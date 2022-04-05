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Девушка задержала вора удушающим приемом после того, как он вырвал ее телефон

Девушка задержала вора удушающим приемом после того, как он вырвал ее телефон (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2022 10:00
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   вор   захват   история   кража   люди   фото   
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Решив присвоить чужой телефон, этот житель штата Амазонас (Бразилия) фатально ошибся в выборе жертвы.

Незнакомка, ожидавшая такси и лишившаяся телефона, с которым вор бросился наутёк, не собиралась мириться с тем, что её собственность среди бела дня выхватили из её рук. Дама не только догнала обидчика, но и схватила его в удушающий захват. Выяснилось, что женщина занимается дзюдо и всегда готова применить приёмы на практике.

Отважная незнакомка держала преступника, пока не подъехала полиция. Тут уж злодей очутился не в цепких руках несостоявшейся жертвы, а в наручниках, а даму собравшиеся зеваки наградили аплодисментами.

Источник:

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Метки: в мире   видео   вор   захват   история   кража   люди   фото   
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2  комментария
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1k
Довер Иванович 48 минут назад
У нее стальные яйца)))
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Атомный Крот 4 минуты назад
Зашкварился. Баба повязала.
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