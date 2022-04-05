Девушка задержала вора удушающим приемом после того, как он вырвал ее телефон

Незнакомка, ожидавшая такси и лишившаяся телефона, с которым вор бросился наутёк, не собиралась мириться с тем, что её собственность среди бела дня выхватили из её рук. Дама не только догнала обидчика, но и схватила его в удушающий захват. Выяснилось, что женщина занимается дзюдо и всегда готова применить приёмы на практике.