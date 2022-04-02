Южная Корея — это фантастический мир

Побывав в этой стране, вы обнаружите, что образ жизни корейцев совершенно уникален. Поверьте, даже короткое путешествие в Южную Корею оставит море незабываемых впечатлений.
Вам хотелось бы попасть в будущее? Тогда отправляйтесь в Южную Корею или постарайтесь посетить в её в ближайшее время. Вас ждут удивительные технологии, море симпатичных безделушек, внимательное обслуживание и коты!
В жилом комплексе проводится ремонт, поэтому маляры накрыли все машины на парковке, чтобы защитить их от брызг краски
В Южной Корее используют специальные гидравлические системы, которые умеют накапливать дождевую воду. В дальнейшем ею моют улицы городов
Такие роботы функционируют в аэропортах. Они помогают пассажирам узнать актуальную информацию о рейсах
В Корее, как и в других азиатских странах, цифра 4 обозначает «смерть», поэтому в лифтах вместо неё используется буква «F»
Мини-библиотека в поезде
Скамейки на солнечных батареях. Присев отдохнуть, вы можете выйти в интернет или зарядить телефон
Ещё в 2019 году Южная Корея заняла первое место в рейтинге самых инновационных стран мира, оставив далеко позади США и Японию.
В парках Южной Кореи есть специальные воздушные шланги, предназначенные для чистки обуви
Места для беременных выглядят именно так
Набор подарочных медицинских масок
Это не знак кошачьего перехода. Табличка означает, что поблизости находятся кошки
Торты в Южной Корее обычно продаются с бесплатными свечами и спичками, спрятанными в пластиковом ноже для десерта
В Корее есть автоматы по продаже носков
В Корее также распространены торговые автоматы с супом, цветами, детскими игрушками, различными подарками.
В поездах есть караоке-кабинки, рассчитанные на одного человека
Так в Южной Корее выглядит типичный доставщик еды
В Корее чайные пакетики делают из фольги, а не из бумаги
Одна из самых популярных закусок в Корее называется «масло анг». Это толстые куски масла с красной фасолью, спрятанные в булочке
Миниатюрных электромобилей в Корее, наверное, столько же, сколько велосипедов в Европе
Во многих парках есть специальные каменные дорожки. Корейцы ходят по ним босиком, чтобы снять усталость ног
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АНТИФИШКИ
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Или вы считаете что обычный мужик-работяга из какой-нибудь глухой Сибирской деревни, по определению не может быть счастливее московского мажора?