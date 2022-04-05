Девушка задержала вора удушающим приемом после того, как он вырвал ее телефон

Решив присвоить чужой телефон, этот житель штата Амазонас (Бразилия) фатально ошибся в выборе жертвы.
Незнакомка, ожидавшая такси и лишившаяся телефона, с которым вор бросился наутёк, не собиралась мириться с тем, что её собственность среди бела дня выхватили из её рук. Дама не только догнала обидчика, но и схватила его в удушающий захват. Выяснилось, что женщина занимается дзюдо и всегда готова применить приёмы на практике.
Отважная незнакомка держала преступника, пока не подъехала полиция. Тут уж злодей очутился не в цепких руках несостоявшейся жертвы, а в наручниках, а даму собравшиеся зеваки наградили аплодисментами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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