FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6783 поста • 759 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Южная Корея — это фантастический мир

Южная Корея — это фантастический мир (19 фото)

Автор:
02 апреля 2022 08:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Южная Корея   в мире   люди   удобство   фантастика   
1411
19

Побывав в этой стране, вы обнаружите, что образ жизни корейцев совершенно уникален. Поверьте, даже короткое путешествие в Южную Корею оставит море незабываемых впечатлений.

Вам хотелось бы попасть в будущее? Тогда отправляйтесь в Южную Корею или постарайтесь посетить в её в ближайшее время. Вас ждут удивительные технологии, море симпатичных безделушек, внимательное обслуживание и коты!

В жилом комплексе проводится ремонт, поэтому маляры накрыли все машины на парковке, чтобы защитить их от брызг краски

×
×

В Южной Корее используют специальные гидравлические системы, которые умеют накапливать дождевую воду. В дальнейшем ею моют улицы городов

Такие роботы функционируют в аэропортах. Они помогают пассажирам узнать актуальную информацию о рейсах

В Корее, как и в других азиатских странах, цифра 4 обозначает «смерть», поэтому в лифтах вместо неё используется буква «F»

Мини-библиотека в поезде

Скамейки на солнечных батареях. Присев отдохнуть, вы можете выйти в интернет или зарядить телефон

Ещё в 2019 году Южная Корея заняла первое место в рейтинге самых инновационных стран мира, оставив далеко позади США и Японию.


В парках Южной Кореи есть специальные воздушные шланги, предназначенные для чистки обуви

Места для беременных выглядят именно так

Набор подарочных медицинских масок

Это не знак кошачьего перехода. Табличка означает, что поблизости находятся кошки

Торты в Южной Корее обычно продаются с бесплатными свечами и спичками, спрятанными в пластиковом ноже для десерта

В Корее есть автоматы по продаже носков

В Корее также распространены торговые автоматы с супом, цветами, детскими игрушками, различными подарками.


В поездах есть караоке-кабинки, рассчитанные на одного человека

Так в Южной Корее выглядит типичный доставщик еды

В Корее чайные пакетики делают из фольги, а не из бумаги

Одна из самых популярных закусок в Корее называется «масло анг». Это толстые куски масла с красной фасолью, спрятанные в булочке

Миниатюрных электромобилей в Корее, наверное, столько же, сколько велосипедов в Европе

Во многих парках есть специальные каменные дорожки. Корейцы ходят по ним босиком, чтобы снять усталость ног

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Жизнь   Южная Корея   в мире   люди   удобство   фантастика   
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
TruckerOrphan Полчаса назад
Но в Северной то счастья больше, да?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
pitsilver 12 минут назад
Миниатюрный автомобиль. Вообще то это называется кабиный мотороллер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146
mosazer 15 минут назад
Лавка странная, трос перед ней натянут.. непонял задумку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
Andrei 18 минут назад
Популярная закуска конечно на любителя, а вообще, таких новинок в каждой стране много, просто местные привыкают и воспринимают всё это как должное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Очень Злой Полчаса назад
Да уж,можно и позавидовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Core 59 минут назад
А почему это только женщины могут быть беременными? Нетолерантно
и где стритфуд из собак?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

421750



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"И там не поймут, и здесь не простят": Нетребко совершила политический каминг-аут и лишилась сцены за границей и в России
0
295
"И там не поймут, и здесь не простят": Нетребко совершила политический каминг-аут и...
Час Икс всё ближе: ситуация о газе за рубли в мемах
1
282
Час Икс всё ближе: ситуация о газе за рубли в мемах
Набирающие популярность в сообществах
Украденная душа: было ли найдено объяснение эпидемии сонной болезни в СССР?
0
2
Украденная душа: было ли найдено объяснение эпидемии сонной болезни в СССР?
Павлин в живописи: скрытый смысл или просто красивая птичка?
0
3
Павлин в живописи: скрытый смысл или просто красивая птичка?
«Выпроводил в никуда с животом»: как обошелся Николай Фоменко с бывшей
«Выпроводил в никуда с животом»: как обошелся Николай Фоменко с бывшей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересно#аварии#люди#авто аварии#шоу бизнес#Ynews#новости#gif
#фото#факты#картинки#автомобили#Приколы#автомир#Разное#вещи#США#авария дня
#прикол#интересное#история#дтп#СССР#подборка#в мире#забавно#Япония#дети

На что жалуетесь?

Вернуться