стенку»: толпа мигрантов в Москве устроила массовую драку на стройке (1 фото + 2 видео)

Автор:
05 апреля 2022 15:27
Сообщество : Криминал
Метки: арматура   доски   драка   мигранты   побоище   стройка   
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Граждане Узбекистана и Таджикистана не нашли общий язык и началось побоище.

Шелепихинская набережная, ЖК «Сердце столицы». На стройке в основном трудятся мигранты и они не всегда друг с другом ладят. Как сообщают, поводом для драки стало оскорбление: рабочий из Таджикистана назвал гражданина из Узбекистана «дураком»... И этого было достаточно - работнички схватили доски, арматуру и ринулись в бой. Инцидент произошёл ещё 1 апреля, но известно о нём стало только сейчас.

Их становилось всё больше - земляки «горячих парней» видели, какое веселье творится на улице, бросали работу и бежали размяться. В итоге в конфликте участвовало около 130 человек.

Их всех приняли и доставили в полицию. Сейчас идёт разбирательство.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: арматура   доски   драка   мигранты   побоище   стройка   
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13  комментариев
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6k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 2 часа назад
ОВД-вокзал-Родина! Там ждут горячих сынов родные просторы и семьи!
Я не понимаю, как для нас массовые драки приезжих стали некой нормой. Все таки за поведением мигрантов надо следить, у нас и своих горячих голов хватает.
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1k
Трям 3 минуты назад
Идиоты! У них же тяжелая гусеничная техника есть, а они в рукопашку идут...
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5k
Shtoppi 6 минут назад
таджик назвал узбека дураком, 1-го апреля, из-за этого произошла массовая драка. Во истину! День дурака удался)))
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974
Motorola 15 минут назад
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3k
Bulanov 18 минут назад
Меня в этих нацзамесах неизменно удивляет - как они своих-то отличают?
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86
eutace 21 минуту назад
жить потом в этом доме.. фу бл@
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1k
Андрей Полчаса назад
Другого "Сердца Столицы" у меня для Вас нет.
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21k
Добрый Алабай Час назад
Быстрей бы уже доблестные таджико-узбеки избили пару десятков депутатов госдумы от ер, министра строительства, каких-нибудь сенаторов и генерала от мвд.
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462
Виктор Глущенко Час назад
Таджики и узбуки Маскву не поделили !
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9k
Ivan Час назад
«Стенка на стенку»: толпа мигрантов в Москве устроила массовую драку на стройкеПосмотреть
«Стенка на стенку»: толпа мигрантов в Москве устроила массовую драку на стройке
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1k
Иван 2 часа назад
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