Иран. Город Исфахан

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Исфахан — древний город в центральной части Ирана и третий по величине после Тегерана и Мешхеда. Здесь производят ковры, текстиль, сталь, предметы ручных ремёсел и ядерное топливо. Сегодня я расскажу о туристическом Исфахане с его красивыми мечетями, центральными улочками и старыми мостами.
Автор Дмитрий Чистопрудов.
Приятного просмотра!
Автор Дмитрий Чистопрудов.
Приятного просмотра!
2.
Есть полуразрушенные и заброшенные деревни, которые действительно напоминают норы, есть древние города (например Йезд или Мейбод), где в центральной части сохранился старый город в том виде, в каком он был много веков назад. Есть более новые районы из кирпичных домов, как на фотографии.
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5.
Другое дело — старый город. Только, пожалуйста, не нужно считать, что весь Иран живет в глиняных домах или норах.
8.
Местные жители приветливы и дружелюбны. Женщины стараются не попадаться в объективы фотокамер, чего не скажешь про это исключение.
10.
Центральная площадь исторической части Исфахана — площадь Имама, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. С южной стороны площади расположена Мечеть Имама (на фотографии), с западной — Дворец Али-Гапу, с восточной — Мечеть Шейха Лютфаллы, с северной — Большой базар.
11.
Мечеть Имама — самое высокое здание в городе. Ее строительство было начато в 1611 году и длилось 30 лет.
17.
На восточной стороне площади находится Мечеть Шейха Лютфаллы, выдающийся памятник персидской архитектуры эпохи Сефевидов. Мечеть строилась в течение 17 лет (1602-1619 годы) по личному указанию Аббаса I.
23.
С точки зрения архитектурного изящества и отделки моста изразцами он не имеет себе равных и выполняет три функции — средство перехода через реку, плотины и место отдыха.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: интересно иран мир фотографии
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