В это время люди спали, ходили в лес за ягодами или просто спали. Вечером работа продолжалась, поскольку от этого зависело возможность питаться зимой. Перед сумерками славяне должны были успеть загнать скот, сходить в баню и поесть, не засиживаясь допоздна.

Почему? Ведь считалось, что ночью по дому и двору начинает ходить разная нечисть: от домовых до кикимор и волколаков.