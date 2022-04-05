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Кому на Руси жить хорошо: быт крестьян того времени &nbsp;

Кому на Руси жить хорошо: быт крестьян того времени (9 фото)

Автор:
05 апреля 2022 00:10
Сообщество : Истории
Метки: Крестьяне   быт   древние славяне   древняя русь   кому на руси жить хорошо   русь   славяне   
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Говоря об истории прошлого, многие часто вспоминают европейское Средневековье, хотя у Древней Руси она не менее интересна. О ней все знают из общей общеизвестной информации о правителях того времени. Но каким был быт простых людей на Руси?

Всё, что известно о восточных славянах стало доступно благодаря записям соседних народов и археологии. В период с 5 по 9 век славяне вели в основном кочевой образ жизни, застраивая полуземлянками вдали от водоемов. При приближении врагов они спокойно бросали свои простенькие жилища и отправлялись вглубь леса.

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Лишь к 12 веку стали появляться укрепленные поселения, окруженные частоколом. Именно поэтому в Древней Руси было большое количество крепостей, из-за чего викинги прозвали её «Гардарикой».

Селения разбивались по роду, а жителей называли по отчеству предка, ведь фамилий тогда ещё не существовало. На главе этого самого рода держалось всё: от распределения обязанностей и разделения урожая между семьями до одобрения помолвок.

Как и везде, день начинался с первым криком петуха. Причём женщины вставали раньше, чтобы готовить, носить воду и кормить скотину. Мужчины вставали позже, отправляясь на в поле сразу после завтрака.

Причём важно было выполнить основную работу до того момента, как солнце начнёт палить. Позже к труду присоединялась и женская половина общины. При этом у славян была "сиеста", когда 1-2 самых жарких часа было запрещено работать в поле. Всё из-за веры людей, что в этот момент может появиться полуденница, способная свести с ума.

В это время люди спали, ходили в лес за ягодами или просто спали. Вечером работа продолжалась, поскольку от этого зависело возможность питаться зимой. Перед сумерками славяне должны были успеть загнать скот, сходить в баню и поесть, не засиживаясь допоздна.


Почему? Ведь считалось, что ночью по дому и двору начинает ходить разная нечисть: от домовых до кикимор и волколаков.

Но был ли у крестьян хоть какой-то досуг? Особо нет, ведь большинство людей жило от зимы до зимы, надеясь на урожай, который позволит пережить тяжелые холодные времена. Хотя у крестьян и были всегда заготовлены запасы кваса, пива и медовухи.

Конечно, были и гуляния, но они приходились на осень и весну. Особый интерес представляют гуляния в раннефеодальной Руси, где женщины развлекались наравне с мужчинами. Например, на Ивана Купала свободная девушка могла провести ночь с любым понравившимся ей мужчиной.

Так что, несмотря на всю суровость существования древних славян, даже в то время люди находили возможность для праздника и радости. А какие интересные факты или упоминания о наших народах знаете вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Крестьяне   быт   древние славяне   древняя русь   кому на руси жить хорошо   русь   славяне   
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Александр Потёмкин 50 минут назад
Какой-то "реферат" ученика 5-6 класса...
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17k
Феникс Полчаса назад
Особенно умиляют иллюстрации этого лубка, в частности первая каринка, где староста принимает явно монгольского баскака, то есть описываемые события точно поисходят не ранее1237 года.
О чем кстати напоминает и белая греческая шелковая туника, в которой конечно так повально никто не ходил, ибо предел роскоши того времени для славян - серая рубаха из льна цвета мешковины, так как отбеливать ткани они не умели. Впрочем как и красить. Особенно в пурпурный, потому что пурпурный краситель добывался из молюска иглянка, что обитает в соленых морях Греции...
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Каждую неделю эту дурь постить будем?
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17k
Delhana 2 часа назад
Запомните раз и навсегда - никто никогда не встает с первым криком петуха, эта пернатая падла периодически орет всю ночь, а соседние передают ор первого заоравшего полудурка покругу.
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Антибиотик
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