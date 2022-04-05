«Стенка на стенку»: толпа мигрантов в Москве устроила массовую драку на стройке

Граждане Узбекистана и Таджикистана не нашли общий язык и началось побоище.
Шелепихинская набережная, ЖК «Сердце столицы». На стройке в основном трудятся мигранты и они не всегда друг с другом ладят. Как сообщают, поводом для драки стало оскорбление: рабочий из Таджикистана назвал гражданина из Узбекистана «дураком»... И этого было достаточно - работнички схватили доски, арматуру и ринулись в бой. Инцидент произошёл ещё 1 апреля, но известно о нём стало только сейчас.
Их становилось всё больше - земляки «горячих парней» видели, какое веселье творится на улице, бросали работу и бежали размяться. В итоге в конфликте участвовало около 130 человек.
Их всех приняли и доставили в полицию. Сейчас идёт разбирательство.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я не понимаю, как для нас массовые драки приезжих стали некой нормой. Все таки за поведением мигрантов надо следить, у нас и своих горячих голов хватает.
Постоянно гадит в коментах ...