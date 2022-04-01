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Иран. Город Исфахан

Иран. Город Исфахан (28 фото)

Автор:
01 апреля 2022 22:03
Метки: интересно   иран   мир   фотографии   
184
28
Исфахан — древний город в центральной части Ирана и третий по величине после Тегерана и Мешхеда. Здесь производят ковры, текстиль, сталь, предметы ручных ремёсел и ядерное топливо. Сегодня я расскажу о туристическом Исфахане с его красивыми мечетями, центральными улочками и старыми мостами.
Автор Дмитрий Чистопрудов.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: интересно   иран   мир   фотографии   
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